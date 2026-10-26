In der vergangenen Woche hatte die Initiative Görli 24/7 dem Senat und der Deutschen Bahn AG (DB) ein „Ultimatum“ gestellt: Sollte die Anfang Juli geschlossene Brücke, die vom Görlitzer Park über den Landwehrkanal nach Treptow führt, nicht bis 24 Uhr am Sonntag wieder geöffnet werden, sei „davon auszugehen, dass die An­woh­ne­r*in­nen in den angrenzenden Kiezen die Öffnung selbst in die Hand nehmen werden“. Ein erster Versuch, diese Ankündigung umzusetzen, ist am frühen Montagmorgen tatsächlich erfolgt.

Wie Görli 24/7 auf ihrer Website mitteilt, „gelang es interessierten Menschen offenbar, zumindest auf Kreuzberger Seite den Zugang zur Brücke wieder zu öffnen, einen Teil der dort ausgehobenen Löcher wieder zu füllen und so damit zu beginnen, die Brücke wieder nutzbar zu machen“. Und das, obwohl „Bahn und Senat offenbar beschlossen“ hätten, „auf personalintensive Abschreckung statt Vernunft zu setzen“.

Tatsächlich waren nach taz-Informationen einige tiefe Löcher im Brückenbelag mit Sand zugeschüttet worden. Am Montag waren immer wieder WachschützerInnen und Polizei an den Absperrungen präsent.

Trotz heftiger Proteste von AnwohnerInnen hatte die Deutsche Bahn als Eigentümerin des stillgelegten Bahndamms zwischen Kreuzberg und Treptow die Brücke über den Kanal und drei weitere, die Straßen überqueren, Anfang Juli abgesperrt. Grund laut DB: massive Korrosionsschäden an den alten Stahlkonstruktionen, weil das Gemisch aus Sand und Kies, mit dem die Brücken für FußgängerInnen und RadfahrerInnen in den 90ern nutzbar gemacht wurden, zu viel Feuchtigkeit speichere.

Technisches Gutachten bis Ende des Jahres

Nach etlichen Gesprächen zwischen DB, Senatsverkehrsverwaltung und dem Bezirksamt Treptow-Köpenick als bisherigem Mieter der Flächen war als vorläufige Einigung festgehalten worden, dass die Bahn ein technisches Gutachten zum Sanierungsbedarf der Brücken in Auftrag gibt. Das Ergebnis soll demnach bis Jahresende vorliegen – dann müssten die Beteiligten klären, wer in welchem Umfang für die Sanierung aufkommt. Erklärtes Ziel von Land und Bezirk ist es, die beliebte und viel genutzte Wegeverbindung zu sichern.

„Die AnwohnerInnen sind extrem sauer“, sagt Flo Grünbaum von Görli 24/7 zur taz. Bis auf ein paar im Belag ausgehobene Löcher sei in den vergangenen Monaten „nichts passiert“. Es seien keine ArbeiterInnen zu sehen, und auch ob es irgendwelche technischen Prüfungen gegeben habe, sei völlig unklar. Die DB mauere, wolle keine Prüfberichte zum Zustand der Brücken aus den vergangenen Jahren veröffentlichen und behaupte „lapidar, dass die Brücke nicht verkehrssicher sei“. Dafür gebe es aus Sicht der Initiative aber keinerlei Anhaltspunkte – sonst müssten auch die Verkehrswege darunter aus Sicherheitsgründen gesperrt sein.

 Wir halten es für äußerst wahrscheinlich, dass die Bevölkerung weiterhin zivilen Widerstand üben wird Flo Grünbaum, Görli 24/7

Gleichzeitig sei die Situation am Heilmannsteg weiter nördlich nicht akzeptabel, so Flo Grünbaum. Die einzige fuß- und radverkehrsfreundliche Alternative in der Nähe sei an schönen Tagen völlig überfüllt. Die Stimmung dort sei schlecht, immer wieder komme es zu Beinahe-Unfällen. Deshalb werde es an den Görli-Brücken trotz Bewachung weitergehen: „Wir halten es für äußerst wahrscheinlich, dass die Bevölkerung weiterhin zivilen Widerstand üben wird.“

Die Verkehrsstadträtin von Treptow-Köpenick, Claudia Leistner (Grüne), teilte der taz auf Anfrage mit, die „Entwicklung einer verlässlichen Perspektive für die Sanierung“ müsse „so schnell wie möglich vorangebracht werden“. Allerdings liege die Verantwortung dafür aktuell beim Senat und der DB. Das Bezirksamt arbeite aber parallel dazu an einer Vereinbarung mit der Bahn, um die weitere Nutzung von Teilflächen des ehemaligen Bahndamms zwischen den Brücken zu sichern. Wichtig sei dem Bezirk unter anderem der Spielplatz an der Lohmühlenstraße. Dazu werde es nach den Herbstferien ein weiteres Gespräch mit der DB geben.