taz: Frau Köhler und Frau Lönnendonker, Sie haben die soziale Herkunft des journalistischen Nachwuchses untersucht. Wer wird heute Journalist:in?

Tanja Köhler: Unsere Untersuchung zeigt, dass Menschen aus nichtakademischen Elternhäusern im journalistischen Nachwuchs deutlich unterrepräsentiert sind. Wir haben soziale Herkunft dabei anhand der Bildungsabschlüsse der Eltern erfasst. Bei den Vo­lon­tä­r:in­nen stammen knapp 48 Prozent der Befragten aus einem nichtakademischen Elternhaus, bei den Jour­na­lis­ten­schü­le­r:in­nen sind es nur knapp 35 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland stammen rund 72 Prozent der 18- bis 25-Jährigen aus einem nichtakademischen Elternhaus. Die soziale Zusammensetzung unserer Gesellschaft spiegelt sich im journalistischen Nachwuchs also nicht wider.

taz: Weshalb wird Klasse in der Forschung so wenig beachtet? Sind Klassenunterschiede weniger relevant geworden?

Bild: Lutz Kampert Im Interview: Julia Lönnendonker Förderberaterin im Referat Forschungsförderung der TU Dortmund. Zuvor hat sie an der Deutschen Welle Akademie, der Vrije Universiteit Brussel (VUB) und am Institut für Journalistik der TU Dortmund Kommunikationswissenschaften mit Fokus auf Journalistik gelehrt und geforscht. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der international vergleichenden Journalistik, der EU- und Auslandsberichterstattung wie europäischer Öffentlichkeit und Identität.

Köhler: Soziale Herkunft war nicht immer ein blinder Fleck in der Journalismusforschung. Gerade in den 70er- und 80er-Jahren wurde untersucht, aus welchen sozialen Schichten Jour­na­lis­t:in­nen kommen. Die Studien zeigten schon damals, dass Jour­na­lis­t:in­nen überwiegend aus der Mittel- und Oberschicht stammten, während Menschen aus Arbeiterfamilien deutlich unterrepräsentiert waren. Danach ließ das Forschungsinteresse allerdings spürbar nach. Offenbar ging man davon aus, dass sich diese soziale Schieflage durch die Bildungsexpansion und zunehmende soziale Mobilität mit der Zeit von selbst verringern würde.

Bild: Annika Fußwinkel Im Interview: Tanja Köhler Professorin für Digitalen Journalismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Co-Direktorin des Instituts für Medienentwicklung und -analyse (Imea). Sie leitet aktuell Forschungsprojekte zu sozialen Ungleichheitsstrukturen im Journalismus.

Julia Lönnendonker: In den vergangenen Jahrzehnten sind dann andere Diversitätsdimensionen stärker in den Fokus geraten, etwa Geschlecht oder Migrationshintergrund. Die soziale Herkunft wurde dagegen lange vernachlässigt.

taz: Heute wird in Ausschreibungen zumindest formal viel Wert auf Diversität gelegt. Haben es Menschen mit Ar­bei­te­r:in­nen­hin­ter­grund dadurch einfacher als jene ohne?

Lönnendonker: Nein. Wir wissen aus vielen Studien, dass die Bildungschancen in Deutschland sehr stark von der sozialen Herkunft abhängen. Von 100 Akademikerkindern nehmen 78 ein Studium auf, bei Familien, in denen kein Elternteil einen Hochschulabschluss hat, sind es nur 25. Und in Familien, in denen kein Elternteil eine Berufsausbildung hat, sind es sogar nur 8.

taz: Wer sind die Menschen, die heute ein Volontariat oder einen Platz an einer Journalistenschule bekommen?

Köhler: Die Vo­lon­tä­r:in­nen und Jour­na­lis­ten­schü­le­r:in­nen unserer Studie sind überwiegend weiblich, akademisch ausgebildet und stammen mehrheitlich aus Elternhäusern, in denen mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss hat. Auffällig ist vor allem das hohe formale Bildungsniveau. Menschen mit einem Realschulabschluss sind unter unseren Befragten nur in Einzelfällen vertreten. Einen Hauptschulabschluss hat niemand.

Lönnendonker: 97 Prozent hatten Abitur und 86 einen Hochschulabschluss. Das heißt, es hat schon vorher eine Bildungsselektion stattgefunden.

