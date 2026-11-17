Es sind die letzten Minuten vor dem Anstoß. Die Ränge im Stadion sind bereits voll, es liegt diese freudige Anspannung in der Luft, die Lust auf das Spiel, das die Menschen anzieht, weil man vorher nicht weiß, wie es nachher ausgeht. Aus den Stadionboxen kommen die ersten Takte, die Fans halten ihre Schals hoch und dann singen viele Tausende Leute zusammen ihre Hymne. Die TV-Kommentatoren nutzen das Wort „Gänsehaut“ und halten den Mund. Letzteres ist eine unter TV-Kommentatoren durchaus unterentwickelte Fähigkeit. Ihr Schweigen zeigt, wie hoch das Thema hängt.

Nun ist ausgerechnet den gesanglich so engagierten FC-St- Pauli-Fans die Stadionhymne abhandengekommen. Lange wurde im Millerntorstadion der 50er-Jahre-Schlager „Das Herz von St. Pauli“ gesungen – ein Stück voll schlichter Seefahrerromantik mit der zentralen Erkenntnis: „Das Herz von St. Pauli, das ruft dich zurück / denn dort an der Elbe, da wartet dein Glück.“

Der Text beschränkt sich auf Hamburger Hafenfolklore, geschrieben hat ihn allerdings ein Nazikarrierist namens Josef Ollig. Das fand das FC St. Pauli-Museum heraus und die Fans entschieden mit großer Mehrheit: Den Text eines Nazidichters wollen wir nicht singen – auch wenn er noch so harmlos ist.

Anders als die anderen Vereine dieser Welt entschied der FC St. Pauli, die Suche nach einer neuen Stadionhymne zur Sache der Vereinsmitglieder und der Saisonkartenbesitzer*innen zu machen. Mehr noch: Alle, die wollten, konnten nicht nur bereits existierende Songs vorschlagen, sondern auch selbst kompositorisch tätig werden.

Eine Menge an Vorschlägen

Die Menge an eingereichten Vorschlägen war verblüffend: Ende Oktober wurden 75 bereits veröffentlichte und 296 eigens komponierte Songs zur Abstimmung gestellt. Die Songs wurden auf der FC-St- Pauli-Website veröffentlicht oder verlinkt. Mittlerweile ist die Seite leider offline.

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Nun haben alle gut zu tun. Die Mitglieder und Saisonkartenbesitzer*innen sollen über insgesamt 371 Stücke abstimmen, und zwar in einem dreistufigen Verfahren – aus den 371 Stücken werden zunächst 25, aus den 25 werden 5 und aus den letzten 5 Stücken wird eines. Ende November soll der Gewinnersong feststehen.

Im Laufe des Verfahrens sind bei Coverversionen die Rechte zu klären und KI-generierte Songs herauszufiltern. Und obendrein gibt es am 14. November noch eine Mitgliederversammlung, bei der eine Gruppe „Herz von St. Pauli“-Apologeten beantragen will, die alte Hymne zu rehabilitieren – und damit den Songcontest abzuwürgen.

Dass dieser Antrag durchkommt, ist nicht zu erwarten, dass die Songcontest-Abstimmung auf solider Kenntnis der Kandidaten basiert, aber auch nicht: 371 Songs zu überblicken und zu bewerten ist selbst für Menschen mit viel Freizeit nicht zu wuppen. Das könnte man monieren.

Einblick in die Seelen der Fans

Andererseits ist durch den Wettbewerb eine Schatzgrube entstanden, in der umzuschauen sich lohnt: 296 selbst geschriebene Stadionhymnen ermöglichen einen Einblick in die Seelen der Fans, den kein Meinungsforschungsinstitut je zustande bringen könnte. In Sachen Fußballkultur ist der FC St. Pauli damit Weltklasse. In Sachen Fußball gab es zuletzt in der Zweiten Bundesliga auswärts eine 1:4-Klatsche gegen Magdeburg.

Zur Fußballkulturweltklasse gehört auch, dass die Beiträge der Menschen oft weit über die Begrenzungen des Formats „Stadionhymne“ hinausgehen. Der Damenlikörchor zum Beispiel hat mit dem Song „Haut sie weg“ eine ergreifende Bedürfnis- und Liebeserklärung abgegeben, die die herkömmlichen Fans im Millerntorstadion allerdings in Ermangelung sängerischer Fähigkeiten nicht reproduzieren könnten. Ähnlich ist das Problem gelagert bei dem zum Kunstlied tendierenden, zweistimmig zum Klavier vorgetragenen „Für Dich St. Pauli“ von Bianka Kilwinski und Carsten Zundorf. Oder bei dem vertonten kapitalismuskritischen Gedicht „Rennpferd“ von This is The Artist’s Job. Ebenso fern von Gut und Böse ist aus Stadionhymnensicht die „Millerntor Anthem“ von Psykator – hierbei handelt es sich um elektronische Clubmusik ohne Text.

 Zu hören und lesen ist bei den Beiträgen häufig zum einen das Antifaschismus-Bekenntnis, zum anderen der Hinweis auf das Spontane, Unvollendete

Es ist aber auch viel Hymnentaugliches dabei. Das „Monster mit der Ukulele“ zum Beispiel singt mit dunkler, weiblich gehörter Stimme zur sanft melancholischen Klampfe: „Kein Platz für Nazis / kein Platz für deren Hass. Auf uns als Fans / ist immer Verlass. / Gegen Faschismus, gemeinsam Hand in Hand / wir bleiben stabil, wir bleiben in Stand.“ Als Kommentar zum eigenen Song schrieb das „Monster mit der Ukulele“: „Leider war ich bei der Aufnahme erkältet und bin stimmlich sonst besser und ich hatte keine Gelegenheit mehr, den Song in einem Tonstudio aufzunehmen.“

Ähnliches ist häufiger zu hören und lesen: Zum einen das Antifaschismusbekenntnis, zum anderen der Hinweis auf das Spontane, Unvollendete, per Smartphone Produzierte. Beim Songcontest zeigt sich, was alles möglich ist an Homerecording in Zeiten von digitaler Musikproduktion und KI.

Wobei der Umgang mit KI ein veritables Problem darstellt für den Wettbewerb: Ausschließlich von einer KI komponierte und gedichtete Songs waren von der Teilnahme ausgeschlossen, da bei einem reinen KI-Song keine Urheberschaft zu bestimmen ist – im schlimmsten Fall, schreibt der Verein, „liegen Nutzungsrechte sogar beim KI-Anbieter“. Lediglich unterstützend durfte KI eingesetzt werden, etwa bei der Ergänzung von Instrumenten.

Nur, wie lässt sich überprüfen, wer was komponiert und getextet hat? Der Verein vertraut hier auf die Angaben der Teilnehmenden. Auch ein KI-Detektor soll zum Einsatz kommen. Genaueres ist nicht zu erfahren.

Von Schlager bis Punk alles dabei

Im Hinblick auf Genres sind die Einsendungen so vielfältig wie die St.-Pauli-Fans. Eine Künstlerin namens Nike Neandertal macht Disco-Pop, Boerney macht Hardrock, George Blue macht Schlager im Freddy-Quinn-Stil, Dr. Huhu eine Cover-Version von Beethovens „Freude schöner Gotterfunken“. Häufig vertreten ist Punkrock, klar, schon die geschasste Hymne „Herz von St. Pauli“ wurde im Stadion in einer Punkversion gespielt.

Textlich finden sich immer wieder Perlen: Bei Wasted Hours etwa reimt sich „Fairness“ auf „Awareness“, Joanna Bars dichtet „Wenn dein Tag mal wieder grau war / lass den Flutlichtmast dein Leuchtturm sein“, Asphalt Adel singt: „Wir stehen auch hier in Sturm und Regen / es riecht nach Rasen, stinkt nach Leben.“ Die Aufzählung ließe sich lange fortsetzen.

Die wirklich spannende Frage ist nun: Wofür entscheiden sich die Fans? Wird es ein Underdog? Oder doch ein Song aus dem Bereich „bereits veröffentlicht“ – denn den gibt es ja auch noch. Vorgeschlagen wurde zum Beispiel der nasale Funk-und-Soul-Charakterkopf Jan Delay mit „Auf St. Pauli brennt noch Licht“ oder der Indie-Pop-Sympath Thees Uhlmann mit „Das hier ist Fußball“.

Einer der erfrischendsten Vorschläge ist überraschenderweise ein Stück von Udo Lindenberg: Der beklagte sich 1978 im Song „Reeperbahn“ darüber, wie scheiße es ebenda geworden ist im Vergleich zu den 60ern. Der Song wäre ein schöner Kontrapunkt zum gemeinsamen Nenner des Genres Stadionhymne, der darin besteht, die eigene Stadt zu loben – oder im Fall des FC St. Pauli den eigenen Stadtteil.

Diese mitunter schwülstige Heimatverbundenheit ist etwas, um das auch die Fans des FC St. Pauli nicht herumkommen. Neben der Hafenromantik ist es vor allem das Nachtleben, genauer die Toleranz und Offenheit der einzelnen Soziotope und Subkulturen, die St. Paulianer sentimental werden lässt. Wobei sich aus den Texten schließen lässt: Offenbar sind viele St. Paulianer zugezogene Kleinstadtflüchtlinge. Jedenfalls ist der Tenor: Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein – endlich.

Seit dem 13. November befindet sich der Songcontest in der zweiten Auswahlrunde. 25 Songs sind übrig geblieben, bis zum 18. November kann abgestimmt werden, welche 5 Songs in die Finalrunde kommen. Die finale Abstimmungsrunde findet dann vom 20. bis zum 25. November statt. Wann und in welcher Form die neue Stadionhymne präsentiert wird, stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest.

Danach wird der nächste spannende Moment sein, ob die so gewählte Hymne im Stadion akzeptiert wird. Werden die Fans mitsingen? Oder wird es Kritik am Verfahren und Boykott geben? In St. Paulis Fußballhochkultur ist beides möglich.

Transparenzhinweis: Der Autor ist Mitglied in der Tischfußball-Abteilung des FC St. Pauli. Am Songcontest war er in keiner Form beteiligt.