D as Rentier musste ein bisschen in der Kälte warten, ehe es seinen großen Auftritt hatte. Aber eisige Temperaturen ist es ja gewöhnt. Und dann war es so weit, nach der Siegerehrung für den ersten Weltcup-Slalom des Winters lernte es seine neue Patentante kennen. Emma Aicher nahm ihre Rolle ernst und hielt dem Zutraulichen Futter hin. Berührungsängste hatte die Skirennläuferin nicht. Warum auch? Zum einen kennt sie sich als gebürtige Schwedin mit Rentieren ein bisschen aus und zum anderen stürzt sich Aicher ja auch steile Pisten in hohem Tempo hinunter, was gefährlicher ist als ein enger Kontakt mit dem Bewohner Lapplands.

Zum ersten Mal seit 2012, seit dem Sieg von Maria Riesch, gab es am Samstag in Levi für eine deutsche Skirennläuferin ein Rentier. Es ist traditionell der Preis für die Siegerin beim alpinen Weltcup im finnischen Skiresort am Polarkreis. Ein Name für das Patentier hatte Aicher dann aber erst einmal nicht parat. Sie beschäftigt sich ja nicht damit, was kommen könnte, sondern nur damit, „was ich selbst beeinflussen kann“, und das ist gutes Skifahren.

Das hatte in den vergangenen beiden Jahren schon zu einigen Siegen in Abfahrt und Super-G geführt, aber im Slalom stand nicht nur Aicher, sondern der gesamten Konkurrenz zuletzt Mikaela Shiffrin im Weg. Die US-Amerikanerin hatte im vergangenen Winter neun von zehn Rennen in dieser Disziplin gewonnen, meist mit deutlichem Vorsprung, sich aber nun entschieden, die ersten beiden Torläufe des Winters auszulassen, jenen am Samstag in Finnland und den am kommenden Wochenende in Gurgl.

Aicher war dagegen erst vor einem Jahr, in Levi, zum ersten Mal auf das Siegerpodest im Slalom gefahren. An dem Ort, an dem sie auch im November 2021 ihre Weltcup-Debüt gab – und jetzt ihren ersten Sieg im Slalom schaffte, „mit zwei soliden Läufen“, wie sie selbst sagte. Aicher sprach von einem „Full-Circle-Moment“. Dass schon vor Saisonbeginn in eine Favoritenrolle im Kampf um den Gesamtweltcup spekuliert wurde, ließ Aicher kalt. Vermutlich ist sie genau deshalb so perfekt in den Weltcup-Winter gestartet mit dem dritten Platz im Riesenslalom in Sölden Ende Oktober und nun dem Sieg in Levi, einen Tag nach ihrem 23. Geburtstag.

Aichers Geburtsland ist ein Land der Slalomläufer

In Abwesenheit von Shiffrin waren andere Athletinnen als Top-Favoritinnen angetreten. Zum Beispiel Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz, die einzige, die die Amerikanerin im vergangenen Winter geschlagen hat, es am Samstag aber nicht unter die besten Zehn schaffte. Oder die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi, die schon häufig auf dem Podest stand, aber noch nie ganz oben. Wie vor einem Jahr wurde sie auch dieses Mal Zweite.

Überraschend kam Aichers Erfolg jedoch nicht. Sie hat ihre Karriere in Schweden schließlich als Technikspezialistin begonnen, wie dort alle Skirennläufer und Skirennläuferinnen. Die schnellen Disziplinen spielen dort bei der Ausbildung anders als in Deutschland und oder auch beim Nachbarn Norwegen keine sehr große Rolle. Schweden ist ein Land der Slalom- und Riesenslalomläufer, nicht der Abfahrer. In der schnellsten Disziplin gewannen bisher nur zwei schwedische Athletinnen Rennen. Anja Pärson und Pernilla Wiberg hatten aber erst zu den Besten der Welt im Slalom und Riesenslalom gehört.

Aicher startete als 16-Jährige bei ihren ersten FIS-Rennen, international ist dies die dritte Liga nach Weltcup und Europacup. Schon ihren vierten Slalom gewann sie, den fünften ebenfalls. Ehe Aicher ab der Saison 2020/21 für Deutschland startete, hatte sie auch noch einen Riesenslalomsieg errungen.

Dass sie auch auf den längeren Skiern und in den schnelleren Kursen unterwegs sein möchte, hat sie beim Deutschen Skiverband bald hinterlegt. Cheftrainer Andreas Puelacher förderte das, aber mit Auflagen: Das Hauptaugenmerk liege weiter auf dem Slalom, da müsse die Form stimmen, um sich in Super-G und Abfahrt ausprobieren zu dürfen, hatte vor drei Jahren die Vorgabe des Österreichers gelautet. Den Spagat hat sie hingekommen. Ziemlich gut sogar.