Selbst in einem etwas trägen Kinojahr wie diesem gibt es sie: die wahrlich großen Filme, die etwas genuin Neues schaffen. „La bola negra“ gehört zu ihnen, auch wenn seine Eröffnung zunächst auf eine falsche Fährte führt und ein Kino verspricht, das ganz auf Spektakel setzt. Flugzeuge dröhnen heran, als sich die Bewohner eines abgelegenen Dorfs in der kargen andalusischen Landschaft in dessen Mitte versammeln.

„Willkommen Mussolini!“ steht auf einem Fähnchen, auf einem Podest haben sich Musiker in Stellung gebracht. Immer wieder fokussiert die Kamera einen jungen Trompeter, der in der Menge seine Mutter entdeckt und sie ermuntert, den rechten Arm zu heben, so wie es die Bauern, Frauen und Kinder um sie herum bereits getan haben.

Dann zischt und kracht es, die ersten Bomben schlagen ein. Menschen werden getroffen und zu Boden gerissen, Staub und Trümmer fliegen durch die Luft. Binnen Sekunden verwandelt sich die eigentümliche Versammlung in ein ohrenbetäubendes Inferno.

Der Film „La bola negra“. Regie: Javier Calvo und Javier Ambrossi. Mit Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau u.a. Spanien/Frankreich 2026, 155 Min.

Dass Spanien im Jahr 1937 in einen Bürgerkrieg verstrickt ist, in dem die Zweite Republik gegen die unter Franco versammelten Putschisten kämpft, und dass Mussolinis Italien aufseiten ebenjener Nationalisten steht, hier also Verbündete im Geiste bombardiert werden: Das muss man sich entweder aus dem eigenen Geschichtswissen erschließen oder sich aus Randbemerkungen im weiteren Verlauf zusammensetzen.

Wie in einem alchemistischen Prozess

Darin liegt eine der großen Besonderheiten von „La bola negra“, in der stillen Raffinesse seiner Details und der Kunst ihrer Verflechtungen. Auf seiner Flucht durch eine zerstörte Kirche erklimmt der Trompeter, der sich wenig später als Sebastián (Guitarricadelafuente) zu erkennen gibt, etwa die Trümmer einer überdimensionierten Statue des heiligen Sebastian.

Das ist nicht nur wegen seines Namens eine schöne Anspielung, sondern auch, weil der von Pfeilen durchbohrte, für seine Schönheit bekannte Märtyrer als Schutzpatron der Schwulen gilt. Wer um seine Bedeutung weiß, ahnt bereits, welche Sehnsüchte Sebastián auf seinem Weg entdecken wird.

Wie in einem alchemistischen Prozess kristallisiert sich allerdings erst allmählich heraus, worauf eine letztlich fast ein Jahrhundert umspannende Erzählung hinaus will. Bevor Javier Calvo und Javier Ambrossi die Geschichte von Sebastián vertiefen, wechselt der Film erstmals die Zeitebene, zu einem weiteren seiner insgesamt drei Handlungsstränge – in einer fließenden Bewegung, wie sie sich in „La bola negra“ immer wieder vollzieht: Schon Momente zuvor setzt ein Wechsel in der Musik ein, der die Szenen ineinander bluten und einander antworten lässt.

Die Frage der Zugehörigkeit

Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels steht der zwanzigjährige Carlos (Milo Quifes), der sich im Granada des Jahres 1932 um die Aufnahme ins örtliche Casino bewirbt, einen exklusiven Gesellschaftsklub, in dem hochrangige Militärs, Geistliche und die wohlhabenden Vertreter der städtischen Oberschicht über seine Zugehörigkeit entscheiden.

Dem speziellen Verfahren, mit dem darüber abgestimmt wird, verdankt der Film zumindest indirekt seinen Titel: Mit weißen und schwarzen Kugeln, bolas negras also, wird über Carlos’ Schicksal geurteilt, während über den Köpfen der versammelten Honoratioren Bauarbeiter an der imposanten Saalkuppel arbeiten.

Der Wille zur Restauration ist schließlich auch unter ihnen ungebrochen: Die Zweite Spanische Republik, der Kultur und dem Schöngeistigen zugewandt, in der auch schwule Männer auf etwas größere Freiheiten hoffen durften, wurde gerade erst ausgerufen, da arbeiten die reaktionären Kräfte schon wieder an ihrem Rückbau. Als sich schließlich die schwarzen Kugeln mehren, ist klar, dass Carlos abgelehnt wurde. Der Grund sind Gerüchte über seine Homosexualität.

Körper liegen aufeinander

Was Carlos noch die Zugehörigkeit kostet, lebt der junge Historiker Alberto (Carlos González), Protagonist der dritten Zeitebene, mit einer Selbstverständlichkeit, die keiner Erklärung mehr bedarf. Im Athen des Jahres 2017 ist er auf der Suche nach den Spuren einer vergangenen queeren Kultur, durchstöbert Märkte nach Musikaufnahmen aus dem Konstantinopel der 1920er Jahre für seine Promotion in Spanien, lässt sich von alten Melodien und den verschlungenen Geschichten ihrer Interpreten in den Bann ziehen.

