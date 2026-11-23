rtr | OpenAI-Chefwissenschaftler Jakub ‌Pachocki hat gemeinsame ‌Grenzen für immer leistungsfähigere Modelle der Künstlichen Intelligenz (KI) vorgeschlagen. Die gesamte Branche solle die Perplexität (Perplexity) als einheitliche Messgröße für den KI-Fortschritt nutzen, schrieb Pachocki in einem Blogbeitrag.

OpenAI-Chef Sam Altman unterstützt den Vorschlag. „Ich schlage zudem gemeinsame Grenzen vor, die auf der Perplexität und anderen Kennzahlen beruhen“, heißt es in dem Beitrag. Die Entwickler sollten ‌sich verpflichten, diese Grenzen nicht zu überschreiten. Das gelte, bis das Verständnis und die Überwachung von KI-Verhalten einen konkreten Meilenstein erreicht hätten.

Pachocki beschrieb die Perplexität als Maß für die Intelligenz eines Modells. Sie gibt an, wie gut ein Modell im Durchschnitt das nächste Token vorhersagt. Token sind die grundlegenden Dateneinheiten, die KI-Systeme verarbeiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Vorhersagen. Pachocki zufolge könnte KI schon 2027 die Methoden für ihr eigenes Training grundlegend verbessern.

Sorge vor KI-Risiken wächst

Damit könnte sich ‌die Entwicklung so stark beschleunigen, dass Überwachung und Sicherheit nicht Schritt halten. Die Entwickler sollten vereinbarte Schwellenwerte für die Fähigkeiten von KI deshalb erst überschreiten, wenn neue Kontroll- und ⁠Schutzmechanismen eingerichtet seien. Pachocki sprach sich für einen Branchenstandard aus. Dieser solle eine erste Entwicklungsgrenze festlegen. Zudem solle er bestimmen, welche Meilensteine erreicht sein müssten, bevor die Branche darüber hinausgehen darf.

Altman erklärte ‌auf der Plattform ‌X, die Branche solle sich um eine Einigung ⁠auf gemeinsame Grenzen für die KI-Entwicklung bemühen. Er bezeichnete Pachockis Essay als „das Wichtigste, was OpenAI seit Längerem veröffentlicht hat“. Solche ‌Grenzen würden helfen, Sicherheit und Kontrolle zu ‌gewährleisten. Innerhalb und außerhalb der Branche wächst die Sorge über mögliche Risiken durch die rasch zunehmenden Fähigkeiten von KI.