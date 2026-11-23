Am Dienstag stimmt die Linksfraktion in Berlin über den Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde ab. Bleibt Emde in der Fraktion, könnte eine rot-grün-rote Regierung in Berlin scheitern. SPD und Grüne haben Emdes Ausschluss zur Bedingung für weitere Gespräche gemacht.

Seit Wochen kreist die Debatte um eine linke Regierung in Berlin um Emde. Die direkt gewählte Abgeordnete aus Neukölln hatte bei der Abgeordnetenhauswahl 46,2 Prozent der Erststimmen geholt. Emde steht wegen ihrer Aussagen zum Nahostkonflikt in der Kritik, sie zeigte sich zudem immer wieder mit dem Aktivisten Ramsis Kilani, den die Partei wegen terrorverherrlichender und teils antisemitischer Aussagen ausgeschlossen hatte. Nach der Wahl unterschrieb Emde ein Papier, in dem sie die Erklärung der Fraktion zu Antisemitismus und Israels Existenzrecht anerkannte – distanzierte sich aber später auf Instagram davon. Beim Landesparteitag der Linken in Berlin protestierte Emde vor der Halle gegen ihre eigene Partei.

Die Berliner Linke erklärte schließlich, sie sehe „keine Arbeitsgrundlage“ mit Emde und forderte sie auf, ihr Mandat niederzulegen. Was diese nicht tat. Vergangene Woche legte der Fraktionsvorstand dann einen Antrag vor, über den die Fraktion diesen Dienstag abstimmen soll. Der Fraktionsvorsitzende der Berliner Linken, Tobias Schulze, sagte der taz: „Frau Emde zeigt bis heute keine Bereitschaft, sich an gemeinsame Beschlüsse der Partei zu halten“. Auch das Existenzrecht Israels gehöre zum Grundsatzprogramm der Partei. Für einen Ausschluss braucht es zwei Drittel der Stimmen. Aus der Partei heißt es, man lasse einen solchen Antrag nur abstimmen, wenn die Mehrheit sicher sei. Die Abstimmung am Dienstag bleibt geheim.

Linke uneinig über Emde

Der Fall Emde ist innerhalb der Linken umstritten. Parteichefin Ines Schwerdtner warf Emde zuletzt eine „Ego-Show“ vor. Auch prominente Mitglieder wie Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow forderten bereits, Emde solle die Fraktion freiwillig verlassen.

Gleichzeitig solidarisieren sich Mitglieder der Linken immer wieder mit Emde. Anfang Oktober forderten 120 Mitglieder in einem offenen Brief, Ausschlussverfahren müssten „sofort enden“. Auch die stellvertretende Parteivorsitzende Özlem Demirel und mehrere Bundestagsabgeordnete unterschrieben, darunter Nicole Gohlke. Diese sagte der taz: Dass Emde gegen die eigene Partei protestierte, habe sie „einiges an Solidarität gekostet – auch bei mir.“ Dennoch hält Gohlke einen Ausschluss weiter für falsch, Emde sei ein „Bauernopfer“ einer rechten Kampagne gegen die Linke.

Auch die Bundestagsabgeordnete Cansın Köktürk unterstützte den Brief. Sie teilte der taz mit: „Ein Ausschluss von Vanessa Emde wird ganz sicher nicht dazu führen, dass Palästina-Solidarität aus der Partei verschwindet. Im Gegenteil: Die Konsequenz wird sein, dass noch mehr palästinasolidarische Menschen eintreten, sich organisieren und innerhalb der Partei für ihre Positionen kämpfen werden.“

Bundespolitischer Druck auch von SPD und Grünen

Auch SPD und Grüne wirken derweil auf ihre Berliner Landesverbände ein. In einem weiteren offenen Brief mehrerer SPD-Größen heißt es: „Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen sprechen wir uns mit Nachdruck gegen eine Koalition mit der Berliner Linken aus.“ Unterschrieben hatten auch Verteidigungsminister Boris Pistorius und Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Auch führende Grünen-Politiker hatten sich bereits zu Wort gemeldet. Während allerdings die Berliner SPD von Anfang an etwas skeptischer gegenüber einer linken Regierung war, sprachen sich die Grünen von Anfang an dafür aus.

Theoretisch wäre auch eine Regierung aus Grüne, SPD und CDU möglich. Die hatte bereits zu Gesprächen eingeladen. Bisher lehnen allerdings SPD und Grüne Sondierungsgespräche ab.