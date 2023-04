Ermittlungen gegen Ex-CDU-Abgeordneten : Unter Vergewaltigungsverdacht

Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann steht unter Verdacht, in Japan eine Frau vergewaltigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

BERLIN taz | Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann steht unter Verdacht, eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Laut einem Bericht des Spiegel soll der heute 38-jährige Thüringer während einer Japan-Reise im Juli 2019 eine Mitarbeiterin des Auswärtigen Amts vergewaltigt haben. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat die Ermittlungen aufgenommen, wie eine Sprecherin der Behörde am Freitag bestätigte.

Hauptmann war damals mit der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, deren Vorsitzender er war, in das asiatische Land gereist. Den Recherchen des Spiegel zufolge hatte die betroffene Frau zunächst Vorgesetzte über die Tat informiert. Ihr soll jedoch geraten worden sein, die Sache nicht weiterzuverfolgen.

Erst ein Jahr später habe das Auswärtige Amt in Berlin von dem Fall erfahren. Die Zentrale habe daraufhin eine erfahrene Anwältin organisiert, die sich den Hergang der Ereignisse habe schildern lassen. Daraufhin erstattete sie Anzeige gegen Hauptmann. Die Tatumstände ließen eindeutig auf eine Vergewaltigung schließen, heißt es im Außenministerium.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Potsdam läuft seit dem 10. Juni 2022 das entsprechende Verfahren gegen Hauptmann. Der Beschuldigte sei über die Vorwürfe informiert worden, sei einer Ladung zur Vernehmung aber bislang nicht nachgekommen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Laut dem Spiegel soll er die Vorwürfe bestreiten. Die betroffene Frau wurde dem Magazin zufolge am 29. März von der Staatsanwaltschaft befragt. Wie es weiter heißt, reiste sie dazu eigens nach Deutschland.

Abgestürzte Nachwuchshoffnung

Hauptmann galt einmal als große Nachwuchshoffnung der Thüringer CDU. 2013 eroberte er seinen Wahlkreis in Südthüringen von der Linkspartei, 2017 zog er erneut mit deutlichem Vorsprung als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein, wo er dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie angehörte. 2018 wurde er zum Vorsitzenden der „Jungen Gruppe“ der Unionsfraktion gewählt.

Drei Jahre später folgte der tiefe Karriereeinbruch: Aufgrund von Korruptionsvorwürfen musste Hauptmann im März 2021 sein Bundestagsmandat niederlegen und trat aus der CDU aus. Dem gebürtigen Thüringer wurde vorgeworfen, aus nicht uneigennützigen Motiven heraus Lobbyarbeit für Aserbaidschan, Taiwan und Vietnam betrieben zu haben.

Ins Zwielicht gerieten auch seine intensiven Bemühungen um die Vermittlung von in Vietnam produzierten Coronaschutzmasken. Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern ein und das Thüringer Oberlandesgericht verhängte einen sogenannten Vermögensarrest in Höhe von 997.000 Euro gegen Hauptmann.

Krumme, aber nicht strafbare Geschäfte

Im September 2022 wurde das Ermittlungsverfahren jedoch wieder eingestellt. Hauptmann, der stets alle Vorwürfe gegen sich bestritten hat, bekam sein eingefrorenes Vermögen zurück. „Zwar konnte der ursprüngliche Verdacht gegen Herrn Hauptmann, umfangreich bei der Vermittlung von Masken gegenüber Behörden und Gesundheitseinrichtungen unter Ausnutzung seines Bundestagsmandats tätig geworden zu sein, erhärtet werden“, erklärte die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft. Sie sehe sich jedoch „aus rechtlichen Gründen an der Anklageerhebung gehindert“. Dies gelte auch für die Verquickungen im Interesse der Staaten Aserbaidschan, Vietnam und Taiwan.

Die Begründung: Der Bundesgerichtshof würde die strafbare Bestechlichkeit eines Abgeordneten eng auslegen, sie wäre nur „bei der Wahrnehmung des Mandats“ gegeben, was allein auf das Wirken im Parlament, also im Plenum oder in sonstigen parlamentarischen Gremien, beschränkt sei. „Unter Berücksichtigung dieser hohen Anforderungen konnte ein Nachweis, dass der ehemals Beschuldigte Hauptmann vereinbarungsgemäß bei der Vermittlung von Maskengeschäften gerade auch im parlamentarischen Bereich tätig werden sollte, nicht hinreichend sicher erbracht werden“, so die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft.

Die Ermittlungsbehörde konstatierte, es obliege nunmehr dem Gesetzgeber, „eine Entscheidung zu treffen, ob künftig ein Verhalten von Mandatsträgern, wie es auch Gegenstand dieses Ermittlungsverfahrens war, strafbar sein soll, insbesondere, wenn die dann zu beurteilenden Handlungen ähnlich strafwürdig erscheinen mögen wie bereits pönalisiertes Verhalten“. Das ist bis heute nicht geschehen.

Derzeit läuft gegen Hauptmann noch ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Wann die Ermittlungen wegen des Vergewaltigungsverdachts gegen ihn abgeschlossen sein werden, konnte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam am Freitag nicht sagen.