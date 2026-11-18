Ungläubig schaut meine Freundin Anni mich an, als ich eines Abends bei ihr eine Fenchelknolle aus meiner Fahrradtasche hole, um sie in ihrer Küche in Streifen zu schneiden. Ich hatte den ganzen Tag nur Ungesundes gegessen und sie kurz vor meiner Abfahrt noch in meinem fast leeren Kühlschrank gefunden. „So komme ich heute wenigstens zu ein paar Nährstoffen“, rechtfertige ich mich. Schließlich gilt Fenchel als Heilpflanze, enthält unter anderem Vitamin C, Eisen und Kalium.

„Aber Fenchel?“, fragt Anni mit einem Blick, als hätte ich eine Stinkfrucht auf ihre Arbeitsplatte gepackt. Sie kenne Fenchel nur im Tee oder als Karnickelfutter.

Egal wem ich hierzulande von meiner Fenchelvorliebe erzähle, fast jeder rümpft die Nase. Die meisten haben Fenchel noch nie pur geschweige denn roh gegessen. Welches Geschmackserlebnis ihnen entgangen ist! Dank ihrer ätherischen Öle und ihrem Anisaroma schmeckt die Knolle süßlich und würzig zugleich, sommerlich-kräuterig-frisch und doch auch ein bisschen wie Weihnachten. Mit jedem Blatt, das man ihr abnimmt, wird ihr Fleisch zarter und nussiger. Trotzdem: So wie Haferbrei bei vielen der älteren Generation Kindheitserinnerungen an Mangel und geschmacklosen Schleim auslöst, weckt das Wort Fenchel bei Menschen wie Anni Erinnerungen an Kotzschüssel, Bauchschmerzen und öde Stunden im Bett.

Dabei liegt hier ein Missverständnis vor. Der Geschmack, den Fenchelfeinde mit kranken Kindheitstagen verbinden, gehört zum Fenchelsamen, dessen Aroma deutlich intensiver ist als das der Knolle. Die schmeckt weniger lakritzig, dafür fruchtiger. Ratgeberseiten wissen um das missverstandene Gemüse und titeln „Fenchel: die unterschätzte Power-Knolle“, eine Foodbloggerin schreibt vom Fenchel als ihre „späte Liebe“, und auf Reddit fragt eine Userin, wie man „Fenchel möglichst unfenchelig zubereiten“ kann.

 Dank ihrer ätherischen Öle schmeckt die Knolle süßlich und würzig zugleich, sommerlich-frisch und doch ein wenig wie Weihnachten

Für den Start der Konfrontationstherapie empfiehlt es sich, den Fenchel zunächst mit Zwiebeln in Olivenöl und anschließend einem Schuss Gemüsebrühe zu dünsten. So verliert er ein wenig seines Anisgeschmacks und bekommt eine angenehme Milde. Mein Tipp: anschließend mit frischer Pasta und Kirschtomaten in eine Pfanne schmeißen, mit Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken und danach mit Parmesan bestreuen.

Hat die Pasta geschmeckt, können sich Fenchel-Newbies an eine meiner absoluten Leibspeisen heranwagen: Orange-Fenchel-Salat. Zusammen mit Olivenöl, Salz, einem Schuss Weißweinessig und Walnüssen sorgen die Würzigkeit des Fenchels und die Süße und Säure der Orangen für einen Kontrast, der auf der Zunge ähnlich gut funktioniert wie bei Melone und Schinken.

Der Salat, den die meisten meiner Freund*innen noch nie gegessen haben, steht bei meiner deutsch-italienischen Familie regelmäßig auf dem Tisch. In Italien ist Fenchel ein so fester Bestandteil der Küche wie in Deutschland Kartoffeln oder Gurken. Schon 1873 schrieb der kochbegeisterte französische Schriftsteller Alexandre Dumas über Süditalien: „Man isst Fenchel wie Sellerie, und nicht selten trifft man auf einfache Leute, die ein Bündel Fenchel unterm Arm mit sich tragen, die sich daraus, mit etwas Brot, ein Mittag- oder Abendessen machen.“ Auch bei meinen Verwandten in Rom gehört der Fenchel in fein geschnittenen Streifen zu den Basics wie Brot und Olivenöl, die fast immer auf dem Esstisch zu finden sind, egal welches Gericht folgt. Wem die puren Streifen immer noch zu fenchelig schmecken, kann sie in eine Marinade aus Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer tunken.

Für alle, die diese Ideen nicht überzeugen konnten, bleiben mir nur Oberflächlichkeiten. Mit seinen feinen grünen Haaren (nicht wegschmeißen, sondern als Finish verwenden!) bringt der Fenchel schließlich seine eigene kleine Frisur mit. Und mit ihren nach oben gerichteten Stängeln erinnert manche Knolle an ein menschliches Herz. Schließlich heißt Fenchel auf Italienisch – kein Scherz – „finocchio“. Ein Gewächs, das sich so nennt, kann man doch nur liebhaben.