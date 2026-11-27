In Wim Wenders Film „From Inside Out – Die Architektur von Peter Zumthor“ schlendert die Schweizer Musikerin Sophie Hunger durch die Ausstellungsräume von Zumthors neuem Wyss Museum in Riehen bei Basel und singt dabei den eigens komponierten Song „From Inside Out“. Die Szene könnte aus einem Werbeclip stammen. Wenders versuchte in seinem Dokumentarfilm, der ja von Architektur, also von toten Objekten handelt, die Baukörper Peter Zumthors durch szenische Einsprengsel wie lebendige Wesen darzustellen. Ansonsten bleibt Wenders in der chronologischen Abfolge von Zumthors Bauten aber eher herkömmlich, ein Filmkunstwerk sieht anders aus.

Der erste Kontakt zwischen dem Filmregisseur und dem Baumeister kam 2013 durch den prominenten Architekten David Chipperfield zustande. Damals entstand der Kurzfilm „Notes From A Day in the Life Of An Architect“. Insgesamt ist Wenders vierzehn Jahre lang auf den Spuren von Zumthors höchst facettenreicher Architektur gewesen, und am Ende ist daraus „From Inside Out“ entstanden. Warum aber diese filmische Dokumentation über den Architekturstar Peter Zumthor, der von vielen geradezu religiös verehrt wird? Es ist anzunehmen, dass der Schweizer Architekt aus dem kleinen Haldenstein am Rhein nach einem künstlerischen Vermächtnis gesucht hat und bei Wenders auf einen Gleichgesinnten und Bewunderer gestoßen ist, der bereitwillig seinen Wunsch erfüllte.

So endet „From Inside Out“ denn auch in einer Apotheose von Zumthors Spätwerk: In langen Einstellungen sehen wir sein riesiges amöbenhaftes Gebäude für das Los Angeles County Museum (UCLA), das nach vielen Diskussionen und langer Bauzeit 2026 eröffnete, Regiekollege Werner Herzog steht dort am Panoramafenster und schaut versonnen auf die Stadtlandschaft. Dann kommt der Schwenk über den großen Teich, hin zu einem Neubau für die Kunstsammlung der Fondation Beyeler, zu eben jenem Museum Wyss.

Der Film „From Inside Out – Die Architektur von Peter Zumthor“. Regie: Wim Wenders. Deutschland/Schweiz 2026, 114 Min.

Man darf vermuten, dass Zumthor seine verschiedenen Bauwerke noch einmal öffentlich bewundern lassen will, bevor der 83-Jährige seine Architekturwerkstatt schließt. Doch kurioserweise behandeln weder der Film noch die – ansonsten vollständige – Zumthor-Monografie vom Verlag Scheidegger & Spiess ein besonders betörendes Projekt von ihm: den hölzernen Pavillon „Klangkörper“ auf der Hannoveraner Expo 2000, der alle in den Bann zog, viel stärker als die Beiträge der Starbüros von Shigeru Ban oder MVRDV.

Kein Bilbao-Boom

Zumthor hat sich nie an der Spektakel-Architektur des Bilbao-Booms orientiert und baute stattdessen, wie mit nonchalanter Trotzgeste, die kleine Bruder-Klaus-Feldkapelle im 600 Seelen-Eifelstädtchen Wachendorf. Und in Basel-Riehen hat er der Versuchung widerstanden, für die Fondation Beyeler einen weiteren Museumstempel zu errichten, der alles überragt – Renzo Pianos Vorgängergebäude und das Naturschutzgebiet der Grenzregion.

Spätwerk aus sorgfältig geschichtetem Stampfbeton: Peter Zumthors kürzlich eröffneter Neubau für die Fondation Beyeler bei Basel Foto: Mark Niedermann

Es war sicherlich eine Verneigung vor dem Schweizer Grandseigneur, dass man aus der Shortlist für die Erweiterung der Fondation Beyeler, auf der auch berühmte Namen wie Sanaa oder Sou Fujimoto standen, ausgerechnet ihn auswählte. Während die anderen Kandidaten das gesamte Museumsprogramm unter einem Dach unterbringen wollten, wählte Peter Zumthor ein dreigliedriges Ensemble aus Hauptgebäude (Wyss Museum), Servicehaus (Erlen Torhaus) und Veranstaltungspavillon (Ammann Pavillon).

