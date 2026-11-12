D er Gazastreifen steht dieser Tage unter Wasser. Zehntausende Zelte, in denen Vertriebene im Süden des Küstenstreifens Zuflucht fanden, sind nach tagelangem Starkregen und Herbststürmen überflutet. „Die Überschwemmungen haben viele Notunterkünfte zerstört und führen dazu, dass einige der Gebäude, die teilweise noch stehen, nun absacken“, berichtet Victoria Rose am Telefon aus London. „Gerade gab es einen massiven Erdrutsch, bei dem mehrere Menschen ums Leben gekommen sind.“

Die britische Ärztin steht mit Kollegen vor Ort in Kontakt, die ihr regelmäßig Fotos und Neuigkeiten schicken. Noch immer schränke Israel die Einfuhr von Zelten, Winterhilfen und Baumaterial ein, sagt sie. „Man schätzt, dass über 120.000 Zelte benötigt werden“, rechnet sie vor. „Aber bisher konnte nur ein Bruchteil davon eingeführt werden.“ Die Lage sei also weiter angespannt und sie fürchtet, dass sich Krankheiten und Epidemien ausbreiten könnten.

Fast zwei Millionen Menschen im Gazastreifen leben in Zelten oder provisorischen Unterkünften. Die israelische Armee lässt auch mehr als ein Jahr nach Beginn der sogenannten Waffenruhe immer noch so gut wie keine ausländischen Journalisten in das Gebiet, sie hat zudem im Verlauf des Krieges eine Rekordzahl an palästinensischen Reportern getötet. Zu den wenigen Zeugen, die sich – von außen kommend – in den vergangenen Jahren ein eigenes Bild der Lage machen konnten, gehören ausländische Ärzte, die für befristete Hilfseinsätze in das Kriegsgebiet einreisen durften. Eine von ihnen ist die britische Chirurgin Victoria Rose. Die 54-Jährige half seit Herbst 2023 mehrfach in Krankenhäusern des Gazastreifens aus.

Rose führte während ihrer Reisen eine Art Videotagebuch: Sie nahm auf, was sie bei ihren Anreisen und ihren Aufenthalten sah, und dokumentierte das Erlebte, indem sie darüber in ihre Handykamera sprach. Unter anderem mithilfe dieses Materials hat der britisch-italienische Regisseur Daniele Rugo den Dokumentarfilm „Life Support“ produziert.

Die Phasen des Kriegs und seine Folgen

Rugo hat bisher zwei Dokumentarfilme über die langen Schatten des libanesischen Bürgerkriegs gedreht. „Life Support“ handelt von den Ärztinnen und Ärzten, die seit Oktober 2023 trotz der Abriegelung in Krankenhäusern des Gazastreifens ausgeholfen haben. Anhand ihrer Berichte und Handyaufnahmen sowie Material lokaler Kameraleute zeichnet der Film die Phasen des Kriegs und seine Folgen für die Bevölkerung nach. Neben Rose kommen in dem Film auch ihr britischer Kollege Nick Maynard, die US-amerikanische Kinderärztin Tanya Haj-Hassan und viele andere zu Wort.

Hilfe unter schwierigsten Bedingungen: der britische Chirurg Nick Maynard (Mitte) und seine Kollegen versorgen Verletzte Foto: pressure cooker arts, LIFE SUPPORT Film

Für „Life Support“ bekam Rugo prominente Unterstützung: Zu den zehn ausführenden Produzenten gehört die Hollywood-Schauspielerin Susan Sarandon; die Musik stammt unter anderem vom Kopf der britischen TripHop-Combo Massive Attack, Robert Del Naja. Der 90-minütige Film kam im Sommer in britische Kinos und feierte Anfang November in Berlin seine Deutschlandpremiere, seitdem ist er in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen. Er ist, wenn man so will, das Gegenstück zum israelischen Dokumentarfilm „Naza“, der von denjenigen handelt, die diesen Krieg geführt haben. „Life Support“ zeigt die andere Seite und die Opfer dieses Kriegs.

