Ein beispielloser Leak belastet Deutschlands größtes Kreditinstitut schwer. Mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter neun Millionen E-Mails, der Deutschen Bank hatten Whistleblower bereits im vergangenen Jahr an Jour­na­lis­t:in­nen durchgestochen. Am Dienstag veröffentlichte ein internationales Medienkonsortium die Auswertung ihrer Recherchen, darunter der Spiegel und das ZDF.

Nach Angaben von Spiegel und ZDF stammen die geleakten Dokumente vor allem aus Bereichen, welche sich mit „problematischen Geschäftsvorgängen, heiklen Kunden und Finanzverbrechen“ befassen. Darunter fallen Geschäftsbeziehungen mit russischen Oligarchen, Kontoführungen für den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bis ins Jahr 2019, aber auch Vorgänge um den US-Präsidenten Donald Trump.

So habe die Deutsche Bank etwa trotz gegenteiliger interner wie externer Empfehlungen noch im April 2021 beschlossen, ihr Russlandgeschäft behutsam auszuweiten. Selbst die bankeigene Abteilung „Anti Financial Crime“ schlüsselte 2020 auf, dass über Geschäfte der Deutschen Bank in Russland Geld für Wladimir Putin mobilisiert worden sein solle. Zudem sollen sanktionierte Oligarchen über Briefkastenfirmen, etwa in Zypern, Gelder in die EU bewegt haben.

Auch im Fall Epstein hat die Deutsche Bank bekannte Risiken anscheinend ignoriert. Nicht nur hatte dieser eine Haftstrafe wegen Anstiftung zur Prostitution hinter sich, als die Deutsche Bank ihn als Kunden anwarb. Sie wickelte dann auch verdächtige Transaktionen für eines seiner Unternehmen ab, etwa an osteuropäische Frauen. Insgesamt meldete die Bank nachträglich Transaktionen im Umfang von rund 580 Millionen Dollar aus Epsteins Umfeld als verdächtig – mehr als doppelt so viel wie bislang bekannt. Epstein und sein Umfeld unterhielten mehr als 40 Konten bei der Bank, die letzten wurden erst im Juli 2019 geschlossen.

Donald Trump als Kunde

Donald Trump hatte die Deutsche Bank schon länger als Kunden, sie stellte ihm immer wieder Kredite bereit. Als er 2016 erstmals zum US-Präsidenten gewählt wurde, schuldete er der Bank noch rund 331 Millionen Dollar. Eine erneute Kreditanfrage lehnte die Bank nach internen Beratungen über Reputationsrisiken ab. Nach der Prüfung einiger verdächtiger Zahlungen meldete sie diese an die Aufsichtsbehörden – jedoch ohne zu erwähnen, dass die betreffenden Firmen zu Trump gehörten.

Auch mit kolumbianischen Banken soll die Deutsche Bank Geschäfte abgewickelt haben, die Anlass zu Verdachtsmomenten der Geldwäsche gegeben hätten. Prüfungen wurden anscheinend lieber nicht abgeschlossen. Man könne es sich nicht leisten, deswegen Geld zu verlieren, soll ein Mitarbeiter geschrieben haben.

Ähnliche Vorfälle der Geldwäsche hatten bereits in der Vergangenheit des Geldhauses für Skandale bis hin zu Razzien gesorgt. Der 2018 angetretene CEO Christian Sewing hatte sich dann zur Aufgabe gemacht, die Deutsche Bank seriöser und geräuschloser zu führen. Dafür sollten umfangreiche interne Kontrollmaßnahmen eingeführt werden.

Die Deutsche Bank äußerte zwar am Dienstagmorgen zu den Vorwürfen, die Sachverhalte im Mittelpunkt der Berichterstattung lägen Jahre zurück und zwischen 2019 und 2025 habe man 7 Milliarden Euro in Kontrollen investiert. Doch die Recherchen lassen darauf schließen, dass ein Kulturwandel intern nicht stattgefunden hat.

So kritisierte Sewing noch vor seiner Ernennung zum Vorstandschef, als er die Abteilung Wealth Management leitete, in Mails die Regel „Know Your Customer“, weil sie den Umsatz ausbremse. Die Regel sieht eine Prüfung von wohlhabenden Pri­vat­kun­d:in­nen vor, um heikle Verbindungen wie etwa Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche auszuschließen.

Belastend ist für die Deutsche Bank auch die Tatsache, dass sie die Daten ihrer Kundschaft offensichtlich nicht genug geschützt hat. Private Daten zahlreicher, vor allem wohlhabender, Kun­d:in­nen sind damit an die Öffentlichkeit gelangt. Das war unter anderem möglich, weil diese intern auch über unverschlüsselte Kommunikationskanäle geteilt wurden. Zusätzlich zu möglichen Ermittlungen und Reputationsschaden könnte damit auch eine Klagewelle geschädigter Kun­d:in­nen die Deutsche Bank beschäftigen.