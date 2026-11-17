Ihre eigentliche Mission ist ihnen verloren gegangen. Genauso wie ihr fünfter Mann, der auf einer Elbfahrt verschwand. Genauer: Bei einer Fahrt, bei der sie versuchten, die „ländliche Bevölkerung mit dem migrantischen Mann zu verbinden“.

Jetzt planen sie eine neue. Und zwar im Rangfoyer des Hamburger Schauspielhauses. „Weisse Flotte“ nennen sie ihr Unterfangen, das unter der Leitung der Ensembleschauspielerin Ute Hannig und der Theatermacherin Pia Düsterhus elbaufwärts will, um dort nach dem Vermissten, nach einem gewissen Deutinger zu suchen. An Geesthacht, Lauenburg und Tangermünde vorbei wollen sie bis nach Magdeburg. Denn dort war jener Deutinger zuletzt gesehen worden. Hatte bis dahin, wie seine Kompagnons, etliche grausame, enthemmte Rituale knapp überstanden, war gerettet worden vor wilden Eingeborenen, die oft trunken angefüllt waren mit gegorenem Getreide.

Sie, das sind die vier Übriggebliebenen. Dave Doughman, Ibrahim Kurt, Nikita Petrosian und Shahin Sheikho heißen sie auf dem Programmzettel, im Spiel sind ihre Namen ähnlich klangvoll: Ultimo Michael, Hauptfeldwebel Pellner, Tofdau und Stefan Dorsch. Mit diesen Figurennamen und mit weiten Teilen des aufgeführten Textes nimmt der Abend deutlich Bezug auf Wolfram Lotz’ „Die lächerliche Finsternis“.

Die Unfähigkeit, das Fremde wirklich zu verstehen

Ursprünglich 2013 als Hörspiel geschrieben, machte dieser Text bald im Theater Karriere. Darin erzählt der mehrfach ausgezeichnete Dramatiker – frei nach Joseph Conrad – von einer Reise ins Herz der Finsternis, auch etwa von zwei Bundeswehroffizieren, die durch die Wildnis irren, und außerdem von einem Somalier, dessen heimische Fischgründe von den wohlhabenden Nationen leer gefischt wurden und der darüber zum Piraten geworden ist.

Letztlich erzählt Lotz in seinem Text von unserer Unfähigkeit, das Fremde wirklich verstehen zu können. „Das Gefühl ist ja immer wieder da, dass ich über die Dinge nicht schreiben kann, weil ich sie nicht kenne“, heißt es einmal. Virtuos überwindet Lotz diese Befremdung, indem er sie immer wieder offenlegt, ironisiert und selbst zum Thema macht.

 Filmaufnahmen des Elbufers ziehen über die Wände im Rangfoyer, während migrantische Perspektiven auf ländlich deutsche Horizonte treffen

Hannig und Düsterhus fahren mit ihren vier charmanten Darstellern und einigen Passagen aus Lotz’ düsterer Reise gewissermaßen in die Gegenrichtung. Durch die Augen ihrer migrantischen Mannschaft wird an diesem Abend das vermeintlich Vertraute zum Fremden, werden die sanften Elbauen zur undurchdringlichen Sachsen-Anhaltischen Wildnis. Filmaufnahmen von Elbufer und Böschung ziehen über die Wände im Rangfoyer, während migrantische Perspektiven auf ländlich deutsche Horizonte treffen.

Abdriften in die eigenen Geschichten

Als Rahmenhandlung bieten die vier Darsteller einen Vortrag und darin einen Spendenaufruf, der ihre Mission unterstützen soll. Auf einem Flipchart malen sie dafür noch am zu scannenden QR-Code, und immer wieder bedanken sie sich bei ihren Förderern, bei Spon­so­r*in­nen und einzelnen Wohl­tä­te­r*in­nen wie „Katja aus Eimsbüttel“. Immer mal singen sie auch ein deutsches Volkslied, loben gegenseitig ihre guten Deutschkenntnisse und driften dann regelmäßig ab in die Geschichte und in ihre (eigenen) Geschichten.

Dann sprechen sie in ihrer Muttersprache, erzählen von Herkunft und Kindheit, von Funkenflug und einer tödlichen Markise auf der Terrasse eines ukrainischen Familienhauses. Dann verweben sich wie nebenbei mutmaßlich biografische Katastrophen mit Lotz’ ironischem und zugleich unendlich traurigem Text.

Entstanden im Rahmen von NEW HAMBURG, einem langjährigen Kooperationsprojekt des Deutschen Schauspielhauses mit dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost sowie der lokalen Kirchengemeinde im und mit dem Stadtteil Veddel, ist „Weisse Flotte“ ein Abend, der gleichermaßen von realer Fremdheit und von fremder Realität erzählt.