Hier also entsteht die Zukunft: An der viel befahrenen Michael-Brückner-Straße, gleich neben dem S- und Regionalbahnhof Schöneweide, ragt eine unfertige Rampe in den grauen Novemberhimmel und führt ins Nichts. In den Verschalungen an den Rändern der Auffahrt ist der Armierungsstahl zu sehen, hier fehlt mindestens noch eine Ladung Beton – aber an diesem Montag liegt die Baustelle des ersten Berliner Fahrradparkhauses verlassen im Nieselregen.

Eigentlich sollte das Parkhaus mit zwei Geschossen und rund 800 Stellplätzen bis Ende dieses Jahres fertig sein. Eine architektonisch ansprechende Anlage mit markanter Holzarchitektur, einem Gründach und Angeboten wie einer „Selfservice-Station“ für kleinere Reparaturen, einer Werkstatt und einer Radvermietung.

Aus der baldigen Inbetriebnahme wird nun nichts. Das kann man sehen, und das teilt auch die Bauherrin, die landeseigene infraVelo GmbH, mit: „Aufgrund erforderlicher Nachbesserungen können die Holzbauarbeiten erst Anfang 2027 beginnen.“ Die kleine Schwester des Parkhauses, eine überdachte Abstellanlage für 300 Räder auf der anderen Seite der Bahntrasse, ist auch noch nicht weiter: Hier soll laut infraVelo immerhin noch im laufenden Jahr das Fundament gegossen werden. Beide Gebäude würden kommendes Jahr fertig, verspricht das Unternehmen.

Der neuerliche Aufschub in Schöneweide ist nur das jüngste Kapitel einer langen und reichlich verkorksten Geschichte. Schon 2014 – zwölf Jahre ist das nun her – kündigte der damalige SPD-CDU-Senat den Bau von Fahrradparkhäusern an. Es folgten eine zeitraubende Standortsuche, aufwändige Machbarkeitsuntersuchungen und schließlich eine herbe Enttäuschung: Im August 2024 teilte die aktuelle Senatsverkehrsverwaltung auf eine Linken-Anfrage mit, die Planungen für vier von sechs projektierten Parkhäusern seien „qualifiziert beendet“ worden.

In der Schublade verschwunden

Ein Schicksal, das auch die meisten „Radschnellverbindungen“ unter dem amtierenden schwarz-roten Senat ereilte: „Qualifiziert beendet“ lässt sich mit „Könnte man machen, wenn mehr Geld da ist“ übersetzen, die Projekte verschwanden also in der Schublade. Es traf die Fahrradparkhäuser am Ostkreuz (mit geplanten 2.000 Stellplätzen), an den S-Bahnhöfen Pankow und Landsberger Allee sowie am U-Bahnhof Haselhorst in Spandau. Übrig blieben die S-Bahnhöfe Schöneweide und Mahlsdorf. Das Parkhaus in Mahlsdorf ist noch nicht im Bau, seine Inbetriebnahme ist für Ende 2028 vorgesehen.

Am fehlenden Bedarf lag die Rolle rückwärts jedenfalls nicht: Die infraVelo selbst hatte schon vor einiger Zeit durch „Standort- und Potenzialanalysen“ einen massiven Mehrbedarf an sicheren Fahrradstellplätzen ausgemacht. An vielen U- und S-Bahnhöfen über alle Bezirke hinweg berechnete sie eine deutliche Unterversorgung – teilweise so dramatisch, dass sie den Bau von Parkhäusern als sinnvolle Maßnahme vorschlug: neben den schon erwähnten Standorten auch am Hauptbahnhof, am Südkreuz, am Ostbahnhof, an den S-Bahnhöfen Charlottenburg und Köpenick sowie am U-Bahnhof Rosenthaler Platz.

Für die Fahrradlobby ist klar: Hier wird seit Jahren eine große Chance verpasst. „Nur wenn Pend­le­r:in­nen ihr Rad sicher am Bahnhof abstellen können, nutzen sie auch regelmäßig die Superkombi Rad plus Bahn“, sagt Lisa Feitsch, Sprecherin des Berliner ADFC. Sicheres und bequemes Parken seien ein „Hebel, um eine gesunde, schnelle und platzsparende Mobilität zu fördern“. Die ernüchternde Realität hingegen zeige auch der ADFC-Fahrradklima-Test: Da dümpele Berlin beim Thema Abstellanlagen seit Jahren auf der Schulnote 4,2 herum.

