E s ist Abend in Huai Ham Tang, einem kleinen Dorf in der nordöstlichen Provinz Udon Thani. Irgendwo knattert ein Motorrad, Hühner gackern im Staub. Vor der offenen Küche der Familie Ratnin sitzt Vater Paiboon am kleinen Steingrill und bereitet die Kohlen vor. Später soll es Garnelen geben. Die weichen Meeresfrüchte kann der 45-Jährige noch gut essen. Bei härteren Speisen wird es schwierig. „Kauen kann ich nicht mehr so richtig“, sagt er der taz. Aus Scham kneift er die Lippen zusammen, um die fehlenden Zähne zu verbergen. Im Oberkiefer ist ihm ein einziger geblieben.

Es ist eine der körperlichen Spuren, die seine Geiselhaft hinterlassen hat. Eine andere ist die dunkle Narbe am Knöchel. Und dann sind da die Erinnerungen an 54 Tage im Gazastreifen, über die Ratnin bislang noch nie öffentlich gesprochen hat. Es fällt ihm sichtlich schwer. Sein Blick wandert unruhig zur Seite. Dabei beginnt seine Geschichte nicht mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg in Gaza, sondern mit etwas Schönem. Mit der Hoffnung auf ein besseres Leben.

Flucht aus der Armut

Im Jahr 2018 brach Paiboon Ratnin nach Israel auf. Wie Zehntausende andere Thais wollte er dort Geld verdienen, um seiner Familie aus der Armut zu verhelfen. In Israel verdienen landwirtschaftliche Hilfskräfte sieben- bis achtmal so viel wie in Thailand. Die meisten stammen zudem aus dem strukturschwachen Nordosten, dem sogenannten Isan, wo die Löhne noch einmal deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Dass Ratnin sich Israel als Ziel ausgesucht hatte, war kein Zufall. Nach den palästinensischen Aufständen der 90er Jahre begann Israel, sich schrittweise von palästinensischen Arbeitskräften unabhängig zu machen. Bilaterale Abkommen öffneten die Tore für thailändische Gastarbeiter. Bis zum jüngsten Krieg in Gaza, der seit rund einem Jahr mit einem allerdings brüchigen Waffenfrieden eingefroren ist, arbeiteten rund 30.000 Thais – vor allem Männer – im israelischen Agrarsektor.

Auch Ratnin konnte mit dem Ernten von Avocados nahe Gaza seinen beiden Söhnen daheim eine bessere Zukunft sichern. Dann kam der 7. Oktober 2023.

Der Überfall

Es war ein Samstag, Ratnins freier Tag auf der Avocadofarm nahe der Grenze zum Gazastreifen. Er war gerade dabei, das Frühstück zuzubereiten, als plötzlich Gewehrsalven über die Felder peitschten. Die Arbeiter verbarrikadierten sich in ihrer Unterkunft. „Doch die Hamas-Kämpfer schossen die Türen auf und drangen ein“, erinnert sich Ratnin. „Sie zerrten uns raus und prügelten auf uns ein.“

Ein Gewehrkolben traf ihn mit voller Wucht im Gesicht. Mehrere Zähne splitterten ab, Blut füllte seinen Mund. Einer der Angreifer stach ihm mit einem scharfen Gegenstand in den Knöchel. Dann wurden die Arbeiter auf einen Traktoranhänger getrieben. Dort sah Ratnin seinen Bekannten Sonthaya. Die beiden stammten aus benachbarten Dörfern im Isan. „Er lag auf der Ladefläche und war bereits übel zugerichtet.“

Die Gewehre der Entführer waren auf sie gerichtet. Eng aneinandergedrängt hielten sich die Thailänder an den Händen, um ruhig zu bleiben. Doch einer der Thais versuchte in blinder Verzweiflung zu fliehen. „Wir wollten ihn noch zurückhalten“, erzählt Ratnin. Doch er sprang trotzdem vom Anhänger. Ratnin sah, wie die Bewaffneten ihn niederschossen. Kurz vor Gaza wurden ihnen dunkle Säcke über die Köpfe gezogen. Danach wurden sie getrennt.

Paiboon Ratnin: die Geisel

Als sich der Sack lichtete, so erinnert sich Paiboon, befand er sich als einzige Geisel in einem sechsgeschossigen Gebäude in Gaza. Die Hände so stramm gefesselt, dass seine Arme anschwollen. Später befahl ein Hamas-Kommandant, ihn loszubinden. Die folgenden Tage, so Ratnin, seien die schlimmsten gewesen.

Die Wunde an seinem Knöchel entzündete sich, dazu kamen höllische Zahnschmerzen. An den zwei Stücken Pita-Brot, die er täglich bekam, nagte er oft stundenlang. „Meine Zähne fielen einer nach dem anderen aus.“ Alle paar Tage gab es eine Flasche Wasser. Duschen durfte er nicht. Manchmal erlaubten ihm die Bewacher nach dem Frühstück eine Zigarette. Sie bewachten ihn Tag und Nacht und schliefen im selben Raum.

Paiboon Ratnin vor seinem Haus in Ban Huai Ham Tang Foto: Julian Küng

„Mir war klar, dass ich keine Chance hatte, gegen sie zu kämpfen oder zu fliehen.“ Also saß Ratnin meist still da, das Gesicht zur Wand und redete sich gebetsmühlenartig ein: „Ich muss überleben. Ich muss es zurück zu meiner Familie schaffen.“ Dieser Gedanke hielt ihn am Leben. Nach 54 Tagen endete sein Martyrium. Im Rahmen einer ersten befristeten Waffenruhe kamen Ratnin und weitere 23 thailändische Geiseln Ende November 2023 frei.

 Paiboon saß meist still da, das Gesicht zur Wand, und redete sich gebetsmühlenartig ein: Ich muss überleben. Ich muss es zurück zu meiner Familie schaffen.

Zurück im Isan wurde er mit einem traditionellen Su-Kwan-Ritual empfangen. Dabei banden Angehörige weiße Baumwollfäden um seine Handgelenke, um nach altem Glauben seine Lebenskraft zurückzurufen. „Ich fühlte mich wie neu geboren“, erinnert sich Paiboon.

Warum viele trotzdem wieder gehen

Heute schaut er wieder bis zum Horizont auf Reisfelder. Seine Verwandten wohnen gleich gegenüber. Er sieht seine beiden Söhne, die Wasser für das Abendessen bereitstellen.

Doch die Zeit in Gefangenschaft wirkt bis heute nach. Er sei seither schreckhaft, erzählt Ratnin. Komme etwa ein lautes Motorrad um die Ecke, zucke er zusammen und bekomme Angstzustände.

Die thailändische Regierung zahlte den vom Krieg betroffenen Arbeitern und ihren Angehörigen eine Soforthilfe von rund 1.300 Euro. Doch die eigentlichen, langfristigen Entschädigungsrenten stammen vor allem vom israelischen Staat. Von dort erhält Ratnin monatlich rund 2.400 Euro, fast so viel wie früher auf der Avocadofarm. Eine beträchtliche Summe für den Nordosten Thailands, wo eine Mahlzeit oft nicht mehr als einen Euro kostet.

Seine Entführer hatten ihm gedroht, ihn zu töten, sollte er jemals zurückkehren. Sonst würde er wieder nach Israel gehen, sagt er. Der Grund sei derselbe, aus dem er damals gegangen ist. „Das Einkommen hier ist einfach zu niedrig“, sagt der Familienvater. Mit einem Einkommen in Israel könnte er noch weitere Verwandten aus der Armut holen.

Um den hochindustrialisierten Agrarsektor am Laufen zu halten, hat Israel seit Mitte 2024 so viele ausländische Arbeitskräfte angeworben wie nie zuvor. Die größte Gruppe kommt aus Thailand. Nachdem einige nach dem 7. Oktober 2023 zurück in ihr Heimatland gegangen waren, arbeiten auf Israels Feldern mittlerweile mehr Thais als noch vor drei Jahren, rund 32.500. Und weitere 13.000 haben Israel und Thailand im Rahmen ihres bilateralen Anwerbeabkommens bereits vereinbart.

Die meisten arbeiten in zwei Grenzregionen, die seit Jahren von Konflikten geprägt sind. Im Süden zu Gaza liegt Israels sogenannter Gemüsegarten, wo rund drei Viertel des heimischen Bedarfs produziert werden. Im Norden, in der Frontregion zum Libanon, arbeiten die thailändischen Arbeitsmigranten in Geflügelbetrieben und auf Apfelplantagen.

Der Gaza-Krieg 7. Oktober 2023 Terroristen der radikalislamistischen Hamas durchbrechen vom Gazastreifen aus den Grenzzaun zu Israel. Laut israelischen Angaben werden mindestens 1.200 Menschen getötet und 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Das israelische Militär antwortet mit heftigen Bombenangriffen. Laut des Hamas-kontrollierten Gesundheitsminsiteriums in Gaza lag die Opferzahl der getöteten Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen nach drei Kriegsjahren bei über 70.000. Bereits im November 2025 gingen Demografieforscher am Max-Planck-Institut in Rostock aber von 100.000 Opfern alleine durch israelische Bombardements aus. Erste Feuerpause Am 24. November 2023 trat eine erste viertägige Feuerpause in Kraft. Die Hamas kündigte an, insgesamt 50 israelische Frauen und Kinder freizulassen im Gegenzug gegen die Freilassung von palästinensichen Häftlingen in israelischen Gefängnissen. Auch 12 thailändische Gast­ar­bei­te­r:in­nen kamen in der Zeit dieser Feuerpause frei. Sechswöchige Waffenruhe Am 19. Januar 2025 trat eine mehrwöchige Waffenruhe in Kraft, in Verbindung mit einem Stufenplan zur Freilassung weiterer Geiseln und einem Rückzug des israelischen Militärs aus Gaza. Waffenstillstand seit Oktober 2025 Die letzten 20 noch lebenden Geiseln werden freigelassen. Die Zahl der Todesopfer durch Kampfhandlungen hat abgenommen. Die israelischen Angriffe gehen aber weiter. Das Militär begründet sie mit der Tötung von Hamas-Funktionären. Allerdings sterben bei diesen Einsätzen auch immer wieder Zivilisten. Hilfsorganisationen berichten von katastrophalen humanitären Zuständen: Nach zuletzt heftigen Regenfällen stehen zum Winteranfang mehr als 40.000 proviosorische Zeltunterkünfte unter Wasser. In den Krankenhäusern fehlen Medikamente und Narkosemittel. Die Hamas wiederum soll Hilfslieferungen abfangen und überteuert weiterverkaufen, was die Nahrungsmittelkrise noch verschärft.

Wie gefährlich die Arbeit auch dort sein kann, zeigte sich Ende Oktober 2024, als nahe Metula vier Thais durch Raketenbeschuss der Hisbollah getötet wurden. Man ließ sie in einer militärischen Sperrzone Äpfel pflücken. Im August 2026 verletzte die Explosion alter Munition nahe Metula sechs weitere thailändische Erntehelfer, zwei davon schwer.

Sonthaya Akrasri: der verlorene Sohn

Man muss nicht weit fahren im Isan, um auf weitere Schicksale mit Nahostbezug zu stoßen. Nur wenige Dörfer von Paiboons Haus entfernt lebt die Familie von Sonthaya Akrasri, jenem jungen Mann, den Ratnin verletzt auf dem Traktoranhänger gesehen hatte.

Im Haus der Familie Akrasri ist Sonthaya allgegenwärtig. Porträts sind im ganzen Haus verteilt, liebevoll golden umrahmt und zum Schutz mit Plastik überzogen. Auf einem posiert er auf einem Erntewagen, auf einem anderen flaniert er durch eine israelische Stadt.

Doch ein Foto liegt Mutter Amorn besonders am Herzen. Sonthaya schmunzelt darauf mit Fischerhut und Sonnenbrille in die Kamera. Es ist ein Standbild aus ihrem letzten Videocall, nur wenige Tage vor dem Angriff der Hamas. Amorn streicht mit dem Finger über die Wange ihres Sohnes, der damals 30 Jahre alt war.

Amorn Akrasri vor ihrem Haus. Neben ihr das letzte Foto ihres Sohnes Sonthaya vor seinem Verschwinden, aufgenommen als Screenshot eines Videogesprächs kurz vor dem 7. Oktober 2023 Foto: Julian Küng

„Willst du ein bisschen Mais? Der wächst hier prächtig“, hatte er sie damals gefragt. Hinter ihm erstreckten sich die Felder nahe dem Kibbuz Beeri, nur wenige Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Als Amorn Besorgnis äußerte, weil sie Explosionen hörte, beruhigte er sie: „Selbst wenn gekämpft wird, passiert das nur oben am Himmel. Mach dir keine Sorgen. Mir geht es gut.“

Sonthaya Akrasri war der alleinige Ernährer der Familie. Mit den Überweisungen konnten seine Eltern alte Schulden begleichen und die Ausbildung seiner kleinen Tochter Muk finanzieren.

Auch für sich selbst hatte er einen Plan. Er wollte genug sparen, um im Isan auf eigenem Land Bauer zu werden. Viel fehlte nicht mehr. Nach fünf Jahren auf Israels Feldern sollte sein Arbeitsvertrag im Oktober 2023 enden. Dann wollte er endgültig heimkehren, zu seiner Familie. Zu seiner damals siebenjährigen Tochter, die ihren Vater seit früher Kindheit kaum gesehen hatte. „Mama, bald habe ich es geschafft und kann nach Hause kommen“, sagte er Amorn, bevor ihr letzter Videocall endete. Doch dazu kam es nicht.

 Mama, bald habe ich es geschafft und kann nach Hause kommen, sagte Sonthaya, bevor ihr letzter Videocall endete. Doch dazu kam es nicht.

Als Hamas-Kämpfer am 7. Oktober den Grenzzaun nach Israel durchbrachen, gehörten die landwirtschaftlichen Gemeinden an der Grenze zu den ersten Angriffszielen. 42 thailändische Landarbeiter kamen ums Leben, 31 weitere wurden als Geiseln verschleppt.

Von Akrasri fehlte zunächst jede Spur. Monatelang wusste seine Familie nicht, ob er noch lebte. Später bestätigte eine DNA-Analyse israelischer Behörden seinen Tod. Doch was ihm genau widerfahren ist, bleibt bis heute unklar. Erst Ende 2025 wurden seine sterblichen Überreste nach Thailand überführt. Israelische Behörden rieten Amorn davon ab, ihren Sohn anzusehen. Sie solle ihn so in Erinnerung behalten, wie er war: lebendig und voller Energie. Doch kurz vor der Einäscherung schaute sie trotzdem in den Sarg, auf die Knochen, die mittlerweile nur noch von ihm übrig waren.

Amorn kann ihren Sohn bis heute nicht loslassen. „Tief in meinem Inneren habe ich immer noch die Hoffnung, dass mein Sohn vielleicht doch nicht tot ist“, sagt sie. „Vielleicht wurde er gefangen gehalten. Vielleicht hat man ihn freigelassen und er irrt verwirrt irgendwo am Straßenrand umher.“

Im Internet suchte sie nach Videos von verwirrten Menschen in Israel in der Hoffnung, ihren Sohn zu erkennen. „Wenn jemand in Israel jemanden sieht und glaubt, dass es Sonthaya sein könnte, bitte ich ihn von Herzen, ihn nach Hause zu bringen.“

Sonthaya Akrasri kehrte in einem Sarg in sein Heimatdorf zurück. Andere kamen lebend, aber schwer gezeichnet in den Isan zurück. Einer von ihnen ist Manoch Srithong.

