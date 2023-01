Eine Woche Kultur für Berlin : Resonanz und manchmal Chaos

Woche des Experiments: MoonNeon ist im Gretchen zu Gast, Ming Wong schickt Pianisten ins Match, und beim CTM Festival geht es ab durch das Wurmloch.

In seiner 24. Ausgabe legt das CTM Festival für experimentelle und elektronische Musik unter dem Titel „Portals“ seinen Fokus in diesem Jahr auf südasiatische Musik und die Zusammenarbeit zwischen afrikanischen und deutschen Künst­le­r*in­nen. Gemeinsam mit dem Schwesterfestival transmediale sind außerdem mehrere multidisziplinäre Projekte realisiert worden – eine Nacht voller ritueller Geräusche etwa und „digitales Post-Punk-Chaos“.

Im KW Institute for Contemporary Art werden außerdem zum Auftakt am Freitag ab 15 Uhr Kunst- und Musikwelten in einer multidisziplinären Performance verbunden. Eine Ausstellung und Screening im Silent Green beschäftigt sich ab 17 Uhr mit Sound und Stille. Um 22 Uhr startet dann die große Clubnacht unter dem Motto „Enter the Wormhole“ zur Eröffnung in der Panorama Bar im Berghain (CTM 2023 – Portals: diverse Orte, 27. 1.–5. 2., Hier geht es zum Programm).

Ebenfalls am heutigen Freitag und Samstag treten zwei Pianisten an zwei Flügeln gegeneinander zum Match an: In einem Doppelkonzert improvisieren sie über die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China und deren „Ping-Pong-Diplomatie“. Untermalt von Film- und Tonaufnahmen spannt Ming Wongs Performance „Rhapsody in Yellow“ einen Bogen von Tischtennis und Fernsehen, zu Panzern und Handelskriegen – in einem Duett der Mythenbildungen in der Zeit des Aufstiegs beider Nationen im 20. Jahrhundert (Ming Wong: Rhapsody in Yellow: Haus der Berliner Festspiele, Große Bühne, 27. & 28. 1., 19.30 Uhr, Tickets 10–39 Euro).

Wer ihn noch nicht kennt, sollte sich am Sonntag den US-amerikanischer Bassisten und Singer/Songwriter Dywane Thomas Jr – eher bekannt als MonoNeon – im Gretchen anhören. Der Musiker aus Memphis, Tennessee ist bekannt für seine viralen YouTube-Videos – und war einer der letzten Bassisten des Funk-Großmeisters Prince. Für seine Mitarbeit am Nas-Studioalbum „King’s Disease“ erhielt er den Grammy Award.

Beeinflusst von der ästhetischen Moderne des 20. Jahrhunderts, John Cage und den Readymades von Marcel Duchamp, inspirierte ihn David Fiuczynski am Berklee College of Music zu mikrotonaler Musik. Aufwendig bunt sicher wieder: seine und die Kostümierung seiner Instrumente (MonoNeon: Gretchen, Obentrautstr. 19–21, 29. 1., Einlass 19.30 Uhr, 22 Euro).

Sanften Klänge, die vom Meer herwehen, beschließen das Wochende im Schokoladen: Das Softpop-Duo Sorry Gilberto um Anne von Keller und Jakob Dobers verbindet sparsam instrumentierten Folk- mit glamourösen Popelementen. Im Juli erschien ihr fünftes Album „Psychactive Ghosts“ bei Solaris Empire.

Mit seinen sommerlich schwebenden Kängen erinnert es bisweilen an Ennio Morricone oder an den treibendem French Pop à la Gainsbourg. Ausserdem zu Gast sind am Mittwoch in der Lofi-Lounge Rico Lee And The Black Pumas mit langsamer Amricana-Musik, die trotzdem funky ist (Schokoladen, 1. 2., Einlass 19 Uhr, Tickets 4–8 Euro).

Etwas theoretischer befasst sich Olympia Bukkakis mit Popmusik und ihrer Beziehung zur Bewegung. Welchen Tanz fordert das Cello? Was bewegt sich im Inneren der tragischen Diva? Das sind die Fragen, denen Bukkakis in einer Show zwischen Drag, Musikvideo und klassischer Musik nachgeht (Olympia Bukkakis replay 02: Sopehiensaele, 3. & 4. 2., 20 Uhr, 5. 2., 18 Uhr, 15/10 Euro).

Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags ist der in Italien lebende Journalist Wlodek Goldkorn in der Neuen Synagoge zu Gast. Der Autor setzt sich in seinen Romanen mit der eigenen Vergangenheit auseinander. Mit Stefano Vastano diskutiert er über neue Formen des Antisemitismus und darüber, wie man von der Shoah erzählen kann (Wie kann man von der Shoah erzählen? Neue Synagoge Berlin, Oranienburger Str. 29, 30. 1., 19 Uhr, Eintritt frei, Italienisch mit Simultanübersetzung).

Der Begriff „Pariser Schule“ bezeichnet eine kosmopolitische Kunstszene, die sich am Anfang des 20. Jahrhunderts gegen nationalistische Stimmen behauptete. Eine Ausstellung zeigt nun, wie jüdische Künst­le­r*in­nen, die vor dem Nationalsozialismus und der Shoa aus Deutschland, Italien, dem ehemaligen Russischen Reich, Polen, der Ukraine oder Belarus geflohen waren, die stilistischen Grenzen sprengten und – ausgehend von Paris – der europäischen Moderne entscheidende Impulse gaben (Paris Magnétique. 1905-1940 – jüdischen Künst­le­r*in­nen der Pariser Schule: Jüdisches Museum, Lindenstr. 9–14, bis 1. 5., täglich 10–19 Uhr)