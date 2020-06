Der Hausbesuch : Fernweh in vielen Farben

Ohne Partner, ohne zu viel Input lebt Beate Lukas-Nülle in Duisburg. Doch die Rentnerin träumt von einem späten Aussteigerinnenleben.

Beate Lukas-Nülle fühlt sich seit ihrer Jugend angezogen von „dem, was bunt ist“, und sie liebte es zu tanzen, bis sie „satt war“. Sie lernte, die Diagnose Multiple Sklerose zu akzeptieren, hat gescheiterte Partnerschaften und den Tod einer Freundin überwunden. Jetzt ist sie Rentnerin mit einem unkaputtbaren Plan.

Draußen: In der Straße in Duisburg reihen sich die für das Ruhrgebiet typischen Klinkerbauwohnungen aneinander. Ein Haus neben dem anderen, mit Geranien auf den Balkonen, die bis auf Erdgeschosshöhe reichen. Ein Mann raucht in ein paar hastigen Zügen seine Kippe. Musik hallt im Hintergrund. Sprachfetzen auf Türkisch schwappen von einem anderen Balkon auf die Straße. Eine vergilbte Deutschlandfahne weht in einem Blumenstock. „Das Ruhrgebiet vom Feinsten“, meint eine, die seit 25 Jahren hier wohnt.

Drinnen: Rechts geht es vom Flur aus ins Wohnzimmer. Die bunten Teppiche auf den weißen Fliesen fallen ins Auge. Die Wände sind voller Bücherregale. Reiseliteratur: Mallorca, Paris, Irland. Um die Ecke geht es ins Arbeitszimmer. Beate Lukas-Nülle will es ausräumen. Seit sieben Wochen ist sie Rentnerin.

Alleinleben: Sie hat sich die Haare frisch schneiden lassen, nachdem die Coronamaßnahmen gelockert wurden. Um den Hals trägt sie eine bunte Kette aus Holz. Seit zwei Jahren wohnt sie in der Wohnung ohne die erwachsenen Kinder, ohne den Ex, ohne zu viel Input, alleine und ganz zufrieden, sagt sie. Sie sei in ihrem Leben viel auf sich alleine gestellt gewesen.

Kindheit: Sie wuchs ohne Geschwister in Ruhrort auf, einem Duisburger Hafenstadtteil voller Kneipen, in dem viele Sprachen gesprochen wurden. So erzählt sie es, auf einem weißen Designerstuhl sitzend, die Beine übereinandergeschlagen. Ihr Zuhause war ein großer Gebäudekomplex, dem sie selbst den Namen „Tausend-Fenster-Haus“ gab. Der Vater arbeitete in der Verwaltung. Ein Bild aus ihrer Kindheit: wie sie vom höchsten Stockwerk aus einen Flummi in den Lichthof wirft und dem Aufprallen nachhört.

Familie: Von ihren Eltern, die Anfang der 1920er Jahre geboren wurden, lernt Lukas-Nülle vor allem: angepasst sein, bloß nicht auffallen und sich zeigen. Umarmungen gab es keine, auch kein Ausflippen. Nichts, woran man sich reiben konnte.

Jugend: „Ich habe lange gesucht, nach dem, was bunt war.“ In ihrer Jugend bedeutete das: Tanzen, bis man schweißnass war. Bis man endlich „satt“ war. Das Jugendzentrum lag um die Ecke, erzählt sie und schaut dabei durchs Fenster nach draußen, über den Balkon.

Heinz: Mit 20 lernte sie Heinz kennen, einen Musiker, gerade den Plattenvertrag in der Tasche. Dass Heinz nur wild aussieht, aber bürgerlich denkt, bemerkte sie, als ihr Sohn Paul geboren wird. Der Nachwuchs habe sie geerdet. Ganz anders Heinz, der abdriftete, Drogen nahm, während sie zu Hause saß. Der sagte, er habe keine Zeit, und andere Frauen traf. Lukas-Nülle richtet sich im Sessel auf: Da habe sie Paul genommen, sie formt mit ihrem Arm einen Ring, und nichts wie weg.

Gefängnis: In einem Deutschkurs für Migrant:innen, den sie mal gab, verliebte sie sich in einen Schüler, Hussein aus Istanbul, Student. Sie heirateten, als seine Duldung auslief: „Ich habe es getan, weil ich dachte, das ist ja nur eine Form“. Bald merkte sie: „Es war ein Gefängnis“. Seine Eifersucht sei krankhaft gewesen. Der Körper habe ihr in der Zeit der „Käfighaltung“ ein klares Signal gegeben. Eines Tages lag sie im Bett und wunderte sich: „Ich bewohne diesen Körper ja gar nicht.“ Komisch eingeschlafen waren Arme und Beine. Einen Tag später saß sie im Auto, wollte rechts abbiegen und blickte ins Nichts. Ihr wurde unwohl, sie sah nur einen schwarzen Fleck. Der Augenarzt riet ihr zu einer Untersuchung.

