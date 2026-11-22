Ein spektakulärer Suizid erschüttert Italien. In der Nacht von Freitag auf Samstag erschoss sich Gianni De Gennaro, nationaler Polizeichef des Landes in den Jahren 2000 – 2007. Er setzte so den staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen sich ein Ende, in denen ihm vorgeworfen wurde, er habe seinerseits vor Jahren die Ermittlungen rund um den Mord an dem Anti-Mafia-Staatsanwalt Paolo Borsellino behindert.

Als „superpoliziotto“, als „Superpolizist“ wurde De Gennaro immer wieder bezeichnet, und sein Ruf gründete nicht zuletzt darauf, dass er mit dem Anti-Mafi-Staatsanwalt Giovanni Falcone – der im Mai 1992 von Cosa Nostra mit einer Bombe aus dem Weg geräumt wurde –, nicht nur eng zusammenarbeitete, sondern mit ihm auch befreundet war. Seit 1991 war De Gennaro Vizechef, seit 1994 dann Chef der nationalen „Ermittlungsdirektion Antimafia“.

Doch die letzten Ermittlungen, angestrengt von der Staatsanwaltschaft im sizilianischen Caltanissetta, warfen einen langen Schatten auf ihn – als einen, der die Justiz nach dem Mord an Paolo Borsellino absichtlich in die Irre geführt hat. Borsellino wurde am 19. Juli 1992, nur zwei Monate nach dem Anschlag gegen Falcone, in Palermo zusammen mit fünf Begleitschützern bei einem Bombenanschlag getötet. Doch statt den Fall zu klären, soll die Polizei falsche Fährten gelegt haben.

Hilfe bei Suizidgedanken Haben Sie den Verdacht, an Depression zu leiden? Oder haben Sie sogar suizidale Gedanken? Andere Menschen können Ihnen helfen. Sie können sich an Familienmitglieder, Freun­d:in­nen und Bekannte wenden. Sie können sich auch professionelle oder ehrenamtliche Hilfe holen – auch anonym. Bitte suchen Sie sich Hilfe, Sie sind nicht allein. Anbei finden Sie einige Anlaufstellen. Akute suizidale Gedanken: Rufen Sie den Notruf unter 112 an, wenn Sie akute suizidale Gedanken haben. Wenn Sie sofort behandelt werden möchten, finden Sie Hilfe bei der psychiatrischen Klinik oder beim Krisendienst. Depression und depressive Stimmung: Holen Sie sich Hilfe durch eine Psychotherapie. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe kann Ihnen ferner Hilfe und Information zum Umgang mit Depression bieten. Kummer: Sind Sie traurig und möchten jemanden zum Reden haben? Wollen Sie Sorgen loswerden und möchten, dass Ihnen jemand zuhört? Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr besetzt. Die Telefonnummern sind 116 123 oder 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Sie können auch das schriftliche Angebot via Chat oder Mail in Anspruch nehmen. Onlineberatung bei Suizidgedanken: Die MANO Suizidprävention bietet eine anonyme Onlineberatung an. Wenn Sie über 26 Jahre alt sind, können Sie sich auf der Webseite registrieren. Sollten Sie jünger sein, können Sie hier eine Helpmail formulieren. Hilfsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern: Die Nummer gegen Kummer hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern, Jugendlichen und Eltern zu helfen. Kinder erhalten dort Unterstützung unter der Nummer 116 111, Eltern unter 0800 111 0 550, und bei der Helpline Ukraine unter 0800 500 225 0 finden Sie auch Hilfe auf Russisch und Ukrainisch. Hilfsangebot für Mus­li­m:in­nen: Die Ehrenamtlichen des Muslimischen Seelsorgetelefons erreichen Sie anonym und vertraulich unter 030 443 509 821. Bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention können Sie nach weiteren Seiten und Nummern suchen, die Ihrem Bedarf entsprechen.

Hauptverdächtiger ist der damalige Chef der Kriminalpolizei von Palermo, Arnaldo La Barbera. Er erlag schon im Jahr 2002 einem Tumor, doch die heute tätigen Fahnder sehen zwei Dinge als gesichert an. Erstens habe La Barbera unmittelbar nach dem Anschlag auf Borsellino dessen „Agenda rossa“, sein „rotes Notizbuch“ an sich gebracht. In der Kladde, die er nie aus den Händen gab, notierte der ermordete Staatsanwalt bis zum letzten Tag alle seine Informationen und auch Eindrücke, zuletzt seine Erkenntnisse rund um den Mord an seinem Kollegen Falcone. Noch als er selbst in die Luft gesprengt wurde, hatte er sie dabei – doch als seine Aktentasche zu den Asservaten genommen wurde, war die Kladde verschwunden.

Staatsanwaltschaft durchsuchte De Gennaros Wohnung

Auch der zweite Vorwurf gegen La Barbera wog schwer. Er hatte zunächst zwei angebliche Täter präsentiert, die dann auch nach ihren Geständnissen zu lebenslang verurteilt wurden, doch Jahre später kam heraus, dass sie unschuldig waren, als der wahre Täter gestand. La Barbera habe die Fake-Geständnisse mit Drohungen und Misshandlungen erreicht, heißt es heute. Ihm sei es, auf Input aus der römischen Politik, darum gegangen, eine „minimalistische Version“ der Morde an Falcone und Borsellino plausibel zu machen: eine Version, in der alleine Cosa Nostra die Morde zu verantworten hatte, ohne den engen Kontakt zwischen der sizilianischen Mafia und führenden Politikern in Rom zu untersuchen.

In einem zweiten Schritt soll dann De Gennaro seinerseits La Barbera gedeckt haben. Die Staatsanwaltschaft warf ihm zuletzt zweierlei vor. Erstens soll er einen wichtigen Kronzeugen aus den Reihen der Mafia beeinflusst haben, damit der gegenüber den Staatsanwälten keine weiteren Aussagen macht. Und zweitens soll er wichtige Dokumente, die in seinen Händen waren, geschreddert haben. „Ich habe alles vernichtet“, erklärte De Gennaro jedenfalls kürzlich in einem abgehörten Gespräch mit einem Vertrauten.

Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft Caltanissetta am 12. November De Gennaros Wohnung und diverse andere Objekte durchsuchen lassen, deshalb auch hatte sie Untersuchungshaft in Hausarrest für den 78-Jährigen beantragt. Über diesen Antrag sollte das Gericht am 1. Dezember entscheiden, doch De Gennaro kam einem Beschluss mit seinem Suizid zuvor.