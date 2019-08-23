Büyükşehirlere kayyım operasyonu

Kayyım belediyede, vekiller hastanede

Hükümet, Kürt illerindeki belediyelere kayyım atama uygulamasını olağanlaştırmaya çalışıyor. Ancak kayyımlar halkta kabul görmüyor.

Diyarbakır'da bir hastanenin altı yataklı acil servisinde çocuklar ile yaşlıların arasında bir milletvekili yatıyor. Pazartesi sabah büyükşehir belediyesinin önünde meydana gelen polis müdahalesi sırasında kafasından aldığı darbeyle yaralanan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, başının döndüğünü söylüyor. Hemen yanında yine aynı eylemde darp edilmiş Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da var. Sol bacağını tutarak ağır ağır konuşan Uca, emniyet güçlerinin kendilerini belediye binasının önünde nasıl çembere aldığını anlatıyor. Bir polis memurunun kendisine “Seni tanımıyorum, sen benim milletvekilim değilsin. Ben devletim“ dediğini söylüyor. Ardından çıkan tartışmada milletvekilleri darp ediliyor.

Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt illerinden Diyarbakır, Mardin ve Van, Pazartesi sabahı karanlık bir güne uyandı. 31 Mart'ta yerel seçimleri kazanan HDP'li Büyükşehir belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı ve yerlerine bu şehirlerin valileri atandı. Gerekçe, belediye başkanlarının „terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller“ bulunduğu iddiasıydı. Aynı gün, eşzamanlı olarak 29 ilde yapılan operasyonlarda HDP, BDP ve DTK ile ilişkisi olan 418 kişi gözaltına alındı. HDP bunun üzerine sürekli eylem kararı aldı. Fakat kayyım atanmasına tepki gösteren halk, emniyet güçlerinin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine tanık oldu. Kente girişlerdeki polis kontrolleri de sıklaştırıldı, Diyarbakır'da belediyeye çıkan tüm yollar kapatıldı. Dışardan bir polis karargahını andıran belediye binasının önündeki otobüsler, halka hizmet yerine gözaltına alınanları taşımak için kullanıldı. Diyarbakır, Van ve Mardin'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara gibi diğer şehirlerde yapılan eylemlere emniyet güçleri çok sert bir şekilde müdahale etti. Eylemler sırasında yüzlerce kişi gözaltına alındı.

„Erdoğan'ın tehditleri halkta kabul görmedi“

HDP ve Diyarbakır halkı, kayyım uygulamasıyla ilk kez karşılaşmıyor. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilan OHAL döneminde, Kürt illerinde ki HDP'li 102 belediyeden 95'ine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanmış, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de üç yıl boyunca böyle yönetilmişti. Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehirleri kayyımlar tarafından yönetildiği 3 yılda yaklaşık 3 milyar lira borçlandırıldı. Kayyımlar bir yandan kendi makamlarına şatafatlı yatırımlar yaparken, halka ulaşan hizmetlerde kesintiye gidildi. Mardin belediyesinde kayyım elektrik faturasını ödemediğinden belediyenin elektrikleri kesilmişti. Kayyım tarafından Diyarbakır'daki belediye odasına inşa edilen lüks banyonun görüntüleri, 31 Mart'ta seçimleri kazanan HDP'li eşbaşkan Selçuk Mızraklı tarafından kaydedilmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştı.