Sein eigenes Begehren kennt derweil weit weniger Umstände: Über die App „Grindr“ verabredet er sich zu einem schnellen Sexdate mit einem muskulösen Fremden. Nackte Körper liegen aufeinander, ineinander verschlungen.

Nur einen Augenblick später, zurück im Spanien des Jahres 1937, sind es wieder Körper, die übereinanderliegen, nun aber tot oder schwer verwundet, zu einem wimmernden Haufen aus Fleisch und Gliedmaßen geworden. Es ist ein Schnitt von solcher Präzision, dass die Montage in „La bola negra“ selbst zu erzählen beginnt: von der Gewalt, die zwischen diesen Körpern liegt, von acht Jahrzehnten spanischer und schwuler Geschichte und den so unterschiedlichen Graden an Freiheit, die sich in diesem Bild zwischen ihnen auftun.

Gespräche über Theater und Poesie

Unter ihnen befindet sich Rafael Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau), halb nackt, mehr tot als lebendig. Sebastián, der inzwischen auf einem Militärstützpunkt der Nationalisten dient, dienen muss, soll ihn bewachen und den verwundeten Kämpfer der verfeindeten republikanischen Seite aushorchen. Stattdessen verstricken sich die beiden bald in tastende Gespräche über Theater und Poesie. Und die Art, wie Sebastián ihn ansieht, verrät, dass er darüber auch romantische Gefühle für Rafael entwickelt.

Was Sebastián zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Der Mann, den er bewachen soll, war einst der Geliebte Federico García Lorcas. Der Dramatiker, der heute zu den bedeutendsten des Landes zählt, war im Jahr zuvor von den Faschisten verhaftet und ermordet worden. Vorher arbeitete er an „La bola negra“, seinem ersten Theaterstück mit einem ausdrücklich schwulen Protagonisten. Es sollte unvollendet bleiben. Was von ihm geblieben ist, vor dem Vergessen zu bewahren, wird nun zu Rafaels letztem Anliegen.

Wie weit die Leben dieser Männer ineinandergreifen, wie sorgsam Javier Calvo und Javier Ambrossi sie über die Jahrzehnte hinweg miteinander verwoben haben und wie kunstvoll sich letztlich alles fügt, macht einen der großen Reize von „La bola negra“ aus. Mehr soll deswegen an dieser Stelle nicht vorweggenommen werden. Nur so viel: Was sich allmählich offenbart, ist nicht allein die Verbundenheit einzelner Schicksale, sondern auch, wie untrennbar die Erfahrungen schwuler Männer mit der Geschichte Spaniens verbunden sind.

Geschichten aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt

„La bola negra“ erzählt nicht von einer Geschichte neben der Geschichte, von einer queeren Parallelwelt, die sich abseits der großen historischen Ereignisse entwickelt hätte. Ohne auch nur in die Nähe gut gemeinter, aber ungalanter Repräsentationsgesten zu geraten, führen Javier Calvo und Javier Ambrossi vor, dass schwule Männer immer Teil all dessen waren, von Spanien selbst, von seinen politischen Verwerfungen und gesellschaftlichen Umbrüchen – auch wenn ihre Geschichten aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt wurden. Dass sich in dieses große Panorama mit Glenn Close als „Lorca“-Forscherin und Penélope Cruz als Varieté-Tänzerin auch noch zwei Hollywoodstars einfügen, ist angesichts dessen, was das in Cannes mit dem Regiepreis ausgezeichnete Duo hier erzählt und leistet, beinahe eine schöne Zugabe.

Denn mehr als alles andere ist „La bola negra“ ein schwules Epos – womöglich das erste, das diesem Titel in seiner ganzen Bedeutung gerecht wird. Mit einer Größe, die für queere Erzählungen weiterhin selten ist, werden die Vergangenen gewürdigt, die den Mut fanden, ihr Begehren zu leben, zu benennen und zu beschreiben. Javier Calvo und Javier Ambrossi lassen keine Zweifel daran, dass es ihr Mut ist, auf dem die Freiheit heutiger schwuler, lesbischer und trans Menschen gründet.

Doch auch diese Freiheit ist in „La bola negra“ letztlich keine abgeschlossene Geschichte. In der letzten Bewegung des Films finden die drei Zeitebenen noch einmal zusammen. Ein Sonett aus Federico García Lorcas „Sonetos del amor oscuro“, das Rafael bei sich trägt und an Sebastián weitergibt, durchweht die finalen Szenen. Sein letzter Vers wird zugleich zum letzten Satz von „La bola negra“: „¡Mira que nos acechan todavía!“

„Schau, sie lauern uns noch immer auf.“