Cineastisch betrachtet, ist „Life Support“ eher Dokumentation als Film. Er zeichnet die Chronik einer von Menschen gemachten humanitären Katastrophe nach und zeigt Bilder, die man nicht in den Abendnachrichten zu sehen bekommt. Der Film will aufrütteln und auf unterbelichtete Seiten des Kriegs aufmerksam machen. Was man ihm vorwerfen kann: Er gibt nur die Aussagen einer Seite wieder. Und: Der Blick aus dem Krankenhaus gerät über die Zeit auch zu einer Art Tunnelblick.

Der Film beginnt chronologisch. Er zeigt Gaza kurz vor dem Krieg, mit Badeszenen, Stadtleben und florierenden Märkten. Die Bilder wirken im Rückblick geradezu idyllisch, wie aus einer beliebigen Metropole am südlichen Mittelmeer. Doch Nick Maynard erinnert sich im Film auch an seinen Schock über das Ausmaß an Zerstörung, dass schon 2010 herrschte, als er nach dem ersten Gazakrieg das erste Mal in den Gazastreifen einreiste. Das war nach der „Operation gegossenes Blei“, dem ersten von fünf weiteren Gazakriegen. Maynard ist ebenfalls Chirurg, arbeitet und lehrt in Oxford und war vor dem 7. Oktober 2023 auch mehrfach im Gazastreifen.

7. Oktober 2023: Nachrichtenbilder zeigen, wie aus Gaza Raketen abgefeuert werden, islamistische Angreifer durchbrechen den Grenzzaun nach Israel, töten über 1.200 Menschen und verschleppen über 250 Opfer als Geiseln in den Gazastreifen. Israelische Panzer rollen in den Gazastreifen, bombardierte Hochhäuser stürzen wie Kartenhäuser in sich zusammen.

„Der Geruch von Bomben und Krieg“

„Als der Krieg ausbrach, konnten wir mit zahlreichen Kollegen telefonieren und erhielten aus erster Hand aktuelle Bilder von den Geschehnissen“, blickt Victoria Rose zurück. Darum sei für sie selbstverständlich gewesen, zurückzukehren, um ihnen zu helfen. „Wir sind nach Gaza gereist, um unseren Freunden und Kollegen zu helfen, die uns buchstäblich um Hilfe anflehten und sagten: ‚Ihr müsst herkommen‘“, ergänzt Nick Maynard. „Aber wir haben in Gaza solche entsetzlichen Gräueltaten erlebt, dass wir das Gefühl hatten, wir müssten unsere Stimme erheben.“ Darum habe man nach der Rückkehr die Öffentlichkeit gesucht, um vom Erlebten zu berichten. Doch die Reaktionen seien ernüchternd gewesen.

Die britische Chirurgin Victoria Rose berichtet in „Life Support“ von ihren Erlebnissen Foto: pressure cooker arts

Maynard führte das erste Team ausländischer Ärzte und Sanitäter an, das Ende Dezember 2023 in den Gazastreifen einreisen durfte. Schon auf dem Weg zum Grenzübergang Rafah lag eine dichte Wolke über Gaza, erinnert er sich im Film: „Der Geruch von Bomben und Krieg war überwältigend, als wir einreisten.“ Der Himmel war von dauerndem Bombardement erleuchtet, der Boden zitterte von den vielen Einschlägen. Er sei mit dem Zählen der Explosionen die ganze Nacht über nicht nachgekommen, berichtet ein anderer Arzt, der mit ihm mitreiste.

„Schockierend“ ist ein Wort, das in dem Film recht häufig fällt. Brutale Szenen zeigt der Film nur sparsam, er besteht aus vielen „talking heads“ – aus Interviewszenen, bei denen die Mediziner direkt in die Kamera sprechen.

März 2024: Victoria Rose sammelt in ihrem Wohnzimmer medizinisches Material, das sie nach Gaza bringen will, es stapelt sich in ihrem Wohnzimmer zwischen Sofas und Bücherregalen. Im Flugzeug nach Kairo bringt sie 23 Koffer mit, im UN-Konvoi nach Gaza fährt sie an einer kilometerlangen Schlange von Lkws vorbei, die mit Hilfsgütern beladen auf Einlass warten. Bei ihrer Ankunft ist das Gaza European Hospital überfüllt mit Vertriebenen, die dort campieren, die Flure sind notdürftig mit Laken und Planen verhängt.

