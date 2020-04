Die Wahrheit : Abgeknallt wie ein Schwein

„SoKo Heidefieber“. Ein Überregional-Krimi (Folge 14). Heute: Der Schriftsteller Frank Schulz gerät in einen perlenden Shitstorm.

(Was bisher geschah: Die Sonderkommission des Bundeskriminalamts diskutiert unterschiedliche Ermittlungsansätze.)

Die Schautafeln mit den blutigen Tatortfotos hatten es in sich, aber den Magen drehte es Ute Fischer erst um, als Erwin Zapp ihr eine Schachtel Pralinen unter die Nase hielt. Confiserie-Trüffel von Sprengel. „Eine kleine Aufmerksamkeit. Zur Einstimmung auf unser Teamwork. Ich habe eben mit Kommissar Riesenbusch gesprochen, und er hat uns derselben Arbeitsgruppe zugeteilt. Die ich übrigens leiten werde. Wir sollen uns zielführende Maßnahmen überlegen, die abseits der Routine liegen. Stichwort Brainstorming. Dürfte Koryphäen wie uns ja nicht schwerfallen …“

Een fule Ei verdarft dat ganze Nüst, dachte Ute. „Und wer ist sonst noch mit im Boot?“

„Außer uns zwei Hübschen? Kommissar Gerold, den Sie ja schon kennen, der liebe Herr Wiesling, die Kommissarinnen Schubert und Farian, die an dem Hachenburger Saunamord dran sind, und last but not least der Analyst Sven Haberfeld. Guter Mann. Hat voriges Jahr den Erpresser des Kaufhauskönigs Riedl überführt. Ist aber irgendwie schräg drauf. Nimmt nur Hülsenfrüchte zu sich, war mal Großmeister im Schach, spielt Querflöte und fährt jedes Jahr zu den Salzburger Festspielen. Typisches Tuckenverhalten. Aber sagen Sie’s nicht weiter!“

Das Buch Gerhard Henschel: „SoKo Heidefieber“. Ein Überregionalkrimi. Hoffmann und Campe Verlag. 288 Seiten, 16 Euro. Das Buch erscheint am 6. Mai 2020. © 2020 Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg

Er zwinkerte ihr verschwörerisch zu, und in der Sitzung lief er zu einer noch größeren Form auf. „Mesdames et Messieurs“, sagte er, „Sie wissen, weshalb wir uns hier versammelt haben. Es geht ein Mörder um in Deutschland, und nur wir können ihn stoppen. Ich habe gestern abend noch sehr lange fernmündlich mit meinem alten Kollegen Ray Berry von der Behavioral Analysis Unit im National Center for Analysis of Violent Crime in Quantico in Virginia gesprochen, und wir sind beide der Meinung, daß der Täter schizophren ist. Als FBI-Agent hat Ray Erfahrung mit solchen Mißgeburten, und er hat mir dazu geraten, eine Rundmail an alle deutschen Psychiater zu schicken. Mit einem auf den Täter zugeschnittenen Fragebogen. Den könnten Kommissarin Fischer und ich dann gemeinsam erarbeiten …“

Kommissar Gerold sah Ute Fischer erschauern und tischte eine andere Idee auf. Er habe sich kundig gemacht, was diese Krimis angehe, sagte er. Ganz oben auf allen Bestsellerlisten stehe jetzt der Regionalkrimi „Mittelrheinfieber“ von Bennatz Neuß aus der Verbandsgemeinde Bad Breisig am Rhein. „Da fährt der Mörder mit einem Transporter auf die Festung Ehrenbreitstein und läßt hinten aus dem Wagen einen scharfgemachten Rottweiler raus, damit er aus einem Drogendealer Hackfleisch macht. Das ist der einzige Mord in diesem Krimi, und es ist gut möglich, daß der Täter ihn gelesen hat. Vielleicht können wir Bennatz Neuß als Lockvogel einsetzen. Sofern er Lust dazu haben sollte, auf der Festung Ehrenbreitstein spazierenzugehen …“

Es wurden noch einige weitere Gedankenspiele erörtert: Wiesling schlug vor, die Namen der Opfer von einem Kryptologen checken zu lassen, weil da ja vielleicht ein verborgener Zusammenhang existiere; Haberfeld äußerte die Mutmaßung, daß die Tatorte Bad Bevensen, Hachenburg, Neuharlingersiel und Kißlegg ein geographisches Rebus darstellten, aus dem sich möglicherweise der nächste Tatort ergebe; Kommissarin Farian warf die Frage auf, ob das Vorleben der Opfer nicht noch intensiver als bisher auf Querverbindungen zwischen ihnen untersucht werden müsse, und Kommissarin Fischer regte an, die bestehende Arbeitsgruppe alle drei Stunden personell völlig neu zu besetzen. „Natürlich unter Ihrer bewährten Leitung, Herr Zapp. Auf diese Weise wäre der ständige Zustrom neuer Gedanken sichergestellt. Wer ist alles dafür?“

Zapp war der einzige, der nicht die Hand hob. Damit hatte Ute sich selbst und den anderen zu einem eleganten Abgang verholfen. Beim Hinausgehen hörte sie allerdings noch, wie Zapp die Kommissarin Schubert ansprach: „Auch wenn ich kein Forensiker wäre, würde mir auffallen, daß Sie hungrig aussehen! Darf ich Sie zum Essen einladen? Ich kenne ein italienisches Restaurant, das Sie lieben werden …“

Kommissar Riesenbusch zeigte sich dann recht angetan von dem Plan, Bennatz Neuß als Köder auf der Festung Ehrenbreitstein zu plazieren. „Am besten machen Sie beide gleich für morgen einen Termin mit ihm aus“, sagte er zu Gerold Gerold und Ute Fischer. „Machen Sie ihm klar, daß er nichts zu befürchten hat. Wir werden das Ganze so perfekt absichern, als wäre er der Dalai Lama persönlich!“

***

Frank Schulz war nur mal eben eingeduselt, auf dem Sofa in seiner Osnabrücker Dichterklause – ein Vorkommnis, dem keine große Bedeutung innewohnte. Aber als er nach einem Stündchen wieder zu sich kam, hatte sein Leben sich von Grund auf geändert. Er wußte das bloß noch nicht.

Nachdem er Teewasser aufgesetzt, die Post hereingeholt, einen Himbeerjoghurt gegessen und die Spülmaschine ausgeräumt hatte, öffnete er seinen E-Mail-Account und rieb sich die Augen. Konnte dort wirklich „2648 neue Nachrichten“ stehen? Er sah noch einmal hin. Jetzt stand dort „2653 neue Nachrichten“.

Der Teekessel pfiff. „Halt’s Maul!“ rief Schulz und starrte auf die vierstellige Zahl, die sich fortlaufend veränderte: 2657... 2661... 2668...

Er klickte die neueste Nachricht an:

Schweine wie du gehören selber abgeknallt du Ratte!!! Wir krigen dich!!!

Und die darunter:

Wie können Sie es wagen, derart menschenverachtende Äußerungen von sich zu geben?! Sie sollten sich schämen!!

Und eine weitere:

Für Abschaum wie Sie ist das Gefägniß noch viel zu wenig! Man mus Sie ausser Landes abschieben in ein Staat mit Folter!!!!!!!!!!!!!!!!

„Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt“, sagte Schulz. „Haben die euch zu heiß gewindelt oder was?“ Er lief in die Küche, brachte den Kessel zum Schweigen und schaltete sein Smartphone ein.

Das gleiche in Grün: eine Sintflut von Nachrichten. Und schon klingelte es.

„Schulz hier“, sagte Schulz voll banger Erwartung. Seine Stimme klang hohl.

„Ah, Herr Schulz! Wie schön, daß ich Sie erreiche! Mike Thiele hier von Radio N-Joy! Was sagen Sie zu der Debatte, die Sie losgetreten haben?“

„Welche Debatte? Ich versteh nur Bahnhof!“

„Na, hören Sie mal! Sie haben die deutschen Kriminalromanautoren als Mafia bezeichnet und die Morde an ihnen als ‚angewandte Literaturkritik‘ bewitzelt! Und da wundern Sie sich noch, daß die Empörung hochkocht?“

Nun klingelte es auch an der Wohnungstür. Schulz beendete das Gespräch und sah durchs Küchenfenster nach unten. Auf der Straße stand ein Ü-Wagen vom NDR. Und gerade kam ein zweiter von RTL angebraust.

Aus der Küche hastete Schulz zu seinem Rechner zurück und googelte Mafia + Schulz + „angewandte Literaturkritik“.

37.404 Ergebnisse! An erster Stelle stand ein Bericht von Bild.de, der vor dreizehn Minuten erschienen war.

(Fortsetzung morgen. Folge verpasst? Alle bisherigen Kapitel unter taz.de/wahrheit)