Lieblingsbuch: „Der Leuchtturm auf den Hummer­klippen“ von James Krüss​ Foto: Felie Zernack

Erkrankung: Lukas-Nülle verzieht das Gesicht. „Das war eine richtige Scheißdiagnose“: Multiple Sklerose. Als sie davon erfuhr, wollte sie sich die Decke über den Kopf ziehen und nie wieder aufwachen. „Das ist doch eine Durchsage an mich“, habe sie aber irgendwann gedacht. Multiple Sklerose, wörtlich übersetzt so viel wie „vielfache Verhärtung“. An ihrer Situation musste sich etwas ändern.

Beziehung: Sie schmiss Hussein raus, er zog in ein Hotel, „es ging nicht anders“. Dennoch, da sei etwas gewesen, das sie zusammenhielt: „eine große Anziehung, auch sexuelle, das hatte viele Farben“. Immer wieder die Frage, ob sie die Beziehung weiterführen soll oder nicht. Ein „Spezialtanz miteinander“. Als sie ein zweites Mal schwanger wurde, habe ihre Mutter gefragt: Alleinerziehend, 40 und krank, wie soll das gehen? Im Hintergrund steht neben dem Fernseher ein Stier aus Ton, von Max, ihrem zweiten Sohn, der „brüllen konnte wie ein Löwe“. Es ging dann schon. Mal besser, mal schlechter.

Drohung: Der zweite dunkle Moment, an den sie sich erinnert: als sie Max stillte, Hussein die Eifersucht übermannte und er sagte: „Ich werde dafür sorgen, dass du dieses Kind nie wieder siehst.“ Max war noch ein Säugling, als Lukas-Nülle wieder in die Klinik musste, immer begleitet von der Angst, dass er ihren Sohn wegnehmen und abhauen könnte: „Ich denke nicht gerne an diese Zeit.“

Trennung: Das Ende der Beziehung war Husseins eigene Diagnose: Krebs. Wenn Hussein heute anruft, sage er nur „Hallo“, bevor Lukas-Nülle den Hörer an seinen Sohn weitergibt.

Arbeit: Lukas-Nülle arbeitete jahrelang für die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Sie unterrichtete Kinder, die nach „landläufigen Kriterien“ nichts konnten: Rechnen, Lesen, Schreiben. Sie besuchte Frauen, die ihr mit einem blauen Auge die Tür öffneten. Und sie unterrichtete Deutsch für Migrant:innen. Vor zwanzig Jahren lernte sie durch die Arbeit ihre engste Freundin kennen: Barbara. Sie nennt sie eine „Lehrerin für Lebensfreude“, unterrichtete Erwachsene, die ausgelaugt waren vom Leben, erklärte ihnen, wie man über Gefühle spricht.

„Ruhr­gebiet vom Feinsten“: Beate Lukas-Nülle über den Wohnblock, in dem sie seit 25 Jahren lebt Foto: Felie Zernack

Plan: Mit Barbara schmiedet sie die „verwegene Idee“, nach Glastonbury in Südengland zu gehen. Ein Aussteigerort, bekannt für sein Festival. Sie will mit Barbara eine Weile dort leben.

Schock: An dem Tag, als sie ihren Ruhestand beginnen sollte, wollte Lukas-Nülle im Bett frühstücken. Wenig später, an Ostern wollen sie gemeinsam nach England. Ein Anruf von Barbaras Tochter. Ihre Mutter habe sich auf die Couch gelegt und sei nicht wieder aufgewacht, „mausetot“.

Krebs: Tränen treten ihr in die Augen, wenn Lukas-Nülle über den Tod ihrer Freundin spricht. Manchmal habe Barbara über ein Ziehen in den Beinen geklagt. „Klar“, hätten sie gesagt, „wir sind ja auch nicht mehr 17“. Es war aber das Symptom einer Krebserkrankung, die ausgeheilt schien.

Trauer: Statt der gemeinsamen Reise erlebt Lukas-Nülle ihren „persönlichen Lockdown“. Statt Freiheit Corona. Das Schlimmste in dieser Zeit: „Ich konnte mich nicht verabschieden.“ Die Beerdigung muss wegen der Kontaktbeschränkungen im kleinen Rahmen stattfinden. Schwupps, ohne Vorankündigung, die Freundin nach 20 Jahren aufgelöst in ihrer Körperlichkeit: „Das musste ich erst einmal begreifen.“ Lukas-Nülle faltet die Hände im Schoß: „Barbara hat einfach ihren Körper ausgezogen. Sie ist immer noch da.“

Neurentnerin: Doch der Plan von Glastonbury ist unkaputtbar. Was genau sie „ruft“? Die „rolling hills“, das Grün, nein, eigentlich: „das Vielfarbige“. Den Gutschein für den ausgefallenen Flug könne sie jederzeit einlösen. Die Wohnung vermieten. So lange 930 Euro Rente abgreifen, wie es geht. Lukas-Nülle hat da das Zitat einer Autorin im Kopf: „Direkt neben deinem Leben liegt ein komplett anderes Leben.“