Das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt war die größte Klinik im Gazastreifen, mit rund 800 Betten und Intensiv- und Dialysestation. Im März 2024 war es bereits weitgehend zerstört, wie fast alle der ursprünglich 36 Krankenhäuser im Gazastreifen. Die israelische Armee begründet ihre Angriffe auf das Krankenhaus damit, die Hamas habe darunter eine Kommandozentrale sowie ein Tunnelsystem betrieben. Victoria Rose und Nick Maynard haben Zweifel an solchen Behauptungen.

„Krieg gegen Kinder“: Die 18 Monate alte Zeyna hat in Gaza ein Bein verloren Foto: Hamza Z. H.Qraiqea/AA/picture alliance

„Ich hatte ungehinderten Zugang zu allen Abteilungen“, sagt Maynard über seine Zeit in der Klinik: Nie habe er Anzeichen für die Anwesenheit von Hamas-Milizen entdeckt. Er und Rose sind überzeugt, die israelische Armee habe die medizinische Versorgung im Gazastreifen mit Absicht gezielt zerstört. Was Krankenhäuser als Kriegsziele angeht, steht im Gazakrieg Aussage gegen Aussage.

April 2024: Die Krankenhäuser sind so voll, dass Verletzte nur notdürftig versorgt werden können und Patienten auf dem Fußboden operiert oder ihnen dort Gliedmaßen amputiert werden müssen. Kleinkindern haben die Druckwellen der Explosionen innere Organe zerfetzt. Andere sterben, weil ihre Wunden nicht verheilen oder es ihnen an Nahrung fehlt. Das Kinderhilfswerk spricht von einem „Krieg gegen Kinder“.

„Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Kinder operiert“, sagt Victoria Rose. Anfangs behandelten sie und ihre Kollegen hauptsächlich Verletzungen durch Explosionen, schwere Verbrennungen und Splitterwunden. Doch zuletzt seien sie „voll und ganz mit Schussverletzungen beschäftigt“ gewesen, erzählt sie im Film.

 Ich habe mehr Kinder als Erwachsene operiert Nick Maynard

„Ich habe mehr Kinder als Erwachsene operiert“, sagt auch Nick Maynard, „und wir haben fast jeden Tag mehrere Kinder sterben sehen.“ Sie seien nicht nur durch Bomben und Schüsse gestorben. „So viele meiner Patienten, die operiert wurden und unter anderen Umständen überlebt hätten, starben an ihren Verletzungen oder weil sie verhungert sind.“

Ein Film kann nicht annähernd vermitteln, wie es sich anfühlt, seine nächsten Angehörigen zu verlieren, an Hunger zu leiden oder vor Kälte zu frieren. Die Schilderungen geben nur einen Eindruck davon, wie es sein muss, in Gaza zu leben. Zumal sie nicht von Menschen stammen, die selbst vor Ort leben, sondern von ausländischen Helfern, die sich ihres Privilegs sehr bewusst sind, Gaza wieder verlassen zu dürfen.

Maynard reist im Mai 2024 über Rafah aus, kurz bevor die israelische Armee trotz internationaler Proteste dort einmarschiert und eine erneute Massenflucht provoziert. Das Al-Schifa-Krankenhaus ist endgültig zerstört, Bilder aus der Luft zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Nach dem Abzug der israelischen Truppen werden dort mehrere Massengräber entdeckt.

Victoria Rose filmt einen Luftschlag vom Balkon des Nasser-Krankenhauses in Chan Yunis Foto: pressure cooker arts, LIFE SUPPORT Film

August 2024: Victoria Rose kehrt mit ihrem Chirurgen-Kollegen Graeme Groom, Militärveteran und Mitgründer ihrer Hilfsorganisation Ideals, über den Grenzpunkt Kerem Schalom zurück. Beim Blick aus dem Bus sind noch mehr Zerstörungen zu sehen. Alles liegt in Trümmern, auf der Straße ist kein Leben mehr. Vor allem der Norden gleicht einer Geisterstadt. Auch die Umgebung und Teile des Nasser-Krankenhauses sind zerstört, ein Kollege führt sie durch das Gebäude. Sie registriert zunehmende Zeichen der Ermüdung, Verzweiflung und Resignation bei ihren Kollegen, die aus anderen Krankenhäusern kommend mitsamt ihren Familien in den Süden gezogen sind.

