Der Hausbesuch : Karriere ist nicht alles

In Aachen ist Glück mit dem Bunker verbunden – dort tanzen Christina Dienhart und Lazar Bochvarov, wenn sie nicht an ihren Doktorarbeiten schreiben.

Ja, diese zwei schreiben an ihren Doktorarbeiten, erforschen ein Thema, reflektieren, analysieren. Und belassen es doch nicht dabei.

Draußen: Ein grünes Schild am Zaun des Stadtparks Aachen zeigt, wo der Ball rollen darf und wo die Musik zur Entspannung klingen kann. Ein breiter Weg führt durch den prächtigen Park zu einer Minigolfanlage, zu einem Kunstverein und zu einem Kurhaus. Gegenüber dem Park stehen Wohnhäuser. In einem wohnen Christina Dienhart und Lazar Bochvarov. Erst waren sie Nachbarn, dann wurden sie ein Paar.

Drinnen: Bochvarov pendelt fast nicht mehr zwischen seiner und ihrer Wohnung. Bei seiner Freundin fühlt er sich wohl. Doch die Wohnung ist nur von ihr eingerichtet. Es sind ihre Bücher, die in den Regalen stehen, ihre Bilder und die Bilder ihrer Familienangehörigen, die überall an den Wänden hängen, es ist ihr Zitronenbaum, der sich in der Küchenecke vor Früchten biegt, und es sind ihre über 30 schottischen Whiskyflaschen, die in einem Regal im Wohnzimmer stehen.

Whisky: Die Flaschen sind halbleer. Dienhart trinkt parallel alle Sorten im Laufe mehrerer Jahre. „Es reicht oft ein Schluck und der Duft allein“, sagt sie. „Whisky gibt mir ein gemütliches Gefühl.“ Und ihr Freund sagt: „Ich vermisse meine persönlichen Gegenstände nicht. Alles ist da, was ich brauchen könnte – auch Whisky.“

Der Mann vom Balkan: Es ist knapp vier Jahre her, dass die Liebe einschlug. Sie sei eine gute Nachbarin gewesen, „immer lieb und nett zu mir“, sagt Bochvarov. Und von seinem Liebeskummer habe er ihr auch erzählt. Das dauerte länger, als man für einen Schluck Whisky braucht. Er konnte sich anfangs nicht vorstellen, dass sie an ihm interessiert ist. „Ich dachte, ich bin für sie zu alternativ und zu chaotisch. Ich komme doch vom Balkan.“ Bochvarov habe in Deutschland viele Klischees über die Menschen vom Balkan gehört: „Es wird dort viel gesoffen und rumgehurt.“ Und einmal wurde er in Aachen gefragt, ob seine Landsleute Kamele zu Hause in Skopje hielten.

Nach Westen: Bochvarov ist 33 Jahre alt. Vor 11 Jahren kam er aus der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje für sein Masterstudium nach Aachen. Er wollte sich schon immer auf den Weg „nach Westen“ machen und „weg aus dem chaotischen Alltag“, damit sein Kopf stabiler und ordentlicher funktioniere. In seiner Jugend war er in der linken Szene in Skopje aktiv, erzählt er. „Ich dachte, dass wir Rebellen das korrupte und kapitalistische System stürzen können.“ Heute habe er Mitleid mit seiner Heimat. „Nach wie vor haben Oligarchen in der Politik und Wirtschaft das Sagen.“

Im Promotionsmodus: Er ist Spezialist für Maschinenbau, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik in Aachen und promoviert dort gleichzeitig. „Ich entwickle ein innovatives Lasersystem zum Schneiden von Knochen.“ Er macht ihn stolz, dass er an „der Zukunftstechnologie arbeitet“. Seine Freundin ist zwei Jahre jünger als er. Sie hat BWL studiert. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin ist sie an der Universität Aachen angestellt. Auch sie schreibt derzeit ihre Doktorarbeit – in Innovationsmanagement.

Der Doktortitel: Braucht man den Doktortitel wirklich? „Es ist mir bewusst, dass wir privilegiert sind“, antwortet Dienhart. Es sei kein Luxusleben, zu promovieren, doch Dok­to­ran­d:in sein bedeute „Bildung zu genießen“. Sie weiß aber auch: „Andere haben es nicht geschafft, weil sie leider häufig benachteiligt sind und einfach keine Bildungschancen haben.“ Ob man sich mit einem Doktortitel eine bessere Zukunft sichert? Bochvarov geht davon aus, dass es dem Prestige diene. Dienhart wiederum macht sich Gedanken. „Wenn ich in einem Ministerium arbeite, wird Wert auf den akademischen Titel gelegt. Doch in der Privatwirtschaft kann ich sogar als überqualifiziert gelten und den besten Job nicht bekommen.“ Aber es sei eben auch die Leidenschaft, Bücher zu lesen, zu analysieren, zu schreiben, zu streichen und wieder zu schreiben. „Das sind Fähigkeiten, die manche haben und andere nicht“, sagt sie, „und die oft langweilig klingen können“.