Köhler: Vergleichsweise hoch ist auch der Frauenanteil. Auch der Anteil der Befragten mit Migrationshintergrund liegt nur noch leicht unter dem Bevölkerungsdurchschnitt. Zumindest bei diesen Diversitätsmerkmalen scheinen die Medienhäuser und Journalistenschulen bei der Auswahl ihres Nachwuchses auf einem guten Weg zu sein.

taz: Wie erklären Sie sich, dass Menschen mit Migrationshintergrund stärker vertreten sind als jene aus einem Arbeiter:innenhaushalt?Köhler: Die Merkmale schließen sich zunächst einmal ja nicht gegenseitig aus. Wir wissen aber aus der Forschung, dass soziale Herkunft sich stärker auf Bildungschancen auswirkt als ein Migrationshintergrund. Möglicherweise, weil das eine leichter erkennbar sein kann, etwa durch Namen, während das andere unsichtbar bleibt. Soziale Herkunft – das wissen wir aus der Forschung – ist außerdem sehr schambehaftet.

taz: Personen aus akademischen Elternhäusern sind im Journalismus also überrepräsentiert. Macht das einen Unterschied, wenn Jour­na­lis­t:in­nen doch eh die Wahrheit abbilden müssen?

Köhler: Soziale Herkunft prägt unseren Blick auf die Gesellschaft und kann beeinflussen, welche Themen und Perspektiven Redaktionen wichtig finden. Natürlich gelten journalistische Standards. Aber wenn Redaktionen sozial sehr homogen zusammengesetzt sind, dann besteht die Gefahr, dass bestimmte Lebenswelten und Perspektiven aus dem Blick geraten.

taz: Unterscheiden sich Jour­na­lis­t:in­nen anhand ihrer sozialen Herkunft?

Köhler: In unserer Untersuchung zeigen sich Unterschiede im journalistischen Rollenverständnis. Befragte aus akademischen Elternhäusern messen der Aufgabe, die Mächtigen zu kontrollieren, eine höhere Bedeutung bei als Befragte aus nichtakademischen. Befragten aus nichtakademischen Elternhäusern ist es dagegen wichtiger, Randgruppen und Minderheiten eine Stimme zu geben und Menschen zur politischen Teilhabe zu motivieren.

taz: Welche Rolle spielt der Klassenhintergrund in der Berichterstattung über die Gen-Z-Proteste, Miete oder die neue Grundsicherung?

Köhler: Gerade bei Themen wie steigende Mieten, Armut oder sozialpolitische Reformen kann soziale Herkunft eine Rolle spielen. Wer selbst Erfahrungen mit finanzieller Unsicherheit gemacht hat, bringt möglicherweise andere Fragen und Perspektiven in die Berichterstattung ein. Fehlen solche Perspektiven, besteht die Gefahr, dass bestimmte Lebensrealitäten in der Berichterstattung kaum vorkommen oder Menschen aus weniger privilegierten Verhältnissen stereotyp dargestellt werden.

taz: Wie wirkt sich das auf die Wahrnehmung von Journalismus aus?

Köhler: Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau haben Studien zufolge tendenziell weniger Vertrauen in die Medien. Wenn sie ihre Lebensrealität in der Berichterstattung nicht wiederfinden, kann das ihr Vertrauen beeinträchtigen. Deshalb ist Perspektivenvielfalt im Journalismus wichtig.

taz: Und jetzt?

Köhler: Zunächst müssen Medienhäuser und Journalistenschulen soziale Herkunft überhaupt berücksichtigen. Dazu gehört, die eigenen Auswahlverfahren kritisch zu überprüfen. Außerdem sollte nicht nur an Gymnasien, sondern gezielt auch an Real- und Gesamtschulen für den Beruf geworben werden. Und wir brauchen Förderprogramme, die Menschen aus weniger privilegierten Verhältnissen den Zugang zur journalistischen Ausbildung erleichtern. Es sollte zudem Quoten für Menschen aus weniger privilegierten sozialen Verhältnissen geben. Denn strukturelle Benachteiligung verschwindet nicht alleine dadurch, dass man sich zu Diversität bekennt.

Lönnendonker: Ganz wichtig sind auch die finanziellen Hürden beim Berufseinstieg. Wer es sich nicht leisten kann, schlecht oder gar nicht bezahlt zu arbeiten, hat von vornherein schlechtere Chancen im Journalismus.

Tanja Köhler, Julia Lönnendonker: „Klassismus im Journalismus“, Herbert von Halem Verlag, 28 Euro