Im November 2024 hält die Intensivmedizinerin Tanya Haj-Hassan vor den Vereinten Nationen in New York eine viel beachtete Rede, in der sie darauf hinweist, dass zu diesem Zeitpunkt bereits über tausend Sanitäter und Ärzte getötet und Hunderte festgenommen worden waren. Sie kritisierte die Untätigkeit der Weltgemeinschaft und appellierte an sie, das Grauen zu beenden.

Frühjahr 2025: Nach einer knapp zweimonatigen Waffenruhe werden die Grenzübergänge wieder geschlossen. Selbst Schmerzmittel und Babynahrung gelangen nicht mehr nach Gaza. Viele Pa­ti­en­t:in­nen sind nur noch Haut und Knochen. Im Mai führt Israel ein neues System zur Verteilung von Hilfsgütern ein. Die vier Ausgabestellen der neu gegründeten Gaza Humanitarian Foundation werden von privaten Sicherheitskräften und israelischen Soldaten gesichert. Hungrige Menschen drängen sich an Metallzäunen. Viele werden bei der Suche nach Lebensmitteln erschossen.

BBC verweist auf ihre „Neutralität“

Im Sommer 2025 stellt Nick Maynard bei seinen Patienten eine starke Zunahme von Schusswunden fest: Mal in den Kopf, mal in den Nacken, mal in die Arme oder die Genitalien. „Die Muster der Verletzungen sahen nicht zufällig aus“, sagt er – es habe auf ihn gewirkt, als ob die israelischen Soldaten ein Spiel spielen oder Schießübungen machen würden.

Im August 2025 gibt Nick Maynard der BBC ein Interview. Nach einem israelischen Angriff auf das Nasser-Krankenhaus in Gaza, bei dem ein Journalist und 14 weitere Menschen getötet wurden, gibt der Moderator das Statement der israelischen Armee wieder, diese würde „keine Personen absichtlich ins Visier nehmen, die nicht an den Konflikten beteiligt sind“.

 Sie hatten viel mehr Material, wollten aber keine zu schrecklichen Szenen zeigen Victoria Rose

Maynard weist diese Darstellung zurück. „Diese Aussagen haben heutzutage überhaupt kein Gewicht mehr“, entgegnet er. Zahlreiche Zeugen hätten festgestellt, dass die israelische Armee „Krankenhäuser und medizinisches Personal gezielt angreift“, sagt er und fordert die BBC auf, „auch dies anzuerkennen“. Das kurze Interview geht im Netz viral. Diese und andere Statements wollte Regisseur Rugo auch für seinen Film verwenden. Die BBC weigerte sich jedoch, ihm die Rechte dafür einzuräumen, und verwies auf ihre „Neutralität“.

Ein echtes Abbild des Kriegs könne auch dieser Film aber nicht zeigen, meint Rose. „Sie hatten viel mehr Material. Aber sie waren sehr wählerisch und wollten auch keine zu schrecklichen Szenen zeigen, weil es sonst nicht möglich gewesen wäre, den Film im Kino zu zeigen.“

Auf die britische Politik sind die beiden nicht gut zu sprechen. „Einmal wurde ich ins Außenministerium eingeladen, um David Cameron zu treffen“, erzählt Nick Maynard. Er habe Fotos von getöteten und schwer verletzten Kindern mitgebracht. „Ich zeigte sie ihnen und sagte: Das ist, was dort gerade passiert.“ Auch britische F-35-Kampfjets trügen dazu bei. Maynard habe gehofft, die Bilder würden etwas bewirken. „Doch es gab überhaupt keine Reaktion.“

Auch Victoria Rose hat ähnliche Erfahrungen mit der britischen Regierung gemacht. Sie erinnert sich an ein Zoom-Treffen mit Premierminister Keir Starmer, an dem sie gemeinsam mit anderen teilnahm. „Wir hatten zwei oder drei Minuten Zeit, um kurz darüber zu berichten, was wir in Gaza tun und was wir dort sehen“, sagt Rose. Fotos oder Statistiken hätten sie dabei nicht zeigen dürfen. „Ich glaube, am Ende hat er nichts weiter gesagt als ‚vielen Dank.‘“ Dann sei das Treffen vorbei gewesen. „Es war ziemlich sinnlos“, bilanziert sie.