Auch einfache Dinge sind schön Foto: Gudrun Petersen

Das Codewort: Eigentlich scheint alles vorgezeichnet, als könne man das Leben kontrollieren, sich gegen Unwägbarkeiten absichern. „Aber selbst mit Versicherungen gibt es kein sicheres Leben“, meint Dienhart. „Versicherung“ ist ein Codewort; das Gespräch schweift ab. „Versicherungsunternehmen spielen mit der Angst“, sagt sie. „Es geht immer darum, dass sie dir möglichst klarmachen, wie schnell etwas schlimm werden könnte.“ Das wolle sie nicht mehr mitmachen. Aber sie gibt zu, dass das Leben aus Widersprüchen bestehe – denn die Versicherungen, die ihre Eltern für sie abgeschlossen hätten, eine private Rentenversicherung, eine Versicherung für die Chefarztbehandlung im Krankenhaus, die behalte sie doch.

Sie kündigt: Das Geld fließt nicht nur in die Kasse der Versicherungen. Die beiden sind auch in unterschiedlichsten Abonnements gefangen. Davon wollen sie sich jetzt befreien. „Ich bleibe dauerhaft an Produkten hängen, die ich fast nie nutze. So geben wir viel Geld für nichts aus.“ Dienhart nennt das Abonnement in einem Fitnessstudio, das Programm Ado­be, um vor allem Videos zu schneiden, Audible, um Bücher zu hören, sowie Netflix und Spotify. Weg damit. Die beiden haben diese Entscheidung vor einiger Zeit getroffen, 200 Euro im Monat sparen sie so.

Zeitspende: Sie sparen aber nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Dienhart schenkt die geschenkte Zeit einer 96-jährigen Frau in einem Altenheim. „Einmal bin ich ihre Freundin, ein anderes Mal die Enkelin.“ Sie gehen zusammen Eis essen oder drehen eine Runde in der Stadt, erzählt sie. Warum macht sie das? „Meine beiden Großeltern sind gestorben und ich war sehr eng mit ihnen verbunden. Ich vermisse die Zeit, die ich mit ihnen verbracht habe“, sagt sie. „Heute ziehe ich so viel Energie daraus, wenn ich mit der alten Dame unterwegs bin. Wenn ich mit ihr langsam spazieren gehe, bleibt die Zeit stehen. Die Hektik meines Alltags ist weg.“

Perspektivenwechsel: Dienhart wollte mit ihrem Engagement einen Ausgleich im Leben haben und einen Perspektivwechsel. Wenn sie im Beisein der alten Dame an ihrem Handy rumfummle oder schnell in ihrem Laptop etwas checke, „bremst die alte Dame mich aus“. Und sie rate ihr, lieber Menschen nach dem Weg zu fragen, als zu googeln, erzählt Dienhart. „Durch ihre Erzählungen verstehe ich, wie klein meine Probleme heute sind und wie groß die Herausforderungen, die sie erlebte, damals waren.“ Dienhart kennt die Geschichte ihrer älteren Freundin, die während des Zweiten Weltkriegs zu Fuß aus Aachen vor den Bomben nach Köln flüchtete.

Bunker: Auch habe sie viele Geschichten vom Überleben im Bunker gehört. Aachen ist für seine Hochbunker bekannt. Doch dahin geht Dienhart mit der alten Dame nicht. „Die Erinnerungen schmerzen sie zu sehr.“ Trotzdem gehören die Bunker zur Erinnerungskultur der Stadt, meint Dienhart, und zu ihrem Alltag. Ihr Freund hatte eine Idee, was man mit den Bunkern machen könnte, um sie vor Privatisierung zu retten. Er gründete mit anderen den Kulturverein „The Base“, gemeinsam haben sie bereits einen Bunker in einen modernen Kulturort verwandelt. Dort veranstaltet er mit seinen Freun­d:in­nen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und bringt junge Menschen dazu, zu tanzen.

Glück: Dienhart geht oft mit in den Bunker, vor allem um ihren Freund zu unterstützen. „Das macht mich irgendwie glücklich“, sagt sie. In Aachen ist Glück mit dem Bunker verbunden – viele haben dort überlebt. „Heute, wo der Krieg in der Ukraine tobt, wollen wir Bunkern in Aachen mehr Aufmerksamkeit schenken“, sagt Bochvarov, „aber als Symbol für Frieden, damit Menschen nicht mehr so einen Schrecken erleben“.