Entstanden ist eine kleine Museumslandschaft inmitten eines Parks und in respektvollem Abstand von Renzo Pianos vor dreißig Jahren entstandenem Museumsgebäude. Die Distanz zum Vorgängerbau erweist sich als klug, weil der Italiener in gewisser Weise an die Vollendung der klassischen Moderne mit Stahl, Beton und Glas nebst orthogonaler Räume dachte, während Zumthor sein museales Ensemble innerhalb eines neu gegliederten Skulpturengartens aufgehen lässt, zu dem jetzt auch Louise Bourgeois' riesiges Spinnenmonster „Maman“ gestoßen ist.

Zumthors wollte das dreistöckige Wyss Museum ursprünglich so errichten, dass es einen hundert Jahre alten Gingko-Baum umfängt. Herausgekommen ist dabei ein Y-förmiger Gebäudegrundriss. Anders als Renzo Piano verwendete Zumthor Jurakalkstein, der mit Stampfbeton untermischt wurde und der Außenmauer eine rohe, monolithische Erscheinung verleiht. Er findet sich in Fassade, Böden, Wände, Terrassen, Treppen und Sitzbänken. Hinzu kommen die für Zumthor typischen Panoramafenster und fließenden Museumsräume. Das alles lässt das neue Museumsensemble einen Kontrapunkt zum gläsernen Renzo-Piano-Bau bilden, ohne dass der Besucher dabei die Empfindung hätte, Zumthor wolle Piano übertrumpfen. Nein, die beiden Museumsbauten beanspruchen weiterhin ihr ganz eigenes Recht.

Alte Baustoffe, moderne Bauformen

Beim Durchstreifen des Wyss Museums werden Erinnerungen an die kleine Eifeler Bruder-Klaus-Kapelle wach, die seinerzeit das Wachendorfer Ehepaar Scheidtweiler auf Anleitung Zumthors im Selbstbauverfahren errichtete, mit Verschalungen aus Fichtenstämmen und manuell geschichtetem Stampfbeton. Alte Baustoffe und moderne Bauformen zu verbinden, diesem Prinzip ist Peter Zumthor bis heute treu geblieben. Daraus gewinnt seine Architektur den sinnlichen Reiz.

Es ist ein schönes Aperçu, dass Monets berühmtes Seerosenbild, für das Ernst Beyeler einst das Piano-Museum errichten ließ, nun im Erdgeschoss des Zumthor-Baus hängt, umgeben wie Seerosen von den blass-bläulichen runden Glassitzflächen Roni Horns. „Constellations“ heißt die Eröffnungsausstellung, in der die Fondation Beyeler ihren Sammlungsbestand, verteilt auf beide Museen, zeigt. Mit ungewohnten Perspektiven auf die umgebende Park- und Naturlandschaft.

Der unmittelbar angrenzende Ammann-Pavillon unterstreicht aufs Neue, dass sich Peter Zumthor immer wieder an unterschiedlichste Baukörper heranwagte. Der Pavillon, errichtet aus regionalen Baustoffen – Eiche, Kirsch- und Birnbaum – wurde zu einer zwanglosen Begegnungsstätte, die sich an römischen und griechischen Freilichttheatern orientiert. Währenddessen erinnert die etwas beiläufige Holzfassade des Mitarbeitergebäudes an ein frühes Werk Zumthors – seine archäologische Ausstellungshalle in Chur, die Wenders an den Anfang von „From Inside Out“ stellt.

Die Fondation Beyeler kann jetzt ihren Sammlungsbestand auf weiteren 1.500 Quadratmetern präsentieren. Damit dürfte die Fondation an der deutsch-schweizerischen Grenze ihre Attraktivität als Basler Museumsmagnet weiter steigern. Auch wegen ihres verwunschenen Parks hinter dem Wyss Museum, aus dem gerade Louise Bourgeois' Riesenspinne zu entfleuchen scheint. Nach Zumthors Wunsch soll der Park an Claude Monets Garten in Giverny erinnern.