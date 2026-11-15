„Holt eure Schlüsselbunde raus!“ Das Geräusch der klingelnden Schlüssel soll den Drachen am Samstagnachmittag am Rio-Reiser-Platz erwecken. „Kiezdrache, werde wach!“, trällert dazu ein eigens komponiertes Kinderlied aus dem Lautsprecherwagen. Und tatsächlich: Zwei beleuchtete Plastikdrachen erheben sich, von jeweils fünf Personen getragen, und führen den „traditionell widerständige Laternenumzug gegen Verdrängung“ an. Begleitet von den Drachen zotteln knapp 500 große und kleine Menschen gemütlich durch Kreuzberg, viele tragen dabei originelle selbst gebastelte Laternen.

Der jährlich von der linken Kreuzberger Nachbarschaftsinitiative Bizim Kiez organisierte Laternenumzug ist zugleich auch eine politische Demonstration. Zu den Kernforderungen gehören eine Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne, ein Stopp der Mieterhöhungen, der Erhalt von Mietwohnraum und eine Regulierung der Gewerbemieten. „Wir machen weiter Druck und wir werden weiter selbst anpacken“, heißt es im Demoaufruf. „Denn wir wissen, was möglich wird, wenn viele unterschiedliche Menschen einfach gemeinsam handeln.“

Das diesjährige Motto „einfach gemeinsam machen“ ist auch ein Wink an die noch laufenden Koalitionsverhandlungen. „In diesem Jahr geht es darum, dass endlich eine andere Politik in der Stadtentwicklung und Wohnungspolitik gemacht wird“, sagt Philipp von Bizim Kiez zur taz. „Wir werden natürlich auch den zukünftigen Senat immer daran erinnern müssen.“

 Die Versprechen, die SPD, Grüne und Linkspartei im Wahlkampf gemacht hätten, müssten endlich umgesetzt werden

Die Versprechen, die SPD, Grüne und Linkspartei im Wahlkampf gemacht hätten, müssten endlich umgesetzt werden. „Dazu zählen wir die Vergesellschaftung, es geht uns aber auch darum, dass endlich ein Mietendeckel kommt und dass die Gesetze, die es gibt, auch eingehalten werden. Die Union und Teile der SPD reden ja gerne von Law and Order, aber das gilt im Immobilienbusiness offenbar nicht.“

Der Unsinn mit dem Zaun

„Ich bin natürlich wegen der Mieten hier und wegen Verdrängung und dem Unsinn mit dem Zaun am Görli“, sagt eine Frau aus dem Wrangelkiez der taz. „Ich freue mich sehr, heute bei einem Laternenumzug mit politischen Botschaften mitzumachen, hinter denen ich auch stehe“, so eine junge Mutter, „und zum anderen will mein Kind gerne Laterne laufen, und heute geht beides zusammen“.

Beides geht beim Laternenumzug zusammen: Kinder haben ihren Spaß, die Großen bringen politische Forderungen ein Foto: Jeremy Knowles

Zwischen thematisch passenden Songs wie „Our House“ von Madness kommen mehrere Spre­che­r*in­nen verschiedener Initiativen zu Wort. Das Bündnis Deutsche Wohnen & Co enteignen sieht mehrere Probleme beim Sondierungspapier und bereitet einen Gesetzentwurf zur Schaffung einer Anstalt öffentlichen Rechts vor, die eine angestrebte Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne durchführen soll.

Laut Sprecher des Bündnisses Wohnungsnot stoppen könnten 200.000 Menschen in Berlin vom Risiko einer Eigenbedarfskündigung betroffen sein, wobei jede zweite Eigenbedarfskündigung nur vorgeschoben sei. Ünay von Kotti & Co. beklagt die neu eingerichtete KI-Überwachung am Kottbuser Tor und erinnert an die Zwangsräumung der 87-jährigen Maricarmen Abascal in Spanien, die an den Folgen der Räumung starb.

Nach dem Laternenumzug war Party im Görli: Das Duo „Feuerkrake“ erhellt die Nacht mit ihren Künsten Foto: Jeremy Knowles

Hotspot der Verdrängung

„Dieser Kiez hier ist ein Hotspot der Verdrängung und des Mietenwahnsinns“, ruft Franzi vom Berliner Mieterverein und fordert eine Wende in der Wohnungspolitik und einen verbindlichen Fahrplan zur Umsetzung des Volksentscheids. „Wir müssen viel mehr werden!“, appelliert eine atemlose Sprecherin vom Bündnis Mietenwahn. Nach ihrer engagierten Rede wird der Scherben-Klassiker „Die letzte Schlacht gewinnen wir“ in der eigenwilligen Schlagerversion vom Wahren Heino abgespielt.

Der gut gelaunte Umzug endet am Görlitzer Park. „Soziale Lösungen für soziale Probleme“ wiederholt ein letzter Sprecher vom Bündnis Görli zaunfrei deren Kernforderung, dann drängen sich die Demonstrierenden auf den Kinderbauernhof, wo noch ein Kiezfest mit Feuershow und drei Bands auf dem Programm steht.

„Es braucht gerade mehr denn je auch bei einer Mitte-links-Regierung hier in Berlin eine Mietenbewegung, Nachbarschaften, Initiativen, die dann auch genügend Druck von der Straße machen“, sagt Philipp von Bizim Kiez. „Wir dürfen uns da keine Illusionen machen, und wir haben das ja in den letzten Monaten auch erlebt: Wenn tatsächlich Ernst gemacht wird mit Veränderungen und Verbesserungen, dann wird der Druck der Immobilienlobby, der CDU, von Springer und Co. nicht nachlassen, sondern noch größer werden. Und dann braucht es eben auch Druck von unten.“