taz: Herr Nikolaus, Sie stehen in der Kritik, sich von der in Teilen gesichert rechtsextremen AfD für deren politische Zwecke vereinnahmt haben zu lassen.

Nikolaus: Ach Gottchen.

taz: Ja eben, haben Sie mitbekommen, wie Gott das findet?

Nikolaus: Ne, unsere Chatgruppe ist grade inaktiv. Glaube aber nicht, dass ihn das juckt.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

taz: Ein Berliner Anwalt für Markenrecht hält den AfD-Nikolaus für sittenwidrig und für juristisch anfechtbar.

Nikolaus: Würde Gott wegen jeder Markenverletzung vor Gericht ziehen, würden wir ihn gar nicht mehr zu Gesicht kriegen.

taz: Übertreibt der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck seine Rolle, wenn er den AfD-Nikolaus als „Grenzüberschreitung“ bezeichnet?

Nikolaus: Ich denke mal, da will einer billig Aurapunkte sammeln. Als in seinem eigenen Stall Grenzen überschritten wurden, hatte er sich ja weggeduckt.

taz: Sie spielen darauf an, dass Overbeck einen wegen Missbrauchs verurteilten Priester in seiner Gemeinde als Seelsorger weiterarbeiten ließ.

Nikolaus: Ich finde halt das Verbrechen, Schokolade mit Parteiwerbung zu verkaufen, weniger unchristlich als, sagen wir, das Verbrechen, dass der deutsche Staat jährlich auf 100 Milliarden Euro Steuereinnahmen verzichtet, weil er Kapitalerträge und Superreiche nicht ordentlich besteuert.

taz: Es ist Ihnen also wurscht, dass Sie mit dem Parteibuch der AfD in der Hand werben?

Nikolaus: Nikolaus mit Corona-Maske, Nikolaus als nackter Pornodarsteller, und überhaupt, ein Nikolaus, dem man voller Genuss den Kopf abbeißt. Was wollen Sie von mir?

taz: Alles an Schokonikoläusen ist blasphemisch?

Nikolaus: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich bin ja nicht der beleidigte Robert Habeck, der jeden anzeigt, der sich über ihn lustig macht, selbst aber gehässig gegen Ex-Kolleg*innen stänkert.

taz: Oha, grün wie blau, da kommen wir jetzt aber schon gefährlich nah ans Hufeisen.

Nikolaus: Ja genau, das hatte in der Debatte nämlich noch gefehlt. Ich finde halt die Idee der AfD einfach nicht besonders originell. Passender und lustiger hätte ich gefunden, wenn die AfD dem Knecht Ruprecht ihr Parteibuch als Rute in die Hand gedrückt hätte.

taz: Als Kinderschreck?

Nikolaus: Ja, hehe. Womit wir schon wieder bei diesem Thema wären.

taz: Können Sie über die AfD etwa noch lachen?

Nikolaus: Freilich. Und das sollte der Bischof, der immerhin auch den Titel Großoffizier vom Heiligen Grab trägt, auch. Als könne ein Schokoheini die Kirche ins Wanken bringen.

taz: In welcher Verkleidung würden Sie denn gern mal als Schokoladennikolaus gehen?

Nikolaus: In diesem Jahr? Als Elif Eralp.