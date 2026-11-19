I n Hannover heißt das Nahverkehrsunternehmen Üstra und hat ein neues Pling-plong-pling-plang vor den Ansagen. Das ist natürlich alles nicht prüfungsrelevant, würde man in Schule oder Studium jetzt sagen. Niemand muss das wissen, wirklich nicht. Es ist nur irgendwie rührend und ulkig und peinlich, wie man daraus versucht, ein Ding zu machen. Also eine Werbekampagne. Für ein Unternehmen, dass gar keine Konkurrenten hat, jedenfalls nicht auf diesen Schienen.

Der zentrale Witz an der Kampagne ist, dass dieses Pling-plong-pling-plang angeblich die ersten Takte des Hits „Won’t forget these days“ der Band Fury in the Slaughterhouse darstellen soll. Man muss das aber dazuschreiben, für unbedarfte Ohren klingt es eher wie ein schlampig digitalisiertes Kinderxylophon aus dem Jamba-Sparabo (googeln Sie ruhig, wenn Sie nicht mehr wissen, was das ist).

Es ist nur eine von Hannovers vielen Schwächen, dass die Stadt zwar eigentlich eine ganz interessante Musikszene hat, die im allgemeinen Gedächtnis aber kaum Spuren hinterlässt. Während einem bei Hamburg, Berlin oder München immer Dutzende Künstler einfallen, die da gewohnt und gewirkt haben, ihren Anfang oder wenigstens ihr Ende nahmen, sind es in Hannover in der Regel bloß zwei Bands: die Scorpions und Fury in the Slaughterhouse. Mit ein bisschen Nachdenken vielleicht noch Mousse T. und Lena Meyer-Landrut, aber das macht ja auch nichts besser.

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Über die Scorpions und Klaus Meines Krautenglisch ist natürlich schon viel geschrieben und gelästert worden. Verwiesen sei an dieser Stelle auf Thees Uhlmanns Lied „Was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind?“ und den großartigen Podcast des amerikanischen Journalisten Patrick Radden Keefe, der über mehrere Kontinente (und Hannover) der These nachjagt, der Scorpions-Song „Wind of change“ könnte von der CIA gesponsert worden sein.

Die Üstra, historisch aus Überlandwerke und Straßenbahnen Hannover AG hergeleitet, betreibt Straßenbahn, U-Bahn und zentrale Buslinien. Man wäre dabei gern so lässig und lustig wie die Berliner Verkehrsbetriebe. Ist aber halt in Hannover.

Aus Sicht der Üstra (und der von ihr beauftragten namhaften Werbeagentur) war das ikonische Gepfeife Klaus Meines aber wohl leider schon verbraucht. Das hat sich nämlich kurz vorher das Land Niedersachsen für seine Imagekampagne „Das ist groß“ gesichert. Außerdem hat man mit großem Tamtam den Flughafen Hannover zum 60-Jährigen der Band zum „Hub of the Scorpions“ ernannt.

Für die U-Bahn-Stationen, Bushaltestellen und sonstige Punkte, die der Ansage bedürfen, blieben somit nur die Furys. Die sind immerhin irgendwann einmal der Post-Punk-Szene im Unabhängigen Jugendzentrum Glocksee entsprungen. Haben sich dann aber sehr schnell entschlossen, Musik zu machen, die keinem wehtut.

 Wie das Image von Hannover: bisschen durchschnittlich, bisschen langweilig

Die Furys sind in jeder Hinsicht okay: irgendwie nett, melodisch, gitarrenlastig, stadiontauglich, simple Texte in okayem Englisch, keine ganz schlimmen Skandale. Sie sind damit leider genauso wie das Image von Hannover: bisschen durchschnittlich, bisschen langweilig und haben die besten Jahren hinter sich.

Was der Text von „Won’t forget these days“ ironischerweise ja vorwegnimmt. Der weint den glory days quasi schon hinterher, kurz bevor sie zu Ende sind. Wie so jemand, der ein Urlaubsfoto schießt, damit er diesen Ort nachträglich großartig finden kann – während einem in der wirklich echten Gegenwart einfach nur zu warm ist, Leute und Mücken nerven und der Darm rumort.

Aber irgendwie sind sie damit eben auch die geeigneten Stellvertreter für die Gen X. Die halt in den 90ern jung war und jetzt endlich in den Entscheider-Positionen sitzt, von denen man den Rest der Welt mit seinen Sentimentalitäten und Remakes beglücken kann – während man vergisst, wie scheiße man die Welt in den 90ern wirklich fand.

Die harscheste Kritik an der Kampagne kam von Üstra-Nutzern, die fanden, ihrer Identifikation mit dem Unternehmen sei besser gedient, wenn man in funktionierende Aufzüge, Pünktlichkeit, Sauberkeit und Sicherheit investieren würde. Aber das ist natürlich auch ein bisschen kleinkariert. Unvergessliche Tage sind ja nicht die, an denen man reibungslos ins Büro kommt.