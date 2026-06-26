Natürliche Infrastruktur wie Seen, Wälder und Moore sollte laut einem Ex­per­t*in­nen­gre­mi­um der Bundesregierung als kritische Infrastruktur eingestuft und entsprechend geschützt werden. Das sei notwendig „um Bevölkerungsschutz zu betreiben“, sagte die Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann der taz. Sie ist Co-Autorin des entsprechenden Berichts, den der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) am Freitag veröffentlicht hat.

Kritische Infrastruktur wird vom Bundesinnenministerium definiert als „Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen“, bei deren Ausfall dramatische Folgen wie etwa Versorgungsengpässe drohen. Derzeit umfasse das vor allem die sogenannte graue Infrastruktur – Straßen, Schienen oder Energienetze –, so das Gutachten des wissenschaftlichen Beirats. Die Au­to­r*in­nen fordern, natürliche Infrastruktur nun ebenfalls gesetzlich als „kritisch“ zu verankern.

„Damit man juristisch eben auch das Argument hat zu sagen: Nein, dieses Moor darf jetzt nicht der Autobahn weichen, weil das auch kritische Infrastruktur ist“, erklärt Traidl-Hoffmann. Ökosysteme seien die natürliche Lebensgrundlage und als Puffer gegen Hitzewellen, Pandemien und Extremereignisse Teil des Bevölkerungsschutzes, heißt es zur Begründung im Gutachten.

Bundesweit sollen dem Gremium zufolge die relevanten Flächen dokumentiert und Frühwarnsysteme entwickelt werden, die vor einer langsameren Verschlechterung der Ökosysteme warnen. Zudem müsse das Wissen über Umweltrisiken Teil der Ausbildung der Bundeswehr sein. Auch solle sich der nationale Sicherheitsrat stärker mit dem Schutz der natürlichen Infrastruktur befassen.

Zur Finanzierung der Maßnahmen fordern die Autor*innen, dass neben staatlichen auch private Mittel mobilisiert werden. Die Hoffnung ist, dass Unternehmen künftig Klimarisiken selber besser erkennen und deshalb freiwillig in den Schutz investieren.

Mehr erneuerbare Energien

Neben der Priorisierung der grünen Infrastruktur empfiehlt der Beirat, die Energieerzeugung weltweit auf erneuerbare Quellen wie Sonne oder Wind umzustellen. „Insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir raus aus den Fossilen“, sagt Traidl-Hoffmann. Und zwar: „Je früher, desto besser.“ Hier gehe es um mehrfache Gewinnsituationen: „Weniger Emissionen, mehr Gesundheitsschutz und höhere Souveränität, weil wir unabhängiger sind mit erneuerbaren Energien.“ Sie nennt verstärkte Investitionen zum Beispiel in erneuerbare Energien und öffentlichen Nahverkehr als notwendige Maßnahmen.

Außerdem solle die Entwicklungspolitik zum Schutz der Ökosysteme „unter Leitung lokaler Akteure“ ausgebaut werden, heißt es im Gutachten. Als gut funktionierendes Beispiel für regionale Zusammenarbeit mehrerer Staaten nennen die Au­to­r*in­nen das „Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security“ zum Schutz von Korallenriffen, Fischerei und Ernährungssicherheit. Wenn solche Klimaprojekte gekürzt würden, sei das sehr kritisch, „weil dadurch letztendlich auch vor Ort Projekte fehlen, die dort Biodiversität und Ökosysteme stärken und so Sicherheit bei uns stärken“, sagt Traidl-Hoffmann.

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen besteht aus neun Mitgliedern, darunter Natur- und Sozialwissenschaftler*innen. Der derzeitige Rat wurde vom Bundeskabinett noch während der Ampelkoalition eingesetzt. Das Teilgutachten „Umwelt prägt Sicherheit“ ist das erste Kapitel des Hauptgutachtens „Sicherheit –nachhaltig und integriert“, in dem es um die Rolle des Umwelt- und Klimaschutzes für die Sicherheitspolitik geht.