Feitsch sieht gerade Hauptbahnhof, Ost- und Südkreuz als „Sorgenkinder“: Der Bedarf an sicheren, trockenen und komfortablen Fahrradabstellplätzen sei dort „riesig“, nicht von ungefähr werde an diesen Stationen überall wild geparkt. Aber auch in den Randbezirken sieht der ADFC Potenzial: „In Frohnau beispielsweise würde eine Möglichkeit, das eigene Fahrrad gut und sicher zu parken, den Einzugsradius des Bahnhofs enorm erweitern“, so die Sprecherin. Der Verband hofft nun, dass die künftige Koalition das Thema wieder in den Fokus nimmt.

5,3 Millionen für ein Parkhaus

Beim Blick auf die Entwürfe des Parkhauses in Schöneweide fällt dessen architektonische Qualität auf – kein Quader von der Stange soll da entstehen, sondern ein luftiges Geflecht aus diagonalen Holzstreben. Die Kosten, ursprünglich mit 3,6 Millionen Euro veranschlagt, von denen der Bund zwei Drittel trägt, sind laut infraVelo auf mittlerweile auf 5,3 Millionen geklettert. Ist so etwas wirklich nötig, wenn Lösungen dringend hermüssen und das Geld knapp ist?

Das Fahrradparkhaus sei „nicht nur Teil der Mobilitätsinfrastruktur“, sondern leiste auch „einen wichtigen Beitrag zur architektonischen und städtebaulichen Aufwertung des Bahnhofsumfelds“, teilt die infraVelo mit. „Nichts spricht gegen moderne Architektur und nachhaltige Baustoffe“, findet auch ADFC-Sprecherin Feitsch. „Fahrradparkhäuser müssen funktional sein, sie dürfen auch gerne schön, warm, hell und angenehm sein.“ Um Projekte schnell zu realisieren, seien natürlich modulare Systeme gut.

Die sollen laut infraVelo tatsächlich künftig zum Zuge kommen – auch beim anvisierten Parkhaus in Mahlsdorf. Grundlage sei ein standardisiertes Konzept, das im Rahmen des 2023 gestarteten Pilotprojekts „Modulares Fahrradparken im Land Brandenburg“ entwickelt wurde. Tatsächlich legt sich Brandenburg beim Fahrradparken gerade ins Zeug: Am Montag weihte Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) am Bahnhof Werder einen neuen „VBB-RadPark“ ein. Die Anlage bietet 357 Abstellplätze für Fahrräder, von denen 165 gesichert sind.

Am Ende sollen in 12 Kommunen 13 im „modularen Baukastensystem“ errichtete Fahrradparkhäuser mit rund 2.500 Stellplätzen stehen. Schon einige Jahre länger gibt es die Fahrradparkhäuser in Bernau, Potsdam und Oranienburg. Die „Infostelle Fahrradparken“, ein Beratungs- und Koordinierungsangebot der DB InfraGO AG im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums, nennt sie ausdrücklich als „gute Beispiele“ für das Radparken in Deutschland.

Immerhin im Kleinen tut sich auch in Berlin etwas: Unter dem Label „ParkYourBike“ stellt die infraVelo moderne Fahrrad-Abstellboxen auf, die mit einer App geöffnet werden können. Für 24 Stunden kostet die Nutzung nichts, dann werden 70 Cent pro Tag fällig, auch Monats- und Jahres-Flatrates werden angeboten. Bislang gibt es in der Stadt etwas mehr als 300 Plätze an sieben Standorten, unter anderem am Rathaus Schöneberg, am U-Bahnhof Alt-Mariendorf, am S-Bahnhofen Friedrichsfelde Ost – und am Bahnhof Schöneweide. Von der Station dort hat man einen guten Blick auf die vorläufig verwaiste Parkhaus-Baustelle.