Z um Schluss grölt er den Satz, der zu fürchten war: „Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einmal war!“ In der Rolle des Ebenezer Scrooge ruft Johnny Depp seine Rehabilitation nun ganz offiziell selbst aus. Denn diese forcierte Aussage, die ihm ins Skript geschrieben worden sein muss, spiegelt wider, was Johnny Depp wohl persönlich gerne einem Publikum entgegenrufen möchte.

Nicht alle waren einverstanden damit, dass der heute 63-Jährige wieder eine so große und dazu noch legendäre Rolle erhalten würde – in vorherigen Inszenierungen hatten Publikumslieblinge wie Michael Caine, Tim Curry oder Patrick Stewart schon Scrooge aus Dickens Weihnachtsgeschichte gespielt. Depp, der für Kri­ti­ke­r:in­nen als alkoholsüchtiger Frauenschläger gilt und dem 12 von 14 vorgeworfene Übergriffe auf seine Ex-Freundin Amber Heard nachgewiesen wurden, befinde sich laut ihnen in etwas zu guter Gesellschaft und habe eine Rückkehr auf die Kinoleinwände ohnehin nicht verdient.

Dabei könnte die Nachricht, dass Johnny Depp in diesem Film spielt, gerade für seine Geg­ne­r:in­nen eine durchaus erfreuliche sein. Denn treue Fans (das zeigte der Prozess gegen Heard von 2020) und Geld (das zeigt etwa der 20-Millionen-Dollar-Deal mit Dior von 2023) hatte Depp auch ohne „Ebenezer“. Was Depp aber nicht hatte, ist das Pech, wieder in einem miserablen Film mitzuspielen.

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Zu gruselig für Kinder, zu bescheuert für Erwachsene

Ti Wests neue Verfilmung der Weihnachtsgeschichte ist unerträglich lang, dabei zu gruselig und entzaubert für Kinder, und zu bescheuert für ihre Eltern. In einer Vorstellung in Berlin Ende November saß kein einziges Kind, dafür sechs Erwachsene, von denen einer früher ging, drei, die nur Depp-Fans sein konnten, und ich.

„Ebenezer“ macht sich einer modernen Filmmarotte schuldig und analysiert die traumatische Vergangenheit des Weihnachtshassers, die erklärt, wie er zu diesem Griesgram werden konnte. Nur über den Ego-Death, den Tod seines Egos, den er durch einen DMT-artigen psychedelischen Trip mit den drei Weihnachtsgeistern erlebt, kann er sich davon freimachen. So ist es auch bei Dickens. Doch gerade weil „Ebenezer“ völlig unverspielt ist, bekommt das eine unerträgliche Ernsthaftigkeit. Besonders absurd ist die Szene, als ein noch junger Ebenezer (ausnahmsweise nicht Johnny Depps Schuld) sein erstes „Humbug!“ dropt.

Eine Neuverwertung des dutzendfach verwendeten Originalmaterials muss – neben dem offensichtlichen Nostalgiebaiting – begründet sein. Angesichts dessen sind politische Sätze, die man teilweise aus der 1834 erschienenen Weihnachtsgeschichte in diesem Film übersetzt hat, besonders verstörend. Ohne irgendeinen Witz aufzulösen, wird über den bevorstehenden Tod Tiny Tims als „Lösung für Überbevölkerung“ gesprochen.

Johnny Depp spielt grausig

Auch Vermögen wird dort verteidigt, wenn der Geist der diesjährigen Weihnacht (Tramell Tillman) sagt, dass es nicht Scrooges Reichtum sei, der verachtet werde, sondern seine Gier. Und den endgültigen Beweis dafür, dass Scrooge nun ein guter Mensch ist, den gibt es, als er einem Bettler einen Tee anbietet und seinem Mitarbeiter Bob Cratchit (Rupert Grint, zuvor bekannt als Ron Weasley) eine Gehaltserhöhung gibt. Da wird einem warm ums Herz.

Am übelsten, und das sollte seine Kri­ti­ke­r:in­nen am meisten freuen, ist aber, wie grausig Johnny Depp spielt. Direkt in der ersten Szene wird das geradezu schmerzhaft klar, als er an der Seite von Sir Ian McKellen, der sich für „Ebenezer“ aus irgendeinem Grund nicht zu schade war, bestehen muss. Depp überzieht, grimassiert, und ist gleichzeitig nie wirklich da. Weder als Griesgram zu Beginn noch als bekehrter Weihnachtsphilanthrop am Ende überzeugt er. Dass Depp in seinem groß antizipierten Comeback eine so klägliche, beinahe traurige und doch vergessenswerte Darbietung liefert, dafür sollte man „Ebenezer“ dankbar sein.

Weil „Ebenezer“ völlig unverspielt ist, bekommt das eine unerträgliche Ernsthaftigkeit Foto: Paramount Pictures/ZUMA Press/imago

Bevor der Film losging, lief noch ein anderer Trailer mit Johnny Depp im Kino. „Day Drinker“ heißt dieses mutmaßliche Meisterwerk, in dem Depp einen mysteriösen Säufer auf einer Superyacht spielt. In einer da gezeigten Szene brüllt Depp „Ich bin fertig, wenn ich sage, dass ich fertig bin!“ und meint mit diesem wohl für ihn ins Skript eingebauten Satz offensichtlich seine Karriere. Möge dieses Ende in nicht allzu ferner Zukunft liegen.