Arthur Romanowski steht auf der kleinen Bühne des Heimathafens Neukölln und liest wie ein wiederauferstandener Pharao aus seinen Notizen auf einer nicht enden wollenden Papierrolle. Es geht um Anekdoten, die ihm Menschen aus der Gropiusstadt erzählt haben. Er liest schnell, immer schneller, verhaspelt sich, lacht.

Lange hat der Regisseur für sein dokumentarisches Theaterstück „Leben Gropiusstadt Gebrauchsanweisung“, in dem er auch Darsteller ist, recherchiert. Zu lange ganz bestimmt. Und fast ebenso wichtig wie die Gropiusstadt selbst ist in diesem so bunten wie lustigen Stück dieser Akt der Recherche, der dahintersteckt. Eine Recherche mit Rattenschwanz war das. Als hätte das Bild dieser viel beschriebenen Großwohnsiedlung es nötig, mindestens tausend Fußnoten zu bekommen.

Was vermutlich stimmt. Denn kaum ein Berliner Kiez muss so viele Zuschreibungen ertragen wie die Gropiusstadt. Betonwüste, Schlafstadt, sozialer Brennpunkt, gescheiterte Utopie. Spätestens seit „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ und „Sonne und Beton“ ist sie im kollektiven Bewusstsein fest als Problemzone verankert. Dass dort auch Menschen leben, die weder Drogen nehmen noch Autos knacken, gerät dabei oft in Vergessenheit.

 Nun ist er mit einer Kamera zurückgekehrt – und hat das Bild, das er von der alten Heimat hatte, verschoben

Romanowski, 1992 in Berlin geboren, kennt das Viertel sehr gut. Seine Eltern kamen vor seiner Geburt aus Polen nach Westberlin. Wie viele andere mussten auch sie von vorn anfangen. In der Gropiusstadt fanden sie eine moderne, bezahlbare Wohnung und ein neues Zuhause. Ihr Sohn wuchs dort auf, studierte später Theaterwissenschaft in Gießen und arbeitet heute als Autor, Performer und Regisseur. Nun ist er gewissermaßen mit einer Kamera zurückgekehrt – und hat das Bild, das er von der alten Heimat hatte, verschoben.

Fülle und Bereitschaft

Inspiriert hat ihn dabei Georges Perecs Roman „Das Leben Gebrauchsanweisung“, der die Geschichten hinter den Wohnungstüren eines Pariser Mietshauses entfaltet, wie er der taz erzählt. Romanowski überträgt das Prinzip auf einen ganzen Stadtteil. Mit seinem Team hat er Menschen verschiedener Generationen interviewt, Erinnerungen gesammelt, Lebensläufe verfolgt. „Hängengeblieben sind die Geschichten dieser Menschen, die Fülle und vor allem die Bereitschaft, etwas zu erzählen“, sagt er. „Und auch etwas zu erzählen, was gängigen Narrativen über den eigenen Bezirk zuwiderläuft.“

Das Stück „Leben Gropiusstadt Gebrauchsanweisung“ Wann? Die nächsten zwei Vorstellungen am 11. und 12. November sind schon ausverkauft. Aber es gibt noch Karten für die Aufführungen am 2. 12., 3. 12., 27. 1., 28. 1, 9. 2. und 10. 2 2027 (jeweils 19 Uhr, Einlass 18.45 Uhr) Wo? Im Studio des Heimathafens Neukölln, Karl-Marx-Straße 141; online kaufen unter www.heimathafen-neukoelln.de. Wie viel? Die Tickets kosten regulär 20 und ermäßigt 14,50 Euro. Es gibt auch ein Support-Ticket für 25 Euro, die freiwillige Zugabe kommt dem RosaMinta* zugute, einem offenen Treff für Mädchen, inter*, nicht-binäre, trans* und agender Kinder und Jugendliche (Minta*) zwischen 12 und 22 Jahren in der Gropiusstadt. (sm)

Und tatsächlich ist dieser Theaterabend ein tolles Durcheinander aus Alltagskomik, Stadtgeschichte und Oral History. Da geht es – übrigens nicht nur auf der Papierrolle, sondern auch in Videos – um eine gestohlene Zeitkapsel, um Briefkastenfreundschaften und um einen pensionierten Postbeamten, der die Vergangenheit des Stadtteils erforscht. Eine aus der Ukraine zugezogene Frau erzählt, wie vertraut ihr die Hochhäuser und sogar die Gerüche der Gropiusstadt vorkamen. Sie fühlte sich dort auf Anhieb zu Hause.

Dazwischen erscheint immer wieder ein singender und Klavier spielender Walter Gropius, gespielt von Jacob Bussmann, als herzzerreißend komische Figur. Der große Architekt wird einigermaßen unsanft aus dem Olymp der Moderne auf den Berliner Boden befördert, wo sich seine städtebaulichen Ideale mit den Niederungen des Wohnungsbaus arrangieren müssen. Mal taucht er in einer Küche auf, mal reitet er auf einem Pferd durch die Siedlung. Und als sich dann plötzlich auch noch Romanowski und Bussmann als zwei Kiesel streiten, die auf ewig im Waschbeton kleben, dann steht sie den Zuschauenden direkt vor Augen: eine geniale Lektion darüber, was aus Utopien wird, wenn sie auf die Wirklichkeit treffen.

Das Leben als Kiesel im Waschbeton ist auch nicht so einfach Foto: Heimathafen Neukölln

Denn natürlich war die Gropiusstadt ein großes Versprechen. Licht, Luft, moderne Wohnungen für viele Menschen. Dass die Realität komplizierter ausfiel, gehört zu ihrer Geschichte. Doch Romanowski interessiert sich weniger für das Scheitern der Planer als für den Eigensinn der Bewohner. Die haben aus dem Stadtviertel längst etwas anderes gemacht, als sich seine Erbauer am Reißbrett vorgestellt hatten.

Das Warum der Erzählung

Man könnte einwenden, dass der Abend vor lauter Geschichten manchmal schier verloren geht. Dass die Fülle des Materials die Dramaturgie zu zerreißen droht. Und dass die vielen freundlichen, überraschenden Begegnungen die sozialen Probleme der Gropiusstadt womöglich etwas zu sanft ausbügeln.

Doch gerade darin liegt der Witz dieses ungewöhnlichen Stückes. Romanowski will das Bekannte nicht einfach durch ein positives Gegenbild ersetzen. „Ich bin gar nicht oppositionell zu Themen wie ‚Sonne und Beton‘. Ich finde das in Teilen auch sehr klug“, sagt er. „Natürlich gibt es diese sozialen Unterschiede, aber dafür können ja die Leute nichts. Ich finde die Komplexität verschiedener Erzählungen wesentlich interessanter, weil sie viel mehr über die Konstruktion eines Außenbezirks erzählen als das, was dort stattfindet und die Menschen bewegt.“ Armut und soziale Ungleichheit verschwinden dadurch nicht. Aber sie werden ergänzt durch die Frage, wie und warum die Erzählung über sie zustande gekommen ist.

 Die Liste ist ein Versuch, in einer schnelllebigen Welt Diversität und Gleichzeitigkeit darzustellen

Selbst die schier endlose Papierrolle erweist sich vor diesem Hintergrund als schlauer dramaturgischer Einfall. In ihrem Geraschel hört man förmlich, wie aussichtslos der Versuch wäre, einen ganzen Stadtteil in eine einzige Erzählung zu pressen. Romanowski beschreibt die Liste aus der Rolle als Versuch, „in einer schnelllebigen Welt, die schnelle Nachrichten und einfache Botschaften braucht, eben diese Diversität und Gleichzeitigkeit von ganz vielen Geschichten darzustellen“. Er wolle den Menschen gerecht werden, „ohne die Geschichten irgendwie zu sortieren oder zu verraten oder auszunutzen, sondern eben diese Sammlung als Sammlung zu begreifen“.

Gerade dieses demonstrative Scheitern am Anspruch auf Vollständigkeit macht das Ganze so sympathisch. Er schafft es, den Bewohnern ihre Widersprüche zu lassen. Nicht jede Anekdote muss exemplarisch sein, nicht jedes Leben eine gesellschaftliche These illustrieren. Manchmal ist eine gestohlene Kassette einfach eine gestohlene Kassette und sonst gar nichts. Es lohnt sich trotzdem, genau zuzuhören.