Manoch Srithong: der Überlebende

Beim Besuch der taz steht der 34-Jährige im Schatten einer bedachten Küchenzeile hinter dem Haus. Hier kann er noch beim Abwasch helfen. Auf den Reisfeldern in der sengenden Sonne kann er sich nicht lange aufhalten. Die Hitze könne epileptische Anfälle auslösen.

Manoch Srithong wurde ins Gesicht geschossen. Im Chaos des 7. Oktober waren er und seine Arbeitskollegen in einem Pick-up unterwegs zu ihrer Unterkunft, um ihre Reisepässe zu holen. Nahe Aschkelon hielten israelische Sicherheitskräfte die thailändischen Migranten offenbar für Hamas-Kämpfer und eröffneten das Feuer, erzählt er. Ein Geschoss durchbohrte das Bein seines Kollegen Amphon. Bei Srithong hinterließen die Kugeln irreparable Schäden. Er verlor sein linkes Auge und erlitt schwerste Hirnverletzungen. Anfänglich konnte er weder sprechen noch gehen. Nach Jahren der Operationen und Therapien in Israel lebt er heute wieder in seinem Heimatdorf Ban Suk Samran.

„Das Schwierigste ist mein Gedächtnis“, sagt er heute. Srithong hält sein Handy in der Hand und wischt über den Bildschirm. Manche Apps, die er eigentlich kennt, muss er sich immer wieder neu erklären lassen. Er notiere alles auf dem Handy, beispielsweise, wenn er sich auf den Weg zum Markt mache. Sonst komme er dort an und wisse nicht mehr, weshalb er eigentlich hingegangen sei.

Weder die israelischen Streitkräfte noch die israelische Polizei wollten sich auf Anfrage der taz zum mutmaßlichen Vorfall äußern.

Srithong selbst hegt keinen Groll gegen die Schützen. „Wenn ich darüber nachdenke, mache ich mich nur unnötig unglücklich.“ Vor seiner Zeit in Israel war er viele Jahre buddhistischer Mönch. Er wurde ordiniert und studierte die Lehren Buddhas. Diese spirituelle Haltung präge ihn bis heute: „Vielleicht habe ich in einem früheren Leben jemandem etwas Ähnliches angetan“, sagt er. „Ich möchte dem deshalb mit Mitgefühl und liebevoller Güte begegnen und den Verantwortlichen vergeben, indem ich jeden Groll loslasse.“ So sei das Leben eben, führt Srithong aus: „Triffst du gute Menschen, hast du Glück. Triffst du schlechte, musst du es ertragen.“

Auch bei Sonthayas Familie spielt der Buddhismus eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung des Verlusts. Zu jedem Feiertag bringt seine Mutter kiloweise Mangostanen in den Tempel, jene purpurroten Früchte, die in Thailand weit verbreitet sind und die ihr Sohn als Kind so sehr liebte. Damals waren selbst die 15 Baht (crca 40 Cent) pro Kilo zu viel für das Haushaltsbudget. Das wenige Geld wurde für Reis und das tägliche Essen gebraucht.

Vieles von dem, was Sonthaya sich gewünscht hatte, ist heute Wirklichkeit geworden. Seine Familie besitzt inzwischen mehr als sechs Hektar Reisfelder. Mit dem Lohn aus Israel konnten sie sich das Land leisten, auf dem er selbst Bauer werden wollte. Nun bewirtschaftet seine Mutter die Felder. Nur Sonthaya fehlt.