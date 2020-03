Die Wahrheit : Ein Schwall Blut tropfte vom Beil

„SoKo Heidefieber“. Ein Überregionalkrimi (Folge 1). Heute: Ein Kriminalschriftsteller liest aus seinem neuen mordlustigen Roman.

Ursprünglich hatte die Wahrheit für diesen Sommer einen Vorabdruck des neuen Romans von Gerhard Henschel geplant. „SoKo Heidefieber“ ist ein „Überregionalkrimi“ und setzt der Sucht und Sehnsucht der Deutschen nach Regionalkrimis ein ebenso grausames wie komisches Ende. Aus organisatorischen Gründen und um den Wahrheit-Lesern in diesen schweren Quarantänezeiten einen besonderen Lesespaß zu ermöglichen, werden wir diese Veröffentlichung vorziehen. In der Tradition der großen komischen Romane „Der Barbier von Bebra“ und „Der Mullah von Bullerbü“, die vor gut zwanzig Jahren an dieser Stelle erschienen sind, drucken wir auf der Wahrheit-Seite von heute an bis Ostern den Anfang des „Heidefiebers“. Wir wünschen viel Vergnügen!

In der Buchhandlung Patz in Bad Bevensen klirrten die Gläser. „Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Buches“, rief der Geschäftsführer Detlev Patz in die Runde, „normalerweise stoßen wir hier ja erst nach dem Ende einer Veranstaltung miteinander an, aber wie Sie alle wissen, ist es schon Tradition, daß die Lesungen des Autors Armin Breddeloh bei uns auf seinen Wunsch mit einem Sektempfang beginnen. Also Prost!“

Die Büchertische und die Ständer waren beiseite geräumt wor­den, damit genug Stuhlreihen Platz fanden, und ganz hinten wurden immer noch weitere Klappstühle aufgestellt, denn der Andrang war immens. Nach „Heideblut“ und „Heidejagd“ spielte auch Breddelohs dritter Kriminalroman „Heidefieber“ in Bad Bevensen, einem Städtchen in der Lüneburger Heide, das in Wirklichkeit nur selten als Tatort grausamer Verbrechen von sich reden machte. Vielleicht gefielen diese Krimis den Einwohnern gerade deshalb so gut.

In Breddelohs Büchern gingen Mörder mit Eispickeln und Kettensägen auf einheimische Orthopäden, Kassiererinnen, Bäcker, Busfahrer und Bademeister los, und das Blut sprudelte an Orten, die jeder kannte – im Rosenbad, am Elbeseitenkanal, im Kloster Medingen, im Baumarkt an der Ludwig-Ehlers-­Straße oder auf der Klein Bünstorfer Heide. Und zwar in Strömen, denn Breddeloh war „kein Kind von Traurigkeit“. Das hatte er in einem Interview mit dem Uelzener Anzeiger betont.

Im Schatten des Hammerbeils

Auch in seinem neuen Roman, aus dem er jetzt las, richtete jemand gleich auf der ersten Seite ein Blutbad an. In der Jod-Sole-­Therme am Kurpark schlich der Täter sich an eine Rentnerin heran, die nichts Böses ahnte: „Sie hatte es sich in ihrer Wickelpackung auf der Thermo-Spa-Liege bequem gemacht und genoß mit geschlossenen Augen den Duft der Aromaöle“, las Breddeloh vor.

„Die Wärme, die harmonische Musik und die sanften Schwingungen der Liege verliehen ihr die Illusion der Schwerelosigkeit. Einen Moment lang dachte sie noch an ihre nächste Wurzelkanalbehandlung und an den Appetitmangel ihres geliebten Zwergschnauzers Kalimo, aber dann überkam sie eine Seligkeit, neben der alles andere verblaßte. Die Klangwellen flossen so zart über sie hinweg wie Mondlicht, und ihr war, als schwebte sie nun selbst so leicht dahin wie der Samenfaden einer Pusteblume im Sommerwind. Sie sah sich über eine grüne Wiese gleiten, auf den Horizont zu, der in Blau und Gold erstrahlte. Und so tief war sie in diesen Tagtraum versunken, daß sie nicht merkte, wie der Schatten eines Hammerbeils auf ihre Lider fiel. Der erste Hieb durch­trennte den Kehlkopf, die Halsschlagader, die Luftröhre, die Speiseröhre und sämtliche Halsmuskelstränge, und der zweite teilte auch die Nackenwirbelsäule in zwei Hälften. Dieser Vorgang hatte nur ein paar Sekunden gedauert, aber einen großen Schwall von Blut verursacht. Es ergoß sich auf den Boden, und es tropfte von dem Beil. Der Mann wischte die Klinge an der Aromawickel­packung ab. ‚Das hast du davon, daß du mich damals auf Gomera mit Aids angesteckt hast‘, sagte er zu der Leiche. ‚Und jetzt kümmere ich mich um deine Kinder. Und um deine Enkelkinder. Die lieben Kleinen freuen sich bestimmt schon auf den Mann mit dem Hackebeilchen …‘„

Breddeloh blickte auf. Und er konnte zufrieden sein: In den Gesichtern malten sich Abscheu und Angstlust.

Saubere Arbeit

In dem Kapitel, das er vortrug, schlug der Mörder am Ende ein zweites Mal zu, doch die Tatwaffe war eine andere. Diesmal bediente er sich eines Bolzenschußgeräts, um den jüngsten Sohn der geköpften Rentnerin, einen Jugendtrainer, im Vereinsheim des BSV Union Bevensen von allen Sorgen zu erlösen.

„Nach getaner Tat“, las Breddeloh weiter vor, „trat der Mann einen Schritt zurück, um sein Werk zu begutachten. Es behagte ihm ganz ausgezeichnet. Vor allem das gespenstische Grinsen, zu dem sich der Mund des Opfers verzogen hatte. ‚Saubere Arbeit‘, dachte der Mann. ‚Ich werde immer besser …‘ Er nahm dieses Bild in sich auf und schloß einen Moment lang die Augen. Dann drehte er sich um, verließ das Stadion an den Sandschellen und ging pfeifend die paar hundert Meter zum DRK-Waldkindergarten hinüber, wo es auch noch etwas zu tun gab. Allerdings erst später.

In den nächsten Tagen würde es hier von Polizisten wimmeln, und für das, was der Mann sich vorgenommen hatte, brauchte er ein wenig Abgeschiedenheit. Heute wollte er nur schon einmal das Gelände sondieren. Denn es sollte ja eine gelungene Überraschung werden, wenn er aus sicherer Entfernung die Armbrust auf die kleine Emilia anlegte. Oh, wie würden sie da staunen, die Erzieherinnen, wenn der Pfeil einschlug! Und Emilia selbst erst! Und die anderen Kinder! Es sollte für sie alle ein unvergeßlicher Tag werden. Und für Emilia der letzte ihres Lebens.“

Breddeloh klappte das Buch zu und trank einen Schluck Sekt, während das Publikum applaudierte.

(Fortsetzung morgen)

Gerhard Henschel: „SoKo Heidefieber“. Ein Überregionalkrimi. Hoffmann und Campe Verlag. 288 Seiten, 16 Euro. Das Buch erscheint am 6. Mai 2020. © 2020 Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg

