Natürlich riss er die Arme hoch, als es vorbei war. Selbstverständlich stieg er an allen vier Seiten auf die Ringseile, um sich als eindeutiger Sieger zu präsentieren. Erfolgreiche Berufsboxer machen das so.

Dennoch fehlte etwas in diesem Moment, der ihn so stolz machen sollte, und als Agit Kabayel über eine Stunde später vor die Re­prä­sen­tan­t*in­nen der Medien trat, konnte er das bereits ohne Umschweife benennen. Er sei „für die Schlacht“ erschienen, wie er im martialischen Jargon seines Sports formulierte, „aber mein Gegner war nicht bereit dafür.“ Der habe entschieden zu wenig eingebracht, damit aus der Begegnung eine echte Auseinandersetzung werden konnte: „So kannst du nicht in den Ring steigen.“

Die erste gelungene Titelverteidigung eines deutschen Weltmeisters im Schwergewicht war tatsächlich nicht das große Fest, das Kabayel (jetzt 28 Siege in 28 Kämpfen) und sein Team sich für den vorgerückten Samstag erhofft hatten. Zwar sorgten über 50.000 Zuschauer unter dem geschlossenen Dach einer Düsseldorfer Großarena für eine außergewöhnliche Kulisse, wie man sie hierzulande allenfalls in der Ära der Klitschko-Brüder erleben durfte – zuletzt vor genau elf Jahren, als Wladimir an gleicher Stelle dem Briten Tyson Fury unterlag.

 Hysa sah zu seinen Betreuern. Postwendend kam ein weißes Handtuch geflogen

Aber Nelson Hysa, Kabayels albanischer Herausforderer um den WBC-Titel, mochte das Anforderungsprofil für eine solche Rolle partout nicht erfüllen. So war der Kampf, der diesen Namen nicht verdiente, kurz vor Ende der zweiten Runde schon vorbei.

Ob es nun die rechte Schlaghand oder eher die Schulter war, die den 42-jährigen Profi mit dem bisher makellosen Kampfrekord kurz zuvor das Gesicht verziehen ließ – das und mehr ließ sich vor Ort nicht eindeutig klären, da Hysa (25 Siege, 1 Niederlage) nicht vor der Presse erschien.

Nur formal der neue Schmeling

Zu beobachten war nur, dass er sofort danach zu den Betreuern hinübersah. Das wirkte wie ein verabredetes Zeichen: Postwendend kam aus ihrer Ecke ein weißes Handtuch zum Zeichen der Aufgabe geflogen.

Sie bestätigte den ersten deutschen Champion in der Königsklasse seit Max Schmeling (1930–32) leider nur formal – und provozierte manche Pfiffe von Augenzeugen, für deren Geschmack die teure Vorstellung sowohl zu kurz als auch zu eindeutig geraten war.

Es grenzte leider an eine Farce, wie beharrlich der 1,96 Meter große „Adler aus Shkoder“ sein Heil im Clinch suchte, statt den Titelverteidiger mutig zu attackieren – abgesehen von einigen Treffern, die er meist im Rückwärtsgang einstreute. Dabei hatte Hysa in den vergangenen Wochen immer wieder „große Töne gespuckt“, wie Kabayel es empfand – angefangen von der kühnen Behauptung, er habe bis dato die besseren Gegner geboxt, bis zur Prognose, hier am Rhein zum ersten Schwergewichts-Champion seines Heimatlands zu avancieren.

Solche „Herausforderer“ sind manchen Weltmeistern die liebsten, weil sie ihren lukrativen Status nicht gefährden. Doch Agit Kabayel bestand darauf, nach 14 Wochen harter Vorbereitung unzufrieden zu sein. Er will nun endlich gegen die konkurrierenden Champions boxen, um sein Renommé auszubauen.

Die Gürtel der anderen

Er sei nur an den anderen Weltmeister-Gürteln interessiert, betonte der 34-jährige Wattenscheider, der zu Grönemeyers „Bochum“ in den Ring einlief, weit nach Mitternacht. „Gebt mir diese Gürtel!“

Damit sind nun die strategischen Verbündeten aus England gefragt. Kabayels Manager Spencer Brown und Frank Warren, Chef von Queensberry Promotions, sollen für ihren Protegé möglichst noch zum Frühjahr hochkarätige Duelle mit Top-Dogs wie Daniel Dubois (WBO-Titel), Filip Hrgovic (IBF) oder Murat Gassiev (WBA) anbahnen – wenn nicht gar mit dem Sieger aus dem Vergleich zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua, der in zwei Wochen in Cardiff steigt. Das ist das Ereignis, das jenseits von Deutschland gerade am meisten Aufmerksamkeit erhält – weil es zwei Ex-Weltmeister zusammenführt, die eine komplette Ära im Schwergewicht geprägt haben.

Die meisten der Genannten sind über den Winter allerdings anderweitig gebunden, weshalb das Unterfangen nicht einfach wird. Dennoch will Promoter Warren, der auch Fury, Dubois und Hrgovic vertritt, nun alle Strippen ziehen. „Ich bin ein Boxfan“, versicherte er auf dem Podium in Düsseldorf. „Ich will sehen, wer der beste Schwergewichtler der Welt ist.“ Dazu möchte man dem 74-jährigen Routinier ein geschicktes Händchen wünschen: Sein deutsch-kurdischer Hoffnungsträger hat Besseres verdient als einen Adler ohne Flügel, den Warren vorab zum eminent gefährlichen Widersacher hochgejazzt hatte. Wie sie so reden, wenn sie etwas zu verkaufen haben.