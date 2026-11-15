afp | In Peking ist am Sonntag ein Verbot für privaten Drohnenbesitz in Kraft getreten. Auf dem gesamten rund 16.400 Quadratkilometer großen Gebiet der chinesischen Hauptstadtregion ist der Besitz und die Lagerung unbemannter Fluggeräte aus Sicherheitsgründen ab sofort verboten. Auch der Transport von Drohnen und deren Bauteilen ist nicht mehr erlaubt. Die betroffene Fläche entspricht ungefähr der Größe des Bundeslandes Thüringen.

Das Drohnenverbot war im September verkündet worden. Drohnenbesitzer hatten bis Sonntag Zeit, ihre Drohnen an Rücknahmestellen oder online zu verkaufen oder aus der Stadt zu bringen. Bereits im Mai hatte die Stadtverwaltung den Verkauf von Drohnen in Peking untersagt.

Peking ist Sitz der chinesischen Regierung sowie der Zentrale der Kommunistischen Partei, ranghohe Politiker wohnen in der Hauptstadt. Im Juni hatte ein Flugzeugunglück Sicherheitsbedenken ausgelöst: Ein Kleinflugzeug war in den höchsten Wolkenkratzer der Stadt geflogen, der Pilot und 13 weitere Menschen kamen dabei ums Leben.

Menschen, die trotz des Verbots Drohnen besitzen, droht ein Bußgeld und die Beschlagnahme ihres Fluggeräts. Ausnahmen vom Drohnenverbot gelten etwa für Anti-Terror-Einsätze, Katastrophenhilfe oder den Einsatz in der Landwirtschaft oder zu wissenschaftlichen Zwecken.