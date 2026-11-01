Michael Ballack war voller Begeisterung über Lennart Karl: Dass „Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt“, befand er als TV-Experte für DAZN. Die Kritik vonseiten des Bayern-Sportdirektors Max Eberl sowie Uli Hoeneß sei „vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zu hinterfragen“.

Dass er sich so ins Zeug legte, hatte allerdings einen schnöden Business-Grund: Michael Ballack ist zugleich Karls Berater. Da mag schon mal einiges durcheinandergehen. So konnte auch Eberl nicht ganz auseinanderhalten: „Hat er das als DAZN-Experte gesagt oder als Berater?“ Und: „Ehrlicherweise finde ich es schwierig, wenn man über die Medien jetzt so eine Diskussion führt.“

Heerscharen von Promi-Experten

Die aber gibt es immer häufiger, seit zig Streamingsender eine ganze Heerschar von Fußball-Promis beschäftigen, die öfters parallel finanzielle Interessen auf dem Rasen verfolgen. Problematisiert wird das kaum. Die vielleicht berühmteste Doppelrolle hatte diesen Sommer Jürgen Klopp inne, der als TV-Experte zur Männer-WM für Magenta im Dienst war, während er schon als Nachfolger von Julian Nagelsmann gehandelt wurde. Im TV konnte er sich selbst ausgiebig als Bessermacher präsentieren.

Ärger gab es auch um Matthias Sammer, der als Berater des BVB fungiert und gleichzeitig bei Amazon als TV-Experte BVB-Spiele kommentierte. Kurioserweise war es in diesem Fall Borussia Dortmund, das den Interessenkonflikt anprangerte, weil Sammer im TV gern mit dem Holzhammer über den BVB herzog („körperliche und geistige Nichtverfassung“).

Tatsächlich setzte Sammer daraufhin bei BVB-Partien aus. TV-Experte allerdings ist er weiterhin – und hält sich nicht zurück: Dortmunds Chancen vor dem Spitzenspiel seien, „als wenn ich jetzt mit meinem Knie einen Marathon laufen möchte“. Da hat man doch lieber einen so wohlmeinenden Berater wie Michael Ballack.