Seit 2021 gibt die EU grüne Anleihen aus, um damit den über 800 Milliarden Euro schweren Corona-Aufbaufonds zu finanzieren. Doch diese Anleihen sind keineswegs so grün, wie sie sein könnten, kritisiert der Europäische Rechnungshof in einem neuen Gutachten.

„Greenwashing“ wollen die Rechnungsprüfer, deren Kritik gerade rechtzeitig vor Ausgabe der letzten sogenannten Next-Generation-EU-(NGEU-)Anleihen kommt, der EU nicht direkt vorwerfen. Aber zumindest sei das Geld auch für nichtgrüne Projekte genutzt worden: Bei den untersuchten Projekten hätten die Mitgliedstaaten die grünen Ausgaben um rund 10 Prozent zu hoch angegeben. Vor allem die Definition der „Green Bonds“ lasse zu wünschen übrig, sagte Prüfer Jorg Kristijan Petrovič.

Für die EU war die Ausgabe von grünen Anleihen neu. Die erste Tranche brachte 12 Milliarden Euro ein und war damals eine der größten Emissionen bei nachhaltigen Anlagen. Allerdings waren die Vorschriften lax, auch Investitionen in die Energieversorgung mit Erdgas konnten mit Green Bonds finanziert werden – jedenfalls, wenn es um Fernwärme ging.

Kritiker wie der Europaabgeordnete Damian Böselager von der Volt-Partei warnten vor Grauzonen und Greenwashing. Tatsächlich waren die Regeln für grüne NGEU-Anleihen weniger streng als der Standard für grüne Anleihen, den Brüssel erst Ende 2024 einführte. Bis heute entsprechen sie nicht der EU-Taxonomie.

Skandal in Spanien

Statt für saubere Energie, Anpassung an den Klimawandel oder Naturschutz wurden die Gelder aus dem Fonds für alle möglichen Zwecke verwendet, teils sogar für Rentenzahlungen. In Spanien führte eine entsprechende Enthüllung im Mai zu einem Skandal. Die Regierung in Madrid sprach von einem bedauerlichen Buchungsfehler.

Zugleich blieben die grünen Ausgaben weit hinter den Erwartungen zurück. Statt geplanter 222 Milliarden Euro meldeten die EU-Länder bis Ende 2025 nur 88,2 Milliarden Euro. Die Ausgabe der grünen Anleihen brachten noch weniger – 78,5 Milliarden Euro.

Ob die EU nach dem Auslaufen des Corona-Aufbaufonds Ende des Jahres neue Green Bonds ausgibt, ist offen. Die EU-Kommission erklärte, dass sie bei möglichen Neu-Emissionen vorsichtig vorgehen und die Rechnungshof-Kritik berücksichtigen werde. Man werde sich nicht nur auf nationale Kontrollen verlassen.