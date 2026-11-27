Elegant schmiegen sich die Balkonbrüstungen an das geschwungene Gebäude in strahlendem Weiß. Im Zentrum Tel Avivs am Dizengoffplatz, benannt nach dem ersten Bürgermeister der Stadt, beherbergt das im Bauhausstil errichtete Gebäude heute ein Hotel. Sein Name, Cinema, erinnert daran, dass dort früher einmal ein Kino untergebracht war. Ausgestellte alte Projektoren, Filmplakate und Theaterstühle sind Reminiszenzen an dieses Lichtspieltheater mit dem Namen „Esther“.

Doch an diesem Ort wurde nicht nur Filmgeschichte geschrieben. Im „Esther“ kulminierte im Mai 1942 ein Streit über die Zukunft des jüdischen Projekts eines künftigen Staates. Dieser Konflikt hat heute noch einiges an Aktualität zu bieten, ging es doch darum, ob die Gesellschaft eher liberal und multikulturell geprägt sein sollte, oder ob sich ihre Mitglieder den Vorstellungen einer nationalen Ideologie unterordnen sollten. Auslöser waren Arnold Zweig und eine kleine deutschsprachige Zeitschrift mit namens Orient. Die Historikerin Esther Gardei hat das, was damals geschah, akribisch genau untersucht und die Protagonisten unter die Lupe genommen.

Arnold Zweig wollte Solidarität mit der Sowjetunion

Der deutsche jüdische Schriftsteller Arnold Zweig war an diesem Abend im vierten Kriegsjahr aus Haifa nach Tel Aviv gekommen, um im „Esther“ die Solidarität mit der von den Nazis überfallenen Sowjetunion zu beschwören. Liga V, so nannte sich ein Bündnis, dem Zweig selbst angehörte, das Spenden etwa für Krankenwagen sammelte. Die Versammlung begann friedlich. Doch dann begannen Jugendliche, Steine im Saal zu werfen und die Organisatoren anzugreifen. Der Abend endete im Tumult.

Doch nicht etwa das Thema von Zweigs Vortrag war Kernpunkt des Angriffs, sondern die Tatsache, dass dieser seine Rede auf Deutsch gehalten hatte. Deutsch, das war nicht nur die verpönte Sprache Hitlers, dessen Truppen 1942 in Ägypten standen und die jüdische Gemeinschaft im britischen Mandatsgebiet Palästina zu vernichten drohten. Die Verwendung der deutschen Sprache widersprach auch der Vorstellung, dass alle Jüdinnen und Juden dort eine gemeinsame Sprache finden sollten – Hebräisch als einigender nationaler Faktor eines Volkes.

Nach dem Überfall auf das „Esther“, begangen vermutlich von rechtsgerichteten Jugendlichen der revisionistischen Betar-Bewegung, gingen die Wogen hoch. Hätte Zweig nicht wenigstens eine hebräische Übersetzung anbieten sollen, legte das von deutsch-jüdischen Einwanderern herausgegebene Mitteilungsblatt nahe, eine Zeitung, die, wiewohl auf Deutsch erscheinend, nicht müde wurde, den Neueinwanderern das Erlernen von Hebräisch nahezulegen? Oder verdienten nicht die faschistisch handelnden jugendlichen Rüpel den schärfsten Protest, zumal sie einen Dichter bei seinem Vortrag störten, der schon aufgrund seines Augenleidens kaum in der Lage war, Hebräisch zu erlernen? „Sprich Hebräisch – oder stirb!“, hieß es denn auch nach dem Vorfall satirisch zugespitzt im Orient.

Letztere Position vertrat Walter Zadek. Die Orient-Mitarbeiter plädierten zwar auch für Hebräisch als gemeinsame Sprache, aber doch nicht per Befehl und mit brutalsten Mitteln. Freilich nahmen manche Autoren kein Blatt vor den Mund und rückten rechtsgerichtete Juden in Palästina in die Nähe der Nazis. Der Sprachenstreit, so analysiert Esther Gardei in ihrem Buch, war dabei nur Symptom für die unterschiedlichen Vorstellungen von der Zukunft des Landes Israel. Wer Kritik nicht zulasse, sei ein Antisemit, gipfelte die Kritik an Forderungen nach einem konformen Verhalten im Orient. Die linke Zeitschrift war zweifellos nicht gerade ein den politischen Führern der jüdischen Gemeinschaft wohlgesinntes Blatt, aber auch andere bekamen ihr Fett weg.

In der DDR zum antizionistischen Projekt erklärt

Der Orient, ein winziges Blatt mit einer Auflage von weniger als eintausend Exemplaren und doch von enormer intellektueller Ausstrahlungskraft, ist später, namentlich in der DDR, zu einem linken antizionistischen Projekt erklärt worden, das er in Wahrheit nicht war. Viel zu unterschiedlich gaben sich die Stimmen seiner Mitarbeiter. Als „Netzwerk von Außenseitern“ bezeichnet Gardei die Frauen und Männer um die Zeitschrift – allesamt deutsche Juden, die den Nazis entkommen waren. Der Prominenteste war zweifellos Arnold Zweig, der sich im Exil in Haifa vom Zionismus abzuwenden begann und bald Stalin huldigte. Entscheidend für die Ausrichtung des Orients war aber Chefredakteur Wolfgang Yourgrau, über dessen Lebensweg Gardei Erstaunliches zutage befördert hat: Er kam aus der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) und musste – als Jude und Linker doppelt verfolgt – aus Deutschland flüchten. Yourgrau sah in westlichen Demokratien ein Vorbild für die zionistische Zukunft Palästinas und unterhielt beste Beziehungen zur britischen Mandatsmacht, die wiederum dem Zionismus durchaus abgeneigt war.

Wie unterschiedlich die politischen Vorstellungen der Orient-Mitarbeiter ausfielen, lässt sich an dem weiteren Lebensweg Zweigs und Yourgraus erkennen. Zweig beklagte in Palästina seine Isolation und ging nach Kriegsende in die DDR, wo er als Aushängeschild hoch verehrt wurde. Yourgrau ließ sich nach dem Ende des Orients vom US-Geheimdienst anwerben und lebte später als Professor in den Vereinigten Staaten. Auch andere Orient-Mitarbeiter verließen Palästina nach Kriegsende. Nicht aber Walter Zadek, der zu einem der bekanntesten Fotografen Israels wurde.

Der Orient, so Gardeis Fazit, war der Versuch, eine linke und liberale Stimme im jüdisch geprägten Palästina zu installieren. Deren Macher bewegten sich in der deutschen Sprache weniger aus prinzipiellen Gründen, sondern weil ein erheblicher Teil der rund 90.000 deutschsprachigen Neueinwanderer in den 1940er Jahren des Hebräischen nicht mächtig war. Damit zogen sie den Zorn vieler jüdischer Aktivisten auf sich.

Das Ende des Orients kam mit einem Knall. Am 2. Februar 1943 explodierte eine Bombe in der Jerusalemer Druckerei, die das Blatt herstellte, gelegt angeblich von rechten Revisionisten. Andere Druckereien in Palästina erhielten Drohbriefe, die darauf abzielten, der Zeitung ein gewaltsames Ende zu bereiten. Yourgrau gelang es noch, ein christlich-arabisches Unternehmen zum Druck einer Abschiedsausgabe zu bewegen. Nach gerade einmal anderthalb Jahren endete ein Experiment für radikale Meinungsfreiheit und Liberalität in der jüdischen Gemeinschaft.