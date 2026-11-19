taz: Herr Hauner, haben wir ein Problem damit, Übergewicht richtig zu diagnostizieren?

Hans Hauner: Wir haben eigentlich kein Problem mit der Diagnostik. Übergewicht sticht ja förmlich ins Auge, das können nicht nur Hausärzt:innen, sondern je­de:r relativ leicht erkennen. Für eine genauere Einschätzung bedarf es aber zusätzlicher Untersuchungen. Denn Übergewicht ist nicht gleich Übergewicht, je nach Einzelfall sind damit sehr unterschiedliche Gesundheitsrisiken verbunden.

Bild: Juli Eberle/TUM Im Interview: Hans Hauner Der 71-Jährige ist Seniorprofessor am Else Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin und Leitlinienbeauftragter der Deutschen Adipositas-Gesellschaft.

taz: Es gibt also Abstufungen und daraus unterschiedlichen Handlungsbedarf. Gradmesser dafür ist bisher der Body-Mass-Index (BMI). Ihn zu berechnen ist ganz leicht: Man teilt das Körpergewicht durch die Körpergröße im Quadrat (kg/m²). Ab wann besteht ein erhöhtes Gesundheitsrisiko?

Hauner: Ab einem BMI über 30 liegt eine Adipositas vor. Das bedeutet dann zu viel an Körperfett, was letztlich die Gesundheit bedroht. So kann eine Adipositas viele chronische Folgekrankheiten wie Diabetes Typ II nach sich ziehen. Es kann sein, dass eine leichte Adipositas noch keine Gesundheitsrisiken birgt und deshalb nicht zwingend eine Behandlung erforderlich ist. Trotzdem sollte medizinische Betreuung erfolgen, um eine Verschlechterung rechtzeitig zu erkennen.

taz: Wie weit ist Adipositas in unserer Gesellschaft verbreitet?

Hauner: Wir sind in Deutschland stark betroffen. Fast jeder vierte Erwachsene hat einen BMI über 30 und hat mit diesem Problem zu tun.

taz: 2025 hat eine „Lancet“-Kommission, ein internationales Expertengremium, ein neues Konzept zur Erfassung von Übergewicht entwickelt. Eine neue Studie hat dieses nun evaluiert. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Unterscheidung zwischen präklinischer und klinischer Adipositas. Inwieweit kann das eine Hilfe sein?

Hauner: Die Au­to­r:in­nen haben sich bemüht, präzise zu formulieren, ab wann eine Adipositas behandlungsbedürftig ist. Sie sagen, bei einem BMI zwischen 30 und 40 liege eine klinische Adipositas erst dann vor, wenn zusätzlich andere Indikatoren wie eine Fettleber dazukommen. Ohne diese Indikatoren liege eine präklinische Adipositas vor, eine Behandlung sei dann noch nicht notwendig. Ab einem BMI von 40 liege immer eine behandlungsbedürftige klinische Adipositas vor. Ob das Konzept praktikabel ist, würde ich bezweifeln, denn die Grenzen sind fließend. Das Risiko, dass bei Menschen mit präklinischer Adipositas die Krankheit fortschreitet, ist groß. Laut der Analyse der Au­to­r:in­nen entwickeln ungefähr 25 Prozent dieser Menschen innerhalb von zehn Jahren eine klinische Adipositas.

taz: Bisher wird Adipositas nur über den von Ihnen angesprochenen BMI-Grenzwert definiert. Das neue Konzept soll auch den Taillenumfang berücksichtigen. Ist das sinnvoll?

Hauner: Ja, das wird schon seit 40 Jahren empfohlen. Das ist überhaupt nichts Neues. Trotzdem helfen die Empfehlungen der Autor:innen, Adipositas genauer und differenzierter zu betrachten. Der Taillenumfang ist wichtig, weil er das Fettverteilungsmuster und das besonders gefährliche Bauchfett anzeigt. Tatsache ist aber auch: Der Taillenumfang wird nur selten gemessen. Insofern hat diese Forderung ihre Berechtigung.

taz: Kri­ti­ke­r:in­nen sagen, die Messung sei in der Praxis zu aufwändig.

Hauner: Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, die Messung ist sehr einfach. Man braucht nur ein Maßband und es dauert nur ein bis zwei Minuten. Eine Hürde ist aber, dass niedergelassene Ärz­t:in­nen diesen Parameter nicht kennen und häufig mit den Messwerten wenig anfangen können.

taz: Führt die aktuelle Diagnosemethode rein über den BMI zu Fehldiagnosen?

