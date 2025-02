Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit Anfang 2025 läuft die die zweite große Bewegung der Demos gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf. Die taz sammelt wie schon im Vorjahr Ort, Zeit und die Zahl der Teil­neh­me­r:in­nen aller gelaufenen und kommenden Demos.

Schon Mitte Januar 2024 gab es eine erste nahezu einmalige Protestwelle gegen die AfD und andere Rechtsextremisten in Deutschland. Auslöser war ein Bericht des Rechercheteams Correctiv am 10. Januar 2024 über Geheimpläne von Mitgliedern AfD, Werteunion und Identitären veröffentlicht, die unter andere die Deportation von missliebigen Staatsbürger vorsehen.

Das hatte für viele das Fass zum Überlaufen gebracht. Zu ersten spontanen Protesten kamen nur wenige Tage später bereits zehntausend in Berlin und Potsdam. Im Frühjahr 2024 wurde fast tägliche in vielen Orten des Landes demonstriert. Mal mit ein paar hundert Menschen auf einem Marktplatz, mal mit weit mehr als hunderttausend wie in Hamburg, München oder Berlin.

Infografik: taz

Auch die Diskussion um ein Verbot der AfD hat enorm an Fahrt gewonnen. Und mehr als 1,5 Millionen Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die unter Berufung auf einen Artikel des Grundgesetzes verlangt, dem Nazi und Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke die Grundrechte zu entziehen.

Kurz vor den Neuwahlen 2025, baut sich jetzt die zweite große Protestwelle auf. Seit Ende Januar richten sich die Protest auch gegen die Zusammenarbeit von CDU/CSU mit der AfD im Bundestag. Allein am ersten Februar-Wochenende gingen mehr als eine halbe Million Menschen auf die Straße.

Alle uns bekannten Termine geplanter und bereits durchgeführter Demonstrationen finden Sie auf unserer Karte. Bis zur Bundestagswahl sind schon mehr als 200 Demonstrationen gegen Rechts angekündigt.

Wir sammeln Termine für die aktuellen Demonstrationen gegen rechts über die Mail-Adresse demohinweise@taz.de. Wir freuen uns über Hinweise auf Demonstrationen – am liebsten mit einer Quelle zu Berichterstattung durch Lokalmedien – und auf Demotermine in der Zukunft. Fehler und veraltete Informationen nehmen wir auch gerne an und korrigieren diese. Vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften bisher!