Über 1.500 Menschen getötet

Der Film endet im September 2025, kurz vor der „Waffenruhe“, die vor mehr als einem Jahr zwischen Israel und den Resten der Hamas vermittelt wurde. Trotzdem setzt die israelische Armee im Gazastreifen fast täglich ihre Angriffe fort. Über 1.500 Menschen sind dadurch seit Beginn der Waffenruhe getötet worden, viele weitere wurden verletzt.

„Über Whatsapp sprechen wir regelmäßig über die aktuelle Lage im Gazastreifen“, erzählt Victoria Rose. Der Bewegungsradius der Menschen dort habe sich auf eine kleine Enklave an der Küste und ein Stück weit in den Norden reduziert. „Alles andere ist von der israelischen Armee besetzt, und wer dieses Gebiet betritt, wird erschossen.“ Die meisten ihrer palästinensischen Kollegen seien davon ausgegangen, irgendwann in ihre zerstörten Häuser zurückkehren zu können, um Erinnerungsstücke oder Angehörige unter den Trümmern zu bergen. Doch nun lasse Israel das Gelände mit Bulldozern planieren, und vielen dämmere, dass sie womöglich niemals werden zurückkehren können. „Damit verlieren sie ihre letzte Hoffnung“, so Rose.

„Ich stehe mit Freunden und Kollegen in Kontakt“, sagt Nick Maynard. Noch immer kämen viel zu wenig Lebensmittel und Hilfsgüter nach Gaza. Es herrsche schwere Unterernährung, Medikamente fehlten. „Vor etwa drei Wochen schrieb mir ein Freund aus dem Nasser-Krankenhaus, dass ihnen die Spritzen ausgegangen seien. Die Lage ist nach wie vor absolut dramatisch.“

Im Juni 2026 warf eine unabhängige Untersuchungskommission der Vereinten Nationen der israelischen Armee vor, gezielt palästinensische Kinder ins Visier genommen zu haben. Zwischen Oktober 2023 und Oktober 2025 seien mehr als 20.000 Kinder getötet und 44.000 verletzt worden. Die Kommission stützt ihre Erkenntnisse auf forensische, medizinische und ballistische Beweise sowie Satellitenbilder und Zeugenaussagen.

Die Folgen sind verheerend: Schätzungen zufolge haben mehr als 60.000 Kinder mindestens ein Elternteil verloren, viele sind Vollwaisen. Tausenden mussten Arme oder Beine amputiert werden. Laut UN-Angaben weist der Gazastreifen im Verhältnis zur Bevölkerung eine der weltweit höchsten Raten an Kindern mit Amputationen auf.

Durch die Waffenruhe und die Ausweitung der humanitären Hilfe konnte die Hungersnot zwar zurückgedrängt werden. Dennoch leiden weiterhin etwa zwei Drittel der Bevölkerung an Hunger. Tausende Kinder im Gazastreifen sind mangelernährt, die Trinkwasserversorgung bleibt kritisch.

„Ich glaube nicht, dass wir uns ein angemessenes Bild der Lage vor Ort machen“, sagt Victoria Rose am Montag am Telefon. „Als ich kürzlich mit einigen unserer Abgeordneten sprach, waren sie schockiert, zu hören, was alles nicht ins Gebiet gelangt. Ich denke, wenn schon Mitglieder des britischen Parlaments darüber überrascht sind, dann kann man kaum erwarten, dass die britische Öffentlichkeit versteht, was dort vor sich geht.“

Und es ist lange her, dass in den britischen TV-Nachrichten eine Karte von Gaza gezeigt wurde, die zeigt, dass die israelische Armee mittlerweile über 60 Prozent des Gebiets kontrolliert und dort eine gelbe Linie gezogen hat – „Und dass man erschossen wird, wenn man sie überschreitet.“

Im Sommer 2025 war Victoria Rose das letzte Mal im Gazastreifen. Seitdem wurde ihr mehrmals die Einreise verweigert – sie gelte als „Sicherheitsrisiko“, haben die Behörden ihrer israelischen Anwältin nach mehrfachen Nachfragen nach Monaten ausgerichtet. „Nun werden wir im Dezember vor Gericht gehen, um herauszufinden, welche Bedrohung ich und mein 76-jähriger Kollege für sie darstellen“, sagt Rose trocken.