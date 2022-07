Erneut antisemitische Bilder in Kassel : Verhängen, verstecken, zeigen

Über einen Monat nach Start der documenta sind weitere antisemitische Motive aufgetaucht. Nach kurzer Unterbrechung sind sie wieder zu sehen.

Den Ruf der documenta als Weltkunstschau wieder herzustellen, darum müsste es allen Verantwortlichen gehen, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth noch vor drei Wochen im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien. Momentan geht es jedoch zunächst wieder um Schadensbegrenzung, denn in Kassel sind die nächsten Bilder mit antisemitischen Motiven aufgetaucht.

Im Museum Fridericianum seien faksimilierte Zeitungen und Broschüren des algerischen Archivs „Luttes des Femmes en Algérie“ auf Tischen ausgelegt, teilte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen (RIAS Hessen) am Mittwoch in Marburg mit. Das Heft „Presence des Femmes“ von 1988 enthalte Zeichnungen des syrischen Künstlers Burhan Karkoutly, der im Jahr des Palästinenseraufstands, der ersten Intifada, antisemitische Stereotype abbilde, erklärte die Pressesprecherin Susanne Urban dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die „Jüdische Allgemeine“ hatte am Mittwoch zuerst darüber berichtet.

Auf zwei Bildern werden israelische Soldaten, mit dem Davidstern am Helm gekennzeichnet, als Roboter mit entblößten Zähnen dargestellt. Unter dem einen Bild bedroht ein Gewehrlauf einen jungen Mann, auf dem anderen packt ein solcher Roboter-Soldat ein Kind am Ohr. Die Bilder griffen die mittelalterlichen antisemitischen Stereotype der Juden als Kindermörder auf, erläuterte Urban. Die Darstellungen verlagerten diese Stereotype auf den jüdischen Staat, dem damit das Existenzrecht abgesprochen werde. Auf einem anderen Bild tritt eine Frau einen israelischen Soldaten in den Unterleib, dessen Gesicht mit übergroßer Hakennase in der Tradition antisemitischer Karikaturen gezeichnet ist.

Ein Besucher habe das Aufsichtspersonal auf die Abbildungen aufmerksam gemacht und RIAS informiert, sagte Urban. Daraufhin seien die Broschüren zunächst entfernt, untersucht, kurz darauf aber wieder zurückgelegt worden. Vor rund drei Wochen sei das gewesen. „Nach der Untersuchung gibt es zwar eine klare Bezugnahme auf den israelisch-palästinensischen Konflikt, aber keine Bebilderung von Juden als solchen“, sagte die Pressesprecherin der Kunstschau, Henriette Sölter. Außerdem sei das Material nicht als „strafrechtlich relevant“ eingestuft und danach wieder in die Ausstellung aufgenommen worden.

Jüdische Gemeinschaft reagiert entsetzt

Die Bilder unterscheiden sich in ihrer Symbolhaftigkeit von den Motiven auf dem Banner „People´s Justice“ von Taring Padi: Darauf waren Juden mit SS-Runen abgebildet oder als Schwein dargestellt. Das Banner wurde zunächst verhängt, dann ganz aus Kassel entfernt. Dass die Broschüren von „Luttes des Femmes en Algérie“ nun jedoch einfach wieder zurückgelegt worden sind, stößt auf Kritik. Die documenta lasse die Schau mit antisemitischen Bildern einfach weiterlaufen, kritisiert Urban von RIAS. Auch die Werkserie „Gaza – Guernica“, die Israel mit Hitler-Deutschland parallelisiere, und die antisemitischen Videos aus dem Umfeld der „Japanischen Roten Armee“ würden weiter gezeigt. Die Leitung der documenta lasse es an Verantwortung missen, sagte Urban. Die Schau nehme keine Rücksicht auf die jüdische Gemeinschaft.

Die reagiert verständlicherweise entsetzt. „Was unterscheidet die documenta in Kassel eigentlich noch vom antisemitischen Karikaturenwettbewerb in Teheran, den die iranischen Mullahs regelmäßig ausrichten?“, fragt Philipp Peyman Engel in einem Kommentar in der Jüdischen Allgemeinen. Der nun einzige richtige Schritt wäre es, die documenta 15, die als antisemitische „documenta der Schande“ in die Geschichte eingehen wird, endlich zu beenden, schreibt er weiter.

Konsequenzen ziehen will aus dem weiteren Vorfall in Kassel anscheinend niemand. „Ein Screening der Ausstellung nach etwaigen antisemitischen Motiven wird es nicht geben“, ließ die documenta wissen. Personell hatte man auf die anhaltenden Vorwürfe lediglich derart reagiert, dass documenta-Chefin Sabine Schormann vor knapp zwei Wochen zurücktrat – ein überfälliger Schritt, wie Kritiker bemängelten, den Schormann immer wieder abgelehnt hatte. Nun liegt der Ball bei Interimschef Alexander Farenholtz. Der hatte jedoch noch am letzten Wochenende in einem Interview mit der Zeit bekundet, er wolle die documenta „möglichst friedlich und ohne zusätzliche unangenehme Nebengeräusche“ zum Erfolg und zu Ende führen. (mit epd)