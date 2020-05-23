Cumartesi İnsanları ve Kayıplar Haftası : „Bu bir devlet politikası“

İnsan Hakları Derneği'nin son raporuna göre 1990’lardan bugüne 1338 kişi gözaltında kaybedildi. Cumartesi Anneleri/İnsanları 25 yıldır adalet arıyor.

“Failler belli, kayıplar nerede?“

İstanbul’un en işlek yerlerinden İstiklal Caddesi’nin tam ortasındaki Galatasaray Meydanı’nda kayıp yakınları ve hak savunucuları 25 senedir Cumartesi günleri saat 12.00’de bu taleple bir araya geliyorlardı. Ağustos 2018’de, eylemin 700. haftasında yaşanan polis saldırısından beri meydan polis ablukası altında.

Kayıp yakını ve İnsan Hakları Derneği Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Besna Tosun, 700. haftada İnsan Hakları Derneği yönetici, üyeleri ve destekçileriyle darp edilerek gözaltına alınanlardan. “Yaklaşık 19 saat boyunca işkence koşullarında gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldık“ diyen Tosun o gün kayıp ailelerine, hak savunucularına, destekçilere ve milletvekillerine kimyasal gaz, plastik mermi, kalkan ve copla müdahale edildiğini hatırlatıyor. Bu saldırıya karşı kayıp yakınlarının savcılığa sundukları şikayetler hakkında ise, eldeki raporlara ve görüntülere ragmen takipsizlik kararı verildi.

Devletin gözaltında kaybetmelerdeki sorumluluğunu kabul etmesini, gözaltında kaybedilenlerin akıbetinin açıklanıp kemiklerinin ailelerine teslim edilmesini ve adaletin sağlanmasını talep eden kayıp yakınları, yaklaşık iki yıldır İstiklal Caddesi’ne çıkan dar bir sokaktaki İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) önünde toplanıyorlar. Zorla kaybetme suçunun Türk Ceza Kanunu’nda insanlığa karşı suçlar başlığı altında düzenlenmesini ve devlet görevlileri üzerindeki cezasızlığın sona ermesini isteyen Cumartesi İnsanları, aynı zamanda eylemleriyle özdeşleşen Galatasaray Meydanı’nda toplanmaya devam etmek istiyorlar.

İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı, avukat Eren Keskin kaybetmenin bir devlet politikası olduğunu ve 90'larda en yoğun halinin yaşandığını belirtiyor. İnsan Hakları Derneği'nin son raporuna göre 1990’lardan bugüne 1338 kişi gözaltında kaybedildi. 90'lardaki sürecin aktörlerinin bugünün iktidarının yanında olduğuna işaret eden Keskin, Cumartesi İnsanları'nın eyleminin engellenmesindeki devamlılığa işaret ettiğini vurguluyor: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birleşmiş Milletler Gözaltında Kaybetmelere Karşı Sözleşme’yi imzalamamakta direniyor. Bu, bunun bir devlet politikası olmasıyla ilgili bu durum.“

Kayıplara karşı mücadele haftası

Eylemin 800. haftasına yaklaştığı bugünlerde Cumartesi İnsanları’nın verdiği mücadele, yasağa ve pandemiye rağmen devam etmenin yolunu buluyor. Pandemi süreciyle Cumartesi eylemlerini 21 Mart’tan bu yana sosyal medyaya taşıyan kayıp yakınları, 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası’nda sembolik eylemler düzenliyorlar.

Cumartesi İnsanları ve İHD Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon, bu kararı duyurdukları açıklamalarında sağlık örgütlerinin uyarıları çerçevesinde, ailelerini, destekçilerini, gazetecileri ve hatta onları ablukaya alıp onlara şiddet uygulayan polisleri de salgının olası etkilerinden korunmasını amaçladıklarını belirtmişti. Bu yüzden Cumartesi günleri yine saat 12.00’de Twitter hesapları üzerinden açıklamayı paylaşıyorlar. Kayıp yakınları ve hak savunucuları, meydandaki gibi yan yana olamasalar da açıklamaları paylaşıp yaygınlaştırarak destek oluyor.

Kayıplara Karşı Mücadele Haftası için de eylemlerine sosyal medyadan devam ediyorlar. Sosyal medya üzerinden bu haftaya dair açıklamalarını ve sembolik katılımlı eylemleri paylaşıyorlar. 31 Mayıs’a kadar kayıp aileleri ve hak savunucularının videolarını yayınlayarak gözaltında kaybetmeleri görünür kılmaya çalışacaklar. Yasaklara ve pandemiye rağmen vazgeçilmeyen “Failler belli kayıplar nerede?“ cümlesi, Galatasaray Meydanı’ndan olmasa da bu hafta (23 Mayıs) 791. kez tekrarlanacak.