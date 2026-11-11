Doku „The Mad Dog of Europe“Unter Antisemiten in Hollywood

Er gilt als einer der ersten antifaschistischen Filme Hollywoods, die offensiv vor dem Nationalsozialismus warnten. Im Juni 1940 kam „The Mortal Storm“ von Frank Borzage in die US-Kinos. Seine Geschichte trägt sich in München zu, während und nach Hitlers Machtergreifung. Im Zentrum stehen ein jüdischer Universitätsprofessor und seine erwachsene Tochter. Beide finden kein für das klassische Hollywood übliches Happy End. Der Vater stirbt im Konzentrationslager, seine Tochter wird auf der Flucht von Nazis erschossen.

Ein Film, der mit solch einer Deutlichkeit und Drastik vom Schrecken des NS-Regimes erzählt, war in Hollywood Anfang der 1930er undenkbar. Davon zeugt das Filmprojekt „The Mad Dog of Europe“, von dessen Scheitern nun der gleichnamige Dokumentarfilm der britisch-saudi-arabischen Regisseurin Rubika Shah erzählt. Das Drehbuch dieser Anti-Nazi-Geschichte verfasste 1933 ein gewisser Herman J. Mankiewicz.

Der Sohn deutsch-jüdischer Einwanderer arbeitete nach einer Station bei der New York Times als Redakteur beim Magazin The New Yorker und war dort einer der ersten Theaterkritiker, bevor er von der Goldgräberstimmung angezogen wurde, die sich in Hollywood breitmachte. Mit meist seichten Geschichten entwickelte er sich zu einem der bestbezahlten Drehbuchautoren. 1942 sollte er dann gemeinsam mit Orson Welles einen Oscar für das beste Originaldrehbuch für „Citizen Kane“ gewinnen.

Der Film „The Mad Dog of Europe“. Regie: Rubika Shah. Frankreich, Deutschland 2026, 83 Min.

Mit „The Mad Dog of Europe“ wollte Mankiewicz als noch junger Autor in seinen Dreißigern beweisen, dass er mehr kann als belanglose Unterhaltung. Angelegt als Parabel über den Faschismus, sollte die Geschichte über eine jüdische und eine katholische Familie in Nazideutschland die politische Stimmung im Heimatland seines Vaters beeinflussen. Ein so prophetisches wie aussichtsloses Unterfangen. Jegliche Filme, die Hitler herabwürdigten oder auch nur mit Juden sympathisierten, wurden vom NS-Regime verboten.

Einfluss Nazideutschlands in Hollywood

Mankiewicz und sein Produzent Sam Jaffe versuchten zunächst, das Drehbuch beim Major-Studio MGM unter der Leitung von Louis B. Meyer unterzubringen. Aber Meyer wollte kein finanzielles Risiko eingehen. Deutschland war nach den USA der zweitwichtigste Markt für Hollywood.

Es sind zwei Aspekte, die diesen aufschlussreichen, aber recht konventionell gedrehten Dokumentarfilm sehenswert machen. Zunächst geht es um die Frage, inwiefern Nazideutschland Einfluss auf die Produktion der US-Filmstudios nahm. 1933 wurde mit Georg Gyssling ein deutscher Konsul nach Los Angeles gesandt, der ein Auge auf Hollywood richten sollte. Um nicht das Risiko einzugehen, dass bereits fertige Filme kurzerhand in Deutschland verboten werden, legten manche Studios die Drehbücher ihrer geplanten Filme Gyssling vor, der häufig Änderungen einforderte und auch durchsetze.

Doch dabei handelte es sich nicht um eine bereitwillige Kollaboration, wie es der Historiker Ben Urwand in seinem 2013 erschienenen Buch „The Collaboration: Hollywood's Pact with Hitler“ spitzzüngig formulierte und wie es auch der Dokumentarfilm nahelegt. Ein genauer Blick offenbart eine komplexere Situation. Tatsächlich war es ihr Profitstreben, das manche Entscheider ihre moralischen Prinzipien über Bord werfen ließ, darunter auch jüdische Produzenten wie Louis B. Meyer.

Drei der großen Studios – Paramount, MGM und Twentieth Century Fox – änderten nachweislich ihre Drehbücher, um den deutschen Wünschen entgegenzukommen. Die anderen, allen voran Warner Brothers, hielten sich von dieser Praxis fern. Einige jüdisch-amerikanische Gruppierungen wiederum befürchteten, dass Anti-Nazi-Filme Hitler zu immer gewalttätigeren Maßnahmen gegen die in Deutschland verbliebenen Juden verleiten würden. Hinzu kam der Hays Code, jene Selbstzensurmaßnahme Hollywoods, nach der jedes fremde Land mit Respekt behandelt werden musste.

Umdenken erst nach Reichspogromnacht

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Es verblüfft der heftige Antisemitismus, der damals in den USA und innerhalb ihrer Filmbranche grassierte. Etwa, wenn in schriftlichen Korrespondenzen mit dem US-Zensurgremium von „verlausten Juden“ die Rede ist, die nur an Geld und Sex denken würden. Los Angeles war zu jener Zeit auch ein Melting Pot aus Antisemiten, Nazis und Rassisten.

Anhänger der faschistischen „Silver Shirts“-Gruppierung gaben sich die Klinke in die Hand mit Mitgliedern des Ku-Klux-Klans. Im Continental Theater traf sich der Amerikadeutsche Bund, um deutsche Propagandafilme zu schauen. Ebenso interessant ist der Fakt, wie die Anti-Defamation League mit Spitzeltätigkeiten nationalsozialistische Umtriebe zu unterbinden versuchte – unterstützt von so manchen Studiobossen.

Es musste erst das Jahr 1938 und mit ihr die Reichspogromnacht kommen, bis auch ganz Hollywood den Ernst der Lage erkannte und jene Anti-Nazi-Filme grünes Licht bekamen, die fortan folgten. Doch da war „The Mad Dog of Europe“ längst begraben.