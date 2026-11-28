Zahllose Bücher sind über den Spanischen Bürgerkrieg veröffentlicht worden. Als nach der faschistischen Wende in Italien und Deutschland und dem Militärputsch Francos in Spanien ein weiteres zentrales europäisches Land von antidemokratischen Kräften bedroht wurde, solidarisierten sich schnell internationale Linke und Kulturschaffende mit der demokratischen Regierung der Zweiten Republik. Legendär ist die Teilnahme von Ernest Hemingway und George Orwell, von Gerda Taro und Robert Capa, von Simone Weil und Willy Brandt im Spanischen Bürgerkrieg. Dabei eskalierten die Kämpfe vornehmlich in Katalonien, aber auch im Baskenland, in Madrid und in Andalusien.

Vom Bürgerkrieg im heutigen Urlaubsparadies Mallorca war bislang nur wenig die Rede. Nun hat der deutsche Historiker Hartmut Botsmann, der jahrzehntelang in Manacor als Lehrer gearbeitet hatte, diese Forschungslücke weitgehend geschlossen. In seinem Buch „Frauen – Bürgerkrieg – Repression. Mallorca 1936“ weist er anhand von jahrelangen akribischen Recherchen nach, dass die militärischen Konflikte dort zwar nur wenige Wochen dauerten, die Opfer unter den Inselbewohnern aber beträchtlich waren.

Warum bei diesen Kämpfen ausgerechnet Frauen im Vordergrund standen? Botsmann zeigt auf, dass gerade sie es waren, die nach dem Ende der Zweiten Republik am meisten zu verlieren hatten: das Recht auf Lohnarbeit, auf zivile Ehe, Scheidung und Abtreibung, nicht zu vergessen das Frauenwahlrecht.

Bis 1930, schreibt Botsmann, waren die autoritäre Regierung des Diktators Manuel Primo de Rivera und die Monarchie von Alfonso XII. dafür verantwortlich, dass die Hälfte der Frauen zum Heer der Analphabeten zählte und vielen der Zugang zu Bildung verwehrt wurde. Das änderte sich im April 1931, mit Ausrufung der Zweiten Republik. In der neuen spanischen Verfassung konnte man plötzlich nachlesen: „Alle Spanier sind vor dem Gesetz gleich.“ Die demokratische Republik begünstigte beispielsweise die Entwicklung zahlreicher Frauenorganisationen.

Doch sämtliche Verbesserungen im Leben der Frauen waren Franco und seiner Falange ein Dorn im Auge. Die Frauen fürchteten, dass die Putschisten die während der Monarchie als unverbrüchlich geltende alte Ordnung mit der Vorherrschaft von Kirche und Patriarchat wiederherstellen würden. Die Sorge war allzu berechtigt: Tatsächlich sah der mit den Putschisten verbündete katholische Klerus die republikanischen Frauen als „rote Viren“.

Nachdem die Balearen-Inseln Ibiza und Mallorca binnen weniger Tage in die Hände der Putschisten gefallen waren und die republikanischen Streitkräfte die „Rückeroberung“ der verlorenen Inseln planten, meldeten sich auch 400 Milizionärinnen. Botsmann berichtet, dass die Baskin Gavinia Viana binnen kürzester Zeit ein ausschließlich aus Frauen bestehendes Bataillon aufstellte, das wie jede gewöhnliche Armee zum Fronteinsatz eingezogen wurde. In dieser Zeit erschien Gerda Taros berühmte Fotoserie über die Ausbildung der Milizionärinnen.

Schon nach zwei Wochen scheiterte die Rückeroberung, und Mallorca erlebte, wie Botsmann feststellt, „in den Jahren 1936 bis 1939 eine brutale Repressionswelle“. Die schlimmsten Exzesse ereigneten sich direkt nach der Machtübernahme der Franco-Getreuen. Sogar der Friedhof von Manacor gehörte im Sommer 1936 „zu den wichtigsten Orten des Massenmordes“.

 Die Putschisten hatten es besonders auf die roten Frauen abgesehen, die von einigen Regionen nach Mallorca entsandt worden waren

Offenbar hatten es die Putschisten besonders auf die „roten Frauen“ abgesehen, die von verschiedenen spanischen Regionen nach Mallorca entsandt worden waren. So lässt sich erklären, dass nach dem Bürgerkrieg die Zahl der Insassinnen im Frauengefängnis in Palma dramatisch anstieg.

Hartmut Botsmann: „Frauen – ­Bürgerkrieg – Repression. Mallorca 1936“. Verlag Edition AV, Stuttgart 2026, 372 S., 20 Euro

Selbstverständlich wurde die Bildungsoffensive, die sich in den Jahren der demokratischen Republik durchgesetzt hatte, von den Putschisten rückgängig gemacht: Sie gingen dazu über, die im ländlichen Mallorca kurz zuvor errichteten Schulen in Gefängnisse umzunutzen, von denen einige als reine Frauengefängnisse dienten. Viele ehemalige Insassinnen dokumentierten unbeschreibliche hygienische Verhältnisse in den völlig überbelegten Zellen.

In seinem Nachwort kommentiert Hartmut Botsmann die spanische Erinnerungspolitik, die nach dem Ende der Franco-Diktatur fast ausschließlich von sozialistischen Regierungen betrieben wurde. Konservative Regierungschefs und Minister wie José María Aznar und Manuel Fraga Iribarne hatten die tiefsten Kniefälle vor der Diktatur gemacht.

Auf Mallorca regelt seit 2009 ein Exhumierungsprogramm im Rahmen einer gesetzlichen Erinnerungskultur den Umgang mit Massengräbern in Orten wie Manacor und Porreres. Die Kehrtwende kam im Juli 2023, als die linke Arbeiterpartei PSOE abgewählt wurde und der konservative Partido Popular mit Duldung der rechtsradikalen Vox die Regierungsgeschäfte übernahm. Präsident des neuen balearischen Parlaments ist ein Mitglied der Vox. Botsmann schreibt, die konservative Regierung trauere dem Faschismus nach und sehe in der historischen Aufarbeitung „eine Ehrverletzung, einen Angriff auf das glorreiche Vaterland Spanien.“ „Todo por la Patria“ („Alles für das Vaterland“), diese Losung schmückt bis heute die Kasernen der Guardia Civil.

Mit Blick auf Mallorca dürfte Pedro Sánchez vor Augen haben, was den Spaniern blüht, wenn sich Ende November der konservativ-rechtsradikale Block landesweit durchsetzen wird. Für Diskussionen über Sinn und Nutzen einer Brandmauer ist es in Spanien schon jetzt zu spät.