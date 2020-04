Die Wahrheit : Von wilden Affen gebissen

„SoKo Heidefieber“. Ein Überregional-Krimi (Folge 15). Heute: Ein Kommissar und eine Kommissarin gehen auf Tuchfühlung.

(Was bisher geschah: Während die Ermittlungsarbeit in der Sonderkommission des Bundeskriminalamts in Wiesbaden schwieriger ist als erwartet, gerät der Schriftsteller Frank Schulz in einen massiven Wutbürgersturm.)

37.404 Ergebnisse! An erster Stelle stand ein Bericht von Bild.de, der vor dreizehn Minuten erschienen war:

Für den Schriftsteller Frank Schulz (62) gehören alle Krimi-Autoren einer „Mafia“ an. Aber die Morde, denen vier von ihnen zum Opfer gefallen sind, sieht er ganz locker: Das sei eben „angewandte Literaturkritik“. Und nichts weiter.

Das hat Schulz gestern in Wiesbaden vor einer Sonderkommission der Polizei erklärt, die die bestialischen Morde an den Krimi-Autoren Armin Breddeloh, Frieder Lindenthal, Hobbe Hubertus Schepker und Justus Weindl untersucht.

Jetzt kriegt er die Quittung! Auf Twitter posten bereits Zehntausende unter dem Hashtag #SchulzAmPranger ihre Meinung. Der Krimi-Autor Waldemar König (48) gegenüber BILD: „Dafür wird Herr Schulz sich verantworten müssen. Ich habe Strafanzeige erstattet.“

Severin Dibelius, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins der deutschsprachigen Kriminalromanautoren (VDDK), geht noch weiter: Er verlangt eine öffentliche Entschuldigung des BKA-Präsidenten und des Bundesinnenministers und die Offenlegung des Honorars, das Schulz für seinen Vortrag bezogen hat. „Das wird er auf Heller und Pfennig zurückzahlen müssen. Wie kommt das BKA überhaupt dazu, irgendeinen dahergelaufenen Kleinschriftsteller einzuladen, der auf Steuerzahlerkosten Spott und Häme über vier Mordopfer ausgießt? Und uns als Mafia denunziert? Sieht so die Arbeit der Sonderkommission aus? Wenn das so weitergeht, wird sich der Mörder ins Fäustchen lachen!“

An der Tür läutete es Sturm, das Smartphone bimmelte ohne Unterlaß, die Reportermeute auf der Straße wuchs, und Schulz atmete durch.

Was tun? Er genehmigte sich einen doppelstöckigen Brandy. Dann zertrümmerte er mit einem Handkantenschlag die Türklingel und rief seinen Verlagsagenten Thomas Hübner an.

„Hallo, Frank“, sagte Hübner. „Hast du deine Mailbox schon abgehört?“

„Nein, verflucht! Hab nur ’n Nickerchen gemacht und bin währenddessen offensichtlich tief in die Scheiße geritten worden!“

„Stimmt das denn, daß du diesen Vortrag gehalten hast? Im BKA?“

„Ja! Aber das ist auch alles! Das mit der Mafia war nur so dahingesagt, als Späßchen, und das mit der,angewandten Literaturkritikʻ ist aus dem Zusammenhang gerissen worden! Ich hatte gesagt, daß es zynisch wäre, diese Morde so zu interpretieren! Und dann muß irgendwer aus dieser Sonderkommission das verkürzte Zitat mitsamt meiner E-Mail-Adresse an die Presse weitergegeben haben! Oder an Twitter oder Facebook oder weiß der Deibel! Und jetzt rennen die Journalisten mir hier die Bude ein!“

In einer Welt von Feinden ist der Brandy ein verlässlicher Freund, weiß der Schriftsteller

„Am meisten scheinen die Leute sich darüber aufzuregen, daß du für deinen Vortrag Geld bekommen hast …“

„Ich bitte dich! Das waren hundertfünfzig Piepen! Und die Erstattung meiner Spesen! Kaum der Rede wert!“

Schulz sah wieder zum Küchenfenster hinaus. Drei neue Ü-Wagen waren angerollt. Von n-tv, Sat.1 und CNN. Ihr seid doch alle vom wilden Affen gebissen, dachte er und kehrte zu der Flasche Brandy El Maestro Sierra Gran Reserva zurück, die sein Ex-Verleger Gerd Haffmans ihm zum Sechzigsten geschenkt hatte. In einer Welt von Feinden war sie ein verläßlicher Freund.

„Du machst jetzt Folgendes“, sagte Hübner. „Du twitterst dein Bedauern und entschuldigst dich bei allen, die sich verletzt fühlen, und heute abend stehst du im Fernsehen Rede und Antwort. Ich stiele das ein. Und du putzt dich raus. In einer Stunde wirst du abgeholt.“

***

Zum Kochen fühlten Gerold Gerold und Ute Fischer sich viel zu müde. Gerold rief einen Pizza-Bringdienst an, und danach beantragte Ute einen Cinzano. „Falls deine Schwester sowas Abartiges im Haus hat und wir uns bedienen dürfen …“

Sie streifte ihre Schuhe ab, ließ sich auf die Couch fallen und nahm die Programmzeitung vom Tisch.

„Hey, Gerold, willst du nicht auch mal wieder was anderes sehen als immer nur Blutspuren und die Goldzähne von Erwin Zapp? Vielleicht ’n Tierfilm? Oder einen Schmachtfetzen aus Hollywood?“

„Such uns was Schönes aus“, rief Gerold aus der Küche zurück, wo er Eiswürfel in einem Handtuch zerstieß. „Aber erinnere mich heute bitte nicht mehr an Zapps Freßleiste!“

Zu ihrem Entzücken stellte Ute fest, daß im Ersten nach der Tagesschau „Schlaflos in Seattle“ lief. Einer ihrer großen Favoriten. Sie hatte den Film schon dreimal gesehen und sich jedesmal in Tom Hanks verliebt. Nur in „Cast Away“ sah er noch prickelnder aus.

Gerold verteilte das Eis auf zwei Gläser, goß etwas Canadian Club, Cinzano Rosso und frischgepreßten Orangensaft darüber, fügte jeweils einen Fingerhut Angostura hinzu und schritt mit dem Serviertablett ins Wohnzimmer. Dort wollte er die Fischerin mit der Frage betören: „Vous désirez un apéritif, Mademoiselle?“ Dafür reichte sein Schulfranzösisch noch aus, und so polyglott wie Erwin Zapp war er allemal.

Doch es kam anders. Der Spielfilm „Schlaflos in Seattle“ wurde durch einen ARD-„Brennpunkt“ ersetzt, in dem es um die Morde an Breddeloh, Schepker, Lindenthal und Weindl gehen sollte, und bevor Gerold eine Silbe sagen konnte, schrie die Fischerin auf: „Ihr Flitzpiepen! Ich hab Feierabend!“ Den Cocktail nahm sie umso dankbarer entgegen.

„Cin cin“, sagte Gerold, als er sich neben ihr niedergelassen hatte, und Ute ergänzte den alten Trinkspruch: „Cinzano!“

Dann hörten sie sich an, was die öffentlich-rechtlichen Journalisten und ihre Interviewpartner zu der Mordserie zu sagen hatten: Blabla, blabla … Betroffenheit … Entsetzen … Mitgefühl …

