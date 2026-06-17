Jetzt fängt es bei den Menschen in Bosnien und Herzegowina wieder an zu kribbeln. Der aus Mostar stammende Trainer Sergej Barbrez beklagte noch vor wenigen Tagen, dass die europäischen Medien vor allem über Italiens Tränen berichteten, nicht über die Qualifikation seiner Mannschaft und den Jubel in Bosnien. Doch das Blatt hat sich jetzt gründlich gewendet.

Die taz bei der Fußball-WM Der Ball ist rund und die taz ist ihm dicht auf den Fersen. Unsere Reporterin Alina Schwermer ist auf einem Roadtrip (meist) per Bus und berichtet in Reportagen und in ihrem Blog – manchmal auch aus den Stadien, aber noch viel öfter über alles drumherum. Alle Spiele werden von ausgeschlafenen tazler:innen für Sie hier in „Alle Spiele“ kurz zusammengefasst. Dann gibt es das ganz geheime Tagebuch von Fifa-Dingsbums Gianni Infantino. Und alles andere rund um die WM finden Sie hier.

Denn nicht nur das bosnische Team selbst fühlt sich von einer Sympathiewelle getragen, die Grenzen überspringt, sondern auch ein Großteil der Bevölkerung. Und das hat nicht nur mit dem 1:1 im Auftaktspiel gegen Kanada zu tun, auch mit einem Song der Band Dubioza Kolektiv aus Sarajevo.

Sie liefert den emotionalen Soundtrack für die WM. „I am from Bosnia, take me to America“ ist zu einer Art Nationalhymne geworden, die mit ihrem Balkansound das Zeug hat, zu einem Hit zu werden. Der ursprünglich kritische Text ist 15 Jahre alt und war auf die Auswanderer in die USA und die reumütige Rückkehr einiger nach den schlechten Erfahrungen dort gemünzt. Jetzt bezieht er sich auf die Fußballnationalmannschaft. Fans singen den neuen Text in Stadien, beim Public Viewing und in den zahlreichen Diasporagemeinden in Nordamerika und Europa. Für sie ist der Song zu einem Symbol der gemeinsamen Herkunft geworden.

Der Song verbindet Menschen verschiedener Regionen und Gruppen des Landes. Dass Dubioza Shakira überflügeln könnte, wird zwar in Sarajevo jetzt gerne behauptet, aber natürlich mit selbstkritischer Distanz und Augenzwinkern. So wie auch die Band ein modernes, humorvolles und multinationales Bosnien verkörpert.

Das Team trifft den Nerv der gemischten Stadtbevölkerung

Die Mannschaft ist wie die Band zusammengesetzt. Torwart Nikola Vasilj ist ein bosnischer Serbe (aus St.Pauli), der berühmteste Spieler Edin Dzeko ein bosnischer Muslim aus Sarajevo, der Trainer Sergej Barbarez stammt aus Mostar.

Es ist eine neue Generation von Spielern – vor allem aus der Diaspora – aufgetaucht, die bei der Weltmeisterschaft spielen wollen und denen die alten Grabenkämpfe herzlich egal sind. Innenverteidiger Stjepan Radeljić hat offenbar einen kroatisch-katholischen Hintergrund, der 18-jährige Rechtsaußen Esmir Bajraktarević wurde in den USA geboren und schoss gegen Italien ganz cool den entscheidenden Elfmeter, die Abwehrspieler welchen Glaubens auch immer stürzen sich ins Gefecht, weil sie gewinnen wollen.

Und treffen so den Nerv der nicht nationalistischen gemischten Bevölkerung in den Städten. Und sie verbünden sich mit den älteren Kämpen wie Sergej Barbarez und Edin Dzeko, die trotz ihrer traumatischen Kriegserlebnisse während ihrer Kindheit nie nationalistisch geworden sind. Die freuen sich über die Jungen.

Der internationale Profi Edin Dzeko hat als Kind überlebt, weil ihn seine Mutter von dem Hof holte, wo er mit anderen Kindern Fußball spielen wollte. Dann kam die Granate. Seine Mitspieler waren tot, er überlebte und wurde zuerst in Deutschland erfolgreicher Fußballprofi.

Streit ums Public Viewing

Vor allem kroatische und serbische Nationalisten aus der Provinz aber stellen sich gegen die Mannschaft und das Team. So wollte der kroatische (katholische) Bürgermeister der zentralbosnischen Stadt Vitez, in der fast die Hälfte der Bevölkerung Bosniaken sind, das Public Viewing bei Bosnienspielen in seiner Stadt verbieten, bei Kroatienspielen aber erlauben.

Für die neue Generation der Spieler mit ihrer Profimentalität ist diese Haltung unverständlich und lächerlich. Es könnte durchaus sein, dass mit dem Erfolg dieser Mannschaft die jungen Leute aus den serbisch oder kroatisch beherrschten Gebieten ihre nationalistische Indoktrination verstehen lernen.

Mit der Schweiz ist am Donnerstag kein leichter Gegner an der Reihe. Vor Jahren haben die Bosnier zwar schon einmal gegen die Schweiz 2:0 gewonnen. Damals scherzte man in Bosnien, ihr Team spiele wegen der vielen albanischstämmigen Spieler auf Schweizer Seite gegen Kosovo. Doch heute sieht das Schweizer Team anders aus und geht für die meisten Experten als Favorit in das zweite Gruppenspiel.