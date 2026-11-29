Dass Fußballfans vor dem Besuch im Stadion von Ordnern und Ordnerinnen gefilzt werden, ist nichts Neues. Persönlich wundert es einen immer, wenn dann doch wieder Dutzende Bengalos angezündet werden: Ja, hat denn da niemand kontrolliert? Oder gelten für Ultras schon beim Eintritt andere Regeln?

Wie dem auch sei: Was am Samstagabend in Dresden nach dem 2:1 gegen ausgerechnet dem FC St. Pauli geschah, hat man so wahrscheinlich auch noch nie erlebt. Die Polizei veranstaltete beim Ausgang aus dem Stadion eine „Großrazzia“, die sich besonders gegen die Gruppierung „Ultras Dynamo“ richtete; Verdacht: Bildung oder Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung.

Was dabei müde herauskam: vier Haftbefehle. So kennt man die Polizei: sehr viel Aufwand, sehr wenig Ertrag. Aber Moment, sind die Ultras jetzt schon sowas wie eine Mafia? „Bei den Vorwürfen“, so die Polizei laut dpa, geht es „um Landfriedensbrüche, Körperverletzung, Raub- und Eigentumsdelikte sowie Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und das Sprengstoffgesetz.“ Na holla.

Die Unverhältnismäßigkeit der Polizei-Aktion drückt sich allerdings nicht nur in Zahlen aus. Der Verein selbst, die SG Dynamo Dresden, zeigte sich offiziell „verwundert“, man sei vorab nicht informiert worden; auch die Verhältnismäßigkeit zweifle man stark an. Herumstehen und frieren, das mussten laut Verein vergleichsweise sehr viele Unschuldige bei der Aktion.

Die Ultras selbst müssen sich, scheint's, erst wieder erholen, ein offizielles Statement gab es bis Sonntagmorgen weder im Netz noch sonstwo. Sonst gibt man sich dort gerne sozial und traditionell – Spendenaufrufe für den eigenen Weihnachtsmarkt, solche Sachen.

Auch der FC St. Pauli gab sich bislang bedeckt. Wo die Elbe fließt, ist die Polizei nicht weit? Zumindest im „Kiez“ wird man sich das eher amüsiert mitangeschaut haben.