31 Mart'ta Diyarbakır'da yüzde 63 oy alarak seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, yalnızca 143 gün görevde kalabildi. İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı’yı görevden almasına dayanak yapılan Valilik başvurusunun yazılma tarihinin de 1 Nisan olduğu ortaya çıktı. Yani seçimlerden yalnızca bir gün sonra harekete geçilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir süredir bu operasyonun sinyallerini veriyordu. Seçimlerden aylar önce, daha 2018’in Ekim ayında „teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz.“ demişti. Seçimlerin hemen ardından, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde olduğu gibi bazı HDP'li ilçe belediye başkanları seçimleri kazanmalarına rağmen hukuksuz gerekçelerle mazbataları verilmemiş, yerlerine seçimlerde ikinci en yüksek oyu alan AKP'li adaylar görevlendirilmişti. HDP'li milletvekili Başaran'a göre Erdoğan'ın tehditleri ve seçimleri anlamsızlaştırma çabası halkta kabul görmedi: „Daha önce de kayyımlar atandı, halkımız ‚seçilmişlerimiz bir saat bile görev yapabilse gene oyumuzu kullanırız‘ dediler geçen seçimlerde.“

Görevden alınan belediye başkanlarının yerine valilerin atanmasının da hukuki bir karşılığı yok. 674 sayılı KHK’yle yapılan ve sonrasında yasalaşan düzenlemelere dayandırılarak belediye başkanlığı makamlarında doğrudan valilerin görevlendirilmesi anayasaya ve hukuka aykırı. Buna rağmen Diyarbakır'da göreve getirilen vali, ilk gün 39 kişiyi işten çıkardı. Kayyımın göreve gelmesiyle işini kaybeden Büyükşehir belediyesi çalışanı İhsan Güner de günlerdir eylemlere katıldığını söylüyor. 2006 yılında kadroya alındığı belediyede, 2016 yılındaki kayyım atamasıyla işinden uzaklaştırılana kadar çalıştığını anlatıyor. 15 ay işsiz kaldıktan sonra, son seçimlerin ardından, HDP'li yönetimin bir kez daha göreve gelmesiyle Güner de Nisan ayında işine göreve dönmüştü. Kayyım, işe geri alınan insanların büyük çoğunluğunu tekrar işten çıkardı. „Devletin Kürtlerin üzerinde denemediği birşey kalmadı,“ diyen Güner, artık işsiz bir eylemci olduğunu söylüyor. Her şeye rağmen umudunu kaybetmediğini belirtiyor: „Kazanacağız.“

HDP, operasyonlar karşısında yalnız kaldığını hissediyor

Ancak yapılan operasyonların üzerinden günler geçmesine rağmen kayyıma karşı ortak bir siyasi blok oluşmuş değil. Böyle bir blok, 31 Mart seçimlerinde ve ardından tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ne kadar etkili olduğunu göstermişti. HDP büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, seçmenlerine CHP'nin adayını seçmeleri için yönlendirmişti. Bu taktik, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'un seçimlerinde belirleyici olmuştu. Usulsüzlük olduğu gerekçesiyle iptal edilen ilk seçimin ardından 23 Haziran'da tekrarlanan seçimi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 800.000 oy farkla kazanmıştı.

Ancak HDP şimdi yalnız kaldığını hissediyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın CHP'ye yönelik yaptığı „sessizliğinizi bozun“ çağrısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çarşamba günü yaptığı konuşmada kayyımların atanmasını eleştirdi. Ancak bu usulsüz kararı protesto etmek için sokağa çıkmayı doğru bulmadığını söyledi. HDP'liler, CHP'nin de tepkilerini yükseltmedikleri takdirde sıranın CHP'li belediyelere geleceğini söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise „„İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok“ ifadelerini kullandı.

Hastane odasında yatan vekil Başaran, maruz kaldığı şiddetin bir tesadüf olmadığını söylüyor: „Halkın demokratik tepkilerini kırmaya çalışıyorlar.“ Ancak ona göre devletin uyguladığı şiddet, halkı caydırmaya yetmiş değil. Eylemcilerin kayyım kararını protesto etmek için barikatleri aştığını anlatıyor: „İnsanlar iradelerine sahip çıkma konusunda kararlılıklarını ortaya koydular.“ O sırada acil servise aralarında siyasetçilerin olduğu kalabalık bir grup giriyor. Hastane koridorları „Amed uyuma, iradene sahip çık“ sloganları ile yankılanıyor.