Sich radikale Fremdheit vorzustellen, ist von Michel de Nostredame über P. H. Lovecraft bis Octavia Butler ein Vorrecht der zukunftsorientierten Literatur. In diese Reihe passt bestens der bei Serpent’s Tail erschienene beunruhigende postapokalyptische Roman „The End of Everything“ von M. John Harrison, der nun mit dem Booker Prize ausgezeichnet worden ist.

In dem bevölkern gigantische und in ihrem Verhalten für Menschen unbegreifliche Wesen, die iGhettis, die Welt – und verändern sie auf für ihre bisherige Bevölkerung nicht nachvollziehbare Weise. Ein Strandgutsammler, Philip Tennent, sammelt ihre rätselhaften, auf seltsame Weise energetischen Relikte ein, die er an der südenglischen Küste findet.

Der Vertreter einer traumatisierten Menschheit arbeitet sie auf, so gut er es eben versteht. Durch ihren Verkauf versucht er seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

 Rationalistische Wissenschaft hat über Harrisons Welt nichts mehr zu sagen: Es ist also Quatsch, das Werk als Science-Fiction zu labeln

Er lebt bei Marnie, seiner Tante, die als Malerin in der Gegend wohnt: