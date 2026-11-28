dpa | Der BSW-Bundesparteitag hat sich hinter die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gestellt. Die Mehrheit der rund 600 Delegierten stimmte in Dresden gegen einen Antrag mehrerer Gründungsmitglieder zur schärferen Abgrenzung von der Partei, wie das Tagungspräsidium mitteilte.

Parteigründerin Sahra Wagenknecht und Parteichef Fabio De Masi hatten vehement für den sogenannten Magdeburger Weg des BSW geworben. Die Linie bedeutet: keine Koalition mit der AfD, keine Stimmen für einen AfD-Kandidaten bei der Wahl eines Ministerpräsidenten, keine offizielle Tolerierung – aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und möglicherweise auch schriftliche Vereinbarungen mit der AfD.

Das entspricht der Praxis des BSW in Sachsen-Anhalt seit der Landtagswahl vom September. Im Landtag haben die AfD mit 39 Sitzen und das BSW mit fünf Sitzen gemeinsam die Mehrheit der 83 Mandate.

Wagenknecht will „Zeitfenster“ nutzen

Wagenknecht sagte, es gebe Politiker in der AfD, die völkisch gesinnt seien, eine millionenfache Remigration wollten oder die Kriege von US-Präsident Donald Trump unterstützten, „die schlimmsten Sozialschweinereien“ mitmachen würden. Aber es gebe auch andere Positionen: „Die Realität ist eben nicht so holzschnittartig.“ Friedenspolitisch sei die AfD dem BSW so nahe wie keine andere Partei.

Die AfD sei kein langfristiger strategischer Partner. „Aber solange es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen, Verbesserungen gibt, so lange müssen wir es nutzen“, sagte Wagenknecht. So verstehe sie auch das Vorgehen des BSW in Sachsen-Anhalt.

Wichtige Gründungsmitglieder der Partei hatten versucht, die Partei vom „Magdeburger Weg“ abzubringen und sich schärfer gegen die AfD abzugrenzen. Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

„What the fuck? Seit wann sind wir Partner der AfD“?

BSW-Vorstandsmitglieder wie Christian Leye, Amid Rabieh, Ralph Suikat, Jessica Tatti, Sevim Dagdelen und Klaus Ernst wollten in einem Änderungsantrag durchsetzen, nicht nur Koalitionen mit der AfD auszuschließen, sondern auch „eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit“.

BSW-Vize Leye kritisierte vor allem Äußerungen aus dem BSW-Landesverband in Sachsen-Anhalt, man wolle ehrlicher Partner der AfD sein. „Ich möchte euch jetzt fragen: What the fuck? Seit wann sind wir Partner der AfD?“ Diese Partei könne nur Gegner sein. Ernst sagte mit Blick auf die AfD: „Sie ist in meinen Augen eine rassistische Partei, eine völkische Partei, die auch ihre Schwierigkeiten mit der Demokratie hat. Deshalb kann sie auch nicht ein Partner sein.“