D ass Menschen auf unterschiedlichen Sprachebenen kommunizieren, erfuhr ich durch das Fernsehen. Ich war zwölf und schaute eine Doku über den Schauspieler Jürgen von Manger und seine ruhrpöttelnde Kunstfigur Adolf Tegtmeier. Ein Wissenschaftler erklärte, dass von Manger den Malocher Tegtmeier zu humoristischen Zwecken im „restringierten Code“ der Arbeiterklasse sprechen lasse. Besonders die Beschreibung von komplizierteren Sachverhalten wirke in diesem „Soziolekt“ oft drollig, sei aber durch ihre unbeholfene Umständlichkeit paradoxerweise manchmal auch besonders treffend. Dem wurde der „elaborierte Code“ der gebildeten Schichten gegenübergestellt, in dem man Zusammenhänge sehr präzise, knapp und differenziert erklären könne.

Ich weiß noch, wie mir in diesem Moment klar wurde, welcher Sprachwelten-Clash in meinem Universum täglich stattfand: Zu Hause mit meiner Mutter sprach ich ihren oberhessischen Hardcore-Dialekt, auf der Straße nordhessischen Slang und auf dem Gymnasium versuchten die Lehrkräfte, mir beizubringen, so zu reden wie sie. Und wie es in den Büchern stand. Dass ich mehrmals am Tag sprachlich umschaltete, war mir selbstverständlich vorher schon bewusst gewesen, eine weitergehende Analyse dieses Vorgangs hatte ich allerdings nicht für nötig gehalten.

Ab diesem Zeitpunkt hörte ich genauer hin. Ich entdeckte dabei nicht nur den Zauber und Witz der Umgangssprache, sondern bemerkte auch, welche peinlichen Formulierungen mitunter aus der gebildeten Mittelschicht heraussuppen. Abstruse Wortansammlungen, die in keiner Weise dem Anspruch der Hochsprache genügen, präzise und differenziert zu sein.

Klassiker des Quarks

Neben Sprachquark-Klassikern wie „ein Stück weit“ und „auf der Folie von“ fällt mir in letzter Zeit das um sich greifende „Das holt mich nicht ab“ auf. Menschen mit Hochschulabschluss fühlen sich von Texten, Theaterstücken, Politikerreden „nicht abgeholt“.

Augenblicklich stellt man sich das Personal dieser schwammigen Metapher wie eine Gruppe an einer Bushaltestelle herumlungernder Dorfteenager vor. Oder wie Wladimir und Estragon, die auf einen Shuttle namens „Godot“ warten. Und man möchte ihnen zurufen: Wenn ihr nicht abgeholt werdet, dann müsst ihr euch wohl die Mühe machen und intellektuell zu Fuß gehen – um mal im schiefen Bild zu bleiben.

Noch gefühliger als die Abholphrase ist die inflationäre Beschwerdeformel „Ich fühle mich nicht gesehen“. Darauf kann man eigentlich nur flapsig antworten: Hat da gerade jemand was gesagt? Oder ernsthafter: Eine Vokabel aus der Paarberatung hat dort einen Sinn, aber auch nur dort. In gesellschaftlichen Diskussionen sollte man schon sachlicher und genauer argumentieren und kritisieren.

Oder es auch mal mit dem „restringierten“ Tegtmeier’schen Code versuchen. Damit trifft man manchmal über Umwege eher … also den Nagel … von hinten … mit dem Hammer … durch die Brust … ins Auge … also ins Schwarze und damit auf den Kopf.