Hauner: Fehldiagnosen würde ich nicht sagen. Ein BMI über 30 ist in jedem Fall etwas, was man ernst nehmen muss. Da ist es oft nur eine Frage der Zeit, bis er weiter ansteigt und dann doch Folgekrankheiten auftreten. Aber natürlich muss man genau hinschauen: Männer, die viel Krafttraining machen, haben wegen ihrer Muskelmasse nicht selten einen BMI von 30 oder darüber – was in diesem Fall natürlich kein Grund zum Abnehmen ist. Die meisten Menschen mit einem hohen BMI haben jedoch zu viel Körperfett, leiden subjektiv darunter und bekommen irgendwann Begleit- und Folgekrankheiten.

taz: In manchen Fällen wird Übergewicht unterschätzt. Auch dagegen soll die Taillenmessung helfen, sagt die Studie.

Hauner: Der Taillenumfang kann bereits bei normalem BMI erhöht sein und damit ein Risiko wie bei deutlich erhöhtem BMI anzeigen. Bei einem BMI unter 25 haben 5 bis 10 Prozent der Menschen eine Vermehrung des Bauchfetts, bei einem BMI zwischen 25 und 30 ist es etwa je­de:r Dritte, und damit gibt es ein erhöhtes Risiko für Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Störungen.

taz: Egal wie gut die Diagnose ist, müssen Me­di­zi­ne­r:in­nen Betroffenen auch Lösungen anbieten. Nun gibt es die Abnehmspritze. Sie mindert den Appetit und verlangsamt die Magenentleerung. Wie sehr hilft sie bei der Versorgung?

Hauner: Das ist eine neue Kategorie von Adipositas-Medikamenten, die wirklich gut wirksam und relativ sicher sind. Darauf haben wir lange gewartet: Frühere Medikamente haben alle wenig Gewichtsabnahme gebracht und waren wenig sicher. Mit den neuen Medikamenten erreicht man eine Gewichtsabnahme von 10 bis 20 Prozent. Die Nebenwirkungen sind überschaubar: Meistens sind es lästige, aber eher harmlose Magen-Darm-Beschwerden. Das ist schon eine echte Verbesserung der Therapiemöglichkeiten. Wir können damit auch die große Lücke zwischen der konservativen Behandlung mit Ernährungsumstellung und den chirurgischen Eingriffen schließen.

taz: Sollten diese Spritzen zur Kassenleistung werden?

Hauner: Es wäre aus meiner Sicht tatsächlich sehr hilfreich, wenn die Kassen ab einem BMI von 35 oder bei einem BMI von 30 mit gravierenden Begleiterkrankungen die Kosten übernehmen würden. Im Augenblick können sich nur wenige Menschen diese teuren Medikamente leisten. Die Kosten liegen bei etwa 300 bis 500 Euro – im Monat, wohlgemerkt. Ich schätze, 80 Prozent der Betroffenen können sich die Spritzen nicht leisten, sicher nicht über lange Zeit, was dann erforderlich wäre. In anderen europäischen Ländern kosten diese Medikamente deutlich weniger, soweit sie vom Gesundheitssystem finanziert werden. Entsprechende Preisverhandlungen mit den Kassen sollten auch hierzulande auf niedrigere Kosten hinauslaufen.

taz: Medikamente sind eine technische individuelle Lösung. Kri­ti­ke­r:in­nen sehen ein Problem auch in den Standards der Lebensmittelindustrie. Was halten Sie von der geplanten Zuckersteuer?

Hauner: Die Zuckersteuer fordern wir seit vielen Jahren. Weltweit haben über 120 Länder eine solche Steuer – in unterschiedlicher Art und Weise. Es ist längst nachgewiesen, dass sie zu einem niedrigeren Zuckerkonsum über Getränke führt, ohne dass die Wahlmöglichkeiten eingeschränkt werden. Sie wird natürlich die Adipositas nicht komplett aufhalten können, wäre aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

taz: Trotzdem war ihre Einführung ein großer Kampf.

Hauner: Ich bin schon verwundert, dass die Steuer offensichtlich nur eingeführt wird, weil der Finanzminister Geld benötigt. Über gesundheitliche Aspekte wird überhaupt nicht gesprochen. Dabei wissen wir wirklich lange, dass ein hoher Zuckerkonsum über Getränke eine Reihe von Folgekrankheiten nach sich zieht – darunter Adipositas, Diabetes Typ II und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Aus medizinischen Gründen ist die Steuer längst überfällig. Davon würde die Bevölkerung profitieren und Krankheitskosten würden vermieden.