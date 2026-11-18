Mit einwandfreier Frisur und einem Weihnachtsbaum im Gepäck betritt Alois Koch die Szenerie, ein Wohnhaus im 3. Wiener Bezirk. Hier wurde der später als „Al Cook“ österreichweit bekannte Blues-Musiker 1945 geboren, hier ist er nie weggezogen, und seine Wohnung im ersten Stock macht den Anschein, als läge das 21. Jahrhundert noch in ferner Zukunft.

Die Stufen ins Untergeschoss nimmt Cook eine Spur leichter. Sie führen zum Raum, der alles beherbergt, was sein Leben bis heute erfüllt. Schrankwände voller Vinyl und CDs, Elvis-Devotionalien, an den Wänden Porträts der Delta-Blues-Legende Robert Johnson und von seiner geliebten Sylvia. Anders als Al sind sie alle schon tot.

Behutsam geht er einen Stapel Platten durch: Ma Rainey, Son House, Wynonie Harris, Robert Johnson und Lonnie Johnson, dessen Stimme die Stille umgehend füllen wird: „So tired of sighin’, so tired of cryin’, I’m so tired of livin’ all alone“. Vielleicht fühlt Al den Song jetzt noch etwas mehr als früher, jedenfalls richtet er den Blick bald gen Himmel, so gut das eben geht in einem fensterlosen Kellerraum. Er ist der letzte verbliebene Mieter in diesem Haus.

Der Film „Wiener Blues – The Loneliest Man in Town“. Regie: Tizza Covi, Rainer Frimmel. Mit Alois Koch, Brigitte Meduna u. a. Österreich 2026, 86 Min.

„Wiener Blues“ reichen ein paar Minuten und man ist voll eingestimmt auf die Welt des Al Cook. Welcher Generation man sich selbst auch zurechnet, man möchte diese Zimmer auf knarzenden Dielen durchschreiten, alles darin in Ruhe betrachten, mit der gleichen Vorsicht behandeln, wie dieser Mann es tut. Und fragt sich doch etwas ratlos, was darauf noch folgen mag.

Stromausfall an Heiligabend

Das Wunderbare, das Tizza Covi und Rainer Frimmel mit ihrem achten Film, „Wiener Blues – The Loneliest Man in Town“, gelingt: Sie verbinden Wehmut und Melancholie so nonchalant mit einer wohldosierten Portion Lebensmut, dass man die Erzählung über Al Cook beschwingter verlässt, als man hineingegangen ist. Dabei zeigt die fiktionalisierte Cook-Dokumentation einen stoischen Mann. Einen, der seine Haltung aber so entwaffnend vertritt, dass man sich möglichst oft ein Beispiel daran nehmen will.

Als an Heiligabend der Strom ausfällt, spielt Al die Gitarre kurzerhand selbst. Als bald darauf zwei windige Typen an seine Tür klopfen und ihm in breitem Wienerisch nahelegen, auszuziehen, bevor der neue Eigentümer das Haus abreißt, der Herr würde sich das natürlich bezahlen lassen, belässt Cook es erst mal bei verhaltenem Schnauben. Im Unterschied zu den sonstigen Rahmenbedingungen ist der Handlungsstrang um seine prekäre Wohnsituation fiktiv, wenn auch realistisch.

Als gesichert gilt, dass er ein Mann seiner Zeit ist, wie man ihm nicht mehr oft begegnet. Al Cooks Welt ist nicht nur die des Blues. Auch Butterbrote auf Porzellantellern, die Gelben Seiten, seidene Morgenmäntel und eines Elvis-Fans würdige Mengen an Haarspray haben darin Platz. Cook lebt allein, aber kultivierter, als moderne Menschen vor Publikum es gern von sich behaupten. Dieser Typ trägt das glitzernde Nadelstreifensakko am Weihnachtsabend einfach für sich.

Aktionismus oder gar Kämpfertum gehen ihm ab

Er hat zudem ein Alter erreicht, in dem man bestenfalls begriffen hat, dass so ein Menschenleben nicht ewig währt. Irgendwann schlägt Cook das angebotene Geld nicht mehr aus. Aktionismus oder gar Kämpfertum scheinen ihm völlig abzugehen. Ehrlich gesagt: Es ist entlastend. Die realen Probleme um Wohnraum in den Großstädten dieser Welt werden so ausnahmsweise mal denen überlassen, die sich hoffentlich wählen lassen, um sie zu lösen. Und: Covi und Frimmel bringen so Dynamik in die Geschichte. Auf dem leicht gebogenen Rückgrat ihres Protagonisten kann der Film unerwarteten Ufern entgegengehen.

Allein das Wiedersehen mit Als Ex-Freundin Brigitte ist die Sache wert. Ihre gemeinsame Zeit liegt gut ein halbes Leben zurück, und weil man die eigenen Befindlichkeiten dank näherrückendem Ende nicht mehr so lächerlich ernst nimmt, fallen ihre Begegnungen umso geradliniger aus.

Offene Fragen werden endlich gestellt: „Jetzt sog’ einmal, warum hast du mich damals einfach so mir nichts, dir nichts sitzen lassen?“, und mit Ideen zur Beziehungsgestaltung wird nicht lange hinterm Berg gehalten: „Deshalb hob’ i dir vorschlagen wollen, dass …“ Als virtuoser Flirt gehen solche Dialoge eher nicht durch. Sie sind rührend und von entwaffnender Ehrlichkeit.

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Anstatt ihren Freund Cook ungebremst drauflos erzählen zu lassen, hat Covi ihm ein grobes Drehbuch vorgelegt und ihn die Dialoge dann improvisieren lassen. Der Film entwickelt Komik, ohne sich dafür spürbar anstrengen zu müssen. Alles scheint so, als hätte auch das Regieduo die Ruhe gepachtet (wohinter meist echtes Können steckt).

Obwohl ihr Protagonist gegen Ende des Films kaum anders wirkt als zu Beginn, spürt man die wachsende Beinfreiheit, die in seinen Alltag Einzug hält. Es zieht Al ins Reisebüro oder zum Herrenausstatter, und er lässt los, etwa wenn er Fremden begegnet, um ihnen seine Platten, altes Equipment oder Möbel zu überlassen. Belege eines Lebens, das den Blick wieder nach vorne richtet.

Ob sein Weg den „Karl May des Blues“, wie Cook, der noch nie in den USA war, tatsächlich genannt wird, doch noch ins Mississippidelta führen wird, gerät darüber fast zur Nebensache. In seinem Buch „Mystery Train“ zitiert Musikjournalist Greil Marcus seinen Kollegen Stanley Booth damit, dass Können und Kompetenz im Blues eine Notwendigkeit seien. Die wahre Stärke des Bluesmusikers aber läge darin, dass er sein Leben akzeptiere, ein Leben, für das er nur zum Teil selbst verantwortlich ist. Möglich, dass Al Cook seinen Idolen in Wien doch näher gekommen ist als gedacht.