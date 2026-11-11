Zuerst das Offensichtliche: die Farben. Die Filme von Nicolas Winding Refn sind leicht wiederzuerkennen, Violett, Blau, Rot, alles in Neon, und Schwarz, alles maximal krass temperiert. Darin dann Film-Noir-Frauen, die durch die Hölle geschickt werden, Gewalt, Sex, sexualisierte Gewalt, Körperhorror.

Und da der Bezug zur Welt außerhalb des Kinos in Refns Filmen mehr und mehr zugunsten einer aufgekratzten Artifizialität entschwunden ist, kann man davon ausgehen, dass die Höllenbilder sich eher aus den Idiosynkrasien des Filmemachers speisen und nicht aus den Schrecken der Welt. Wobei beides zugleich im Prinzip natürlich möglich wäre. Nicht die Artifizialität ist das Problem. Problematisch wird es, wenn die Antwort auf die Frage, was mit ihr wahrnehmbar wird, „eher wenig“ lautet.

Refns neuer Film heißt „Her Private Hell“. Gedacht ist das Ganze wohl als ein traumhafter Bilderrausch, in dem sich die Konventionen filmischen Erzählens auflösen sollen. Einen Plot gibt es nicht, aber einen opernhaften Score und filmhistorische Motive, Figuren und Versatzstücke. Auch die Liebe zum obskuren Randkino der Nachkriegszeit ist wieder präsent. Der Titel „Her Private Hell“ verweist auf den gleichnamigen Sexploitation-Film von Norman J. Warren, erschienen 1968.

Der Film „Her Private Hell“. Regie: Nicolas Winding Refn. Mit Sophie Thatcher, Charles Melton u.a. Dänemark / USA 2026, 120 Min.

Eine Gruppe Frauen, die aussehen wie einem Neo-Noir der nuller Jahre entstiegen, wandelt durch die Räume einer futuristischen Stadt, die Gebäude sind kalt, die Architektur zugleich brutalistisch und glatt. In einem weiteren Strang ist ein GI im von den USA besetzten Japan auf der Suche nach seiner Tochter und prügelt sich in einer weiteren Brachialklopperei in Refns Werk, in dem die Gewalt gern auf die Augen zielt, mit der Yakuza.

Ein Serienmörder geht um, der Frauen den Brustkorb aufreißt. In einer der Mordszenen stöhnt eines der Opfer „Daddy“, außerdem geistern eine böse Stiefmutter und eine von der Kamera konstant erotisierte Vaterfigur durch die wirklich sehr hübsch anzusehende Ansammlung von Oberflächenphänomenen.

Bilder durch den Kunstwolf drehen

Nach den Farben kommt dann leider nur noch wenig. Und das ist dann auch das Problem an den Filmen, die Refn nach seinem spektakulären „Drive“ gemacht hat. Wenn man sich etwa die späten Filme David Lynchs vor Augen führt, mit denen die von Refn oft verglichen werden, wird klarer, was das Problem von Letzteren ist.

Wenn Lynchs Bilder ins Assoziieren kommen und, frei von Genrerestriktionen, aber doch verhaftet in Genre-Universen, Traum-, Angst- und Wunschbilder und äußere und innere Wirklichkeiten mischen, entstehen Bezüge, Spannungen und Eindringlichkeiten. Die Bilder von Refn wirken, als seien sie so besoffen von ihrer eigenen, oberflächlichen Schönheit, dass man mit ihnen leider nirgendwo hinkommt, außer zum Bild selbst.

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Vielleicht kann man, wenn man „Mulholland Drive“, „Inland Empire“ oder auch die dritte Staffel von „Twin Peaks“ neben Refns „Neon Demon“ oder eben „Her Private Hell“ stellt, eine grundlegende Differenz sehen: auf der einen Seite ein Filmemacher, der die Tradition der Psychoanalyse noch internalisiert hat, auf der anderen Seite einer, der im ausschließlichen Bezug auf ein durch den Kunstwolf gedrehtes Pulp- und Exploitationkino verfährt.

Psychoanalytisches ist bei Lynch anders als bei Nicolas Winding Refn nicht einfach ein weiteres Reservoir von Motiven („Daddy“), sondern ein Wissen, das in den Bildern wirksam wird. Das Gegenstück zur Leere, die die Bilder der Filme Nicolas Winding Refns in den letzten Jahren mehr und mehr bestimmte, ist eben nicht Tiefe. Sondern, zum Beispiel bei Lynch, ein Ideenreichtum, der das Wissen um die Gewalt der Welt in die Filme hineinnimmt.

Refns Film heißt „Her Private Hell“, aber eigentlich ist die Hölle allein die des Regisseurs. Und der künstlerische Zugriff ist hier ein rein ästhetischer, selbstzweckhafter. Gewalt und Begehren als Farbenspiel und sonst eigentlich nichts.