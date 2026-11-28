Ihr Friedensangebot verhallte unerhört, deshalb klagen die Umweltverbände Nabu und BUND jetzt ein weiteres Mal gegen den Bau der A26 Ost durch den Süden Hamburgs. Zugleich stellen sie beim Bundesverwaltungsgericht einen Eilantrag verbunden mit einem Hängebeschluss: Bis der Eilantrag entschieden ist, sollen alle Arbeiten an der Autobahntrasse ruhen.

Dass die Umweltverbände jetzt Dampf machen, liegt daran, dass die Autobahnbaugesellschaft des Bundes (Deges) Mitte November begonnen hat, die künftige Autobahntrasse zu roden. Aktivisten haben die Arbeiten dokumentiert.

Gerodet wurde, obwohl die Verbände in einem Offenen Brief an Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) vor einem Monat angeboten hatten, auf eine weitere Klage zu verzichten, sofern eine klimafreundlichere Trasse für die Autobahn gewählt werde. „Die Deges lässt uns mit ihrem Vorgehen keine andere Wahl, als jetzt erneut vor Gericht zu ziehen und sofortigen Eilrechtsschutz zu beantragen“, erklärten die Verbände.

Nabu und BUND hatten vor einem Jahr schon einmal einen Baustopp für das Projekt erwirkt. Anfang Oktober 2025 erklärte das Bundesverwaltungsgericht den Planfeststellungsbeschluss für die A26 Ost für „rechtswidrig und nicht vollziehbar“: Die Planer hätten es versäumt, verschiedene Trassenvarianten mit Blick auf das Bundesklimaschutzgesetz zu prüfen. Es sei nicht auszuschließen, dass eine andere Trasse zu einem noch geringeren Ausstoß an Treibhausgasen führen würde.

Planer halten an der alten Trasse fest

Die Richter gaben der im Auftrag des Bundes tätigen Deges die Möglichkeit, ihr Projekt zu überarbeiten. Das tat sie, hielt aber an der bisherigen Trassenvariante fest und die Hamburger Wirtschaftsbehörde spielte mit, indem sie den gewünschten Planänderungsbeschluss erließ.

„Wir haben nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vor einem Jahr erwartet, dass die Verantwortlichen endlich verantwortungsvoll und differenziert mit diesem hochumstrittenen Projekt umgehen“, kritisieren Nabu und BUND. „Stattdessen wurden am Wochenende hektisch Bäume gefällt und Lebensräume zerstört, während wir noch den neuen Beschluss prüfen.“

Die A26 Ost ist als Fortsetzung der von Stade kommenden A26 West geplant und soll die Autobahnen sieben und eins miteinander verbinden. Die knapp zehn Kilometer lange Piste würde zwischen den Stadtteilen Wilhelmsburg und Harburg verlaufen. Sie soll es den Lastern leichter machen, den Hamburger Hafen zu erreichen und dabei den Verkehr aus den beiden Stadtteilen heraushalten.

Das Problem: Die Autobahn soll ein Gebiet mit bis zu acht Meter mächtigen Moorböden durchschneiden. Werden diese ausgekoffert, wird das Klimagas CO 2 frei, was die angebliche CO 2 -Einsparung durch den Autobahnbau konterkariert. In dem Gebiet leben zudem geschützte Arten wie der Bergpieper oder der Moorfrosch, der sich blau verfärbt, wenn er Weibchen imponieren will. Kürzlich wurde zudem ein Seeadlerhorst in der Nähe der Trasse entdeckt.

 Niemand muss sich wundern, wenn in der Zivilgesellschaft aufgrund einer derartigen „Basta-Politik Unmut entsteht“ Nabu und BUND

Nabu und BUND erklärten es für inakzeptabel, dass die Deges Tatsachen schaffe, solange noch nicht klar sei, ob sie den Rechtsweg weiter beschreiten wollten. „Niemand muss sich wundern, wenn in der Zivilgesellschaft aufgrund einer derartigen Basta-Politik Unmut entsteht“, warnen die Verbände.

Dabei liege die Verantwortung für die jetzige Eskalation nicht allein bei der Deges. Der Hamburger Senat halte trotz der Auswirkungen auf Natur und Klima, der explodierenden Baukosten und der gerichtlichen Niederlage im vergangenen Jahr unbeirrt am Trassenverlauf der A26 Ost durchs Moor fest. Die für die Autobahn veranschlagten Kosten sind allein in den vergangenen fünf Jahren von 1,8 auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen.

Die Hamburger SPD-Fraktion, Teil einer rot-grünen Koalition, bekräftigt ihre Unterstützung für das Projekt. „Die unabhängige Planfeststellungsbehörde hat die verschiedenen Varianten erneut abgewogen und kommt weiterhin zu dem Ergebnis, dass die geplante Trasse die beste Lösung ist“, stellt der Bürgerschaftsabgeordnete Hansjörg Schmidt fest.

Dass BUND und Nabu den neuen Beschluss gerichtlich überprüfen lassen wollten, sei ihr gutes Recht, so Schmidt. „Der Rechtsweg wird durch die Fortsetzung der Arbeiten nicht ausgehebelt.“

Ganz anders die Linke: Dass vollendete Tatsachen geschaffen werden, noch bevor die möglichen rechtlichen Schritte ausgeschöpft seien, entwerte Beteiligungs- und Klagemöglichkeiten faktisch, kritisiert der Bürgerschaftsabgeordnete Stephan Jersch.

Die Deges verweist darauf, dass der Planergänzungsbeschluss vom 30. Oktober die sofortige Fortsetzung der Arbeiten erlaube. Sie habe daher die bereits 2024 begonnenen bauvorbereitenden Maßnahmen in diesem Abschnitt wieder aufgenommen. „Aufgrund von komplexen terminlichen Abhängigkeiten ist die Durchführung der genannten Arbeiten zum jetzigen Zeitpunkt unumgänglich und ein Abwarten nicht vertretbar“, schreibt die Deges. Anderenfalls käme es zu deutlichen Verzögerungen im weiteren Bauablauf.