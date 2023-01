Die Kinderfrage : Wie funktioniert das Internet?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Mala, 6 Jahre alt.

Liebe Mala, wie das Internet funktioniert, habe ich mich als Kind auch gefragt. Viele Erwachsene haben versucht, es mir zu erklären, auch meine Informatiklehrerin. Ich habe damals immer genickt, als würde ich alles verstehen und bereue es jetzt sehr. Denn bis vor Kurzem wusste ich immer noch nicht, wie das Internet funktioniert. Deine Frage hat mich ermutigt, mich damit wieder auseinanderzusetzen.

Zu Beginn lass uns feststellen, wie das Internet aussieht. Wenn deine Mutter ihren Freun­d:in­nen zum Beispiel ein Bild schicken möchte, geht sie ins Internet. Was wäre aber, wenn sie kein Internet hätte? Deine Mutter und ihre Freun­d:in­nen müssten dann ihre Computer nebeneinanderstellen und durch ein Kabel verbinden um somit Dinge, die auf ihnen gespeichert sind, austauschen.

Wie so ein Computernetzwerk kannst du dir auch das Internet vorstellen. Überall auf der Welt stehen viele spezielle Rechner verteilt, sie sehen wie große Metallschränke aus und sind miteinander durch Kabel verbunden. Die Kabel strecken sich sogar durch den Ozean, damit Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbunden sein können. Dieser weltweite Zusammenschluss von Rechnern heißt Internet. Aber wie kann man darüber ein Bild verschicken oder Videos anschauen?

Hast du schon mal eine Codesprache mit deinen Freundinnen benutzt, damit niemand sonst verstehen kann, was ihr besprecht? Computer sprechen auch eine Codesprache, die die meisten Menschen nicht verstehen. Im Unterschied zu Deutsch besteht diese Sprache nicht aus Wörtern, sondern aus Ziffern. Für Computer ist also das Bild, das deine Mutter verschicken will, eine lange Reihe an Ziffern, ein Code. Diesen Code sendet der Computer an das Internet. Das passiert über ein Kabel.

Man kann das Bild auch über ein Handy verschicken. Handys sind aber mit dem Internet nicht über Kabel verbunden. Sie senden den Code durch die Luft, über Radiowellen. Wir Menschen können diese Wellen nicht sehen.

Deine Mutter hat in unserem Beispiel also ein Bild in Form eines Codes an das Internet geschickt (dieses Netz aus riesigen Schrank-Rechnern). Das Internet leitet diesen Code weiter an das Handy ihrer Freundin, und dieses übersetzt den zurück in Form des Bildes – so kann ihre Freundin es sehen. Und das alles passiert unglaublich schnell!

