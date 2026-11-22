taz/ifa/ Der erste Henrike-Naumann-Preis, den das ifa – Institut für Auslandsbeziehungen und die Zeit Stiftung Bucerius in Andenken an die im Februar überraschend verstorbene Künstlerin ausgelobt haben, geht an Leyla Yenirce. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wurde Yenirce nun im Deutschen Pavillon der 61. Biennale Arte di Venezia verliehen. Dort ist bis zum 22. November unter dem Titel „Ruins“ die gemeinsame Ausstellung von Henrike Naumann und Sung Tieu zu sehen.

Leyla Yenirce erhält 5.000 Euro für die Realisierung eines Kunstwerkes und die Möglichkeit, in den Kunstsammlungen Zwickau – der Heimatstadt Henrike Naumanns – sowie den ifa-Galerien in Stuttgart oder Berlin, dem Bucerius Kunst Forum oder an der Bucerius Law School auszustellen. „Yenirces Werk legt Widersprüche frei und zeigt in seiner transdisziplinären Arbeitsweise Bezüge zu Henrike Naumanns Schaffen“, betonte Manuel Hartung, Vorstandsvorsitzender der Zeit Stiftung Bucerius. „Ihre Arbeiten verbinden künstlerische Wucht mit gesellschaftlicher Dringlichkeit – etwa in ihrer Auseinandersetzung mit der Gewalt gegen jesidische Frauen und Mädchen. Bilder, Klänge und Erinnerungen verdichten sich zu Werken, die treffen und nachwirken.“

Leyla Yenirce arbeitet transdisziplinär zwischen Malerei, Video, Installation, Klang und Performance. Durch ihre Kunst untersucht sie Widerstand, feministische Selbstbehauptung sowie kulturelle und mediale Machtstrukturen. Politische Fragen verknüpft sie mit Erinnerungen an Orte, Stimmen und Begegnungen. Yenirce wurde 1992 im kurdischen Teil der Türkei geboren und floh als Kind mit ihrer jesidischen Familie nach Deutschland.

Henrike Naumann war eine bedeutende Stimme der Gegenwartskunst. Ihr Tod im Alter von 41 Jahren an einer zu spät entdeckten Krebserkranung war für das ifa und die Zeit Stiftung Bucerius Anlass, ihren künstlerischen Ansatz zwischen Erinnerungskultur, politischen Bruchlinien und Gegenwartsfragen mit einem nach ihr benannten Preis zu würdigen. Auch in den kommenden Jahren soll zur Kunstbiennale in Venedig der Henrike-Naumann-Preis weiter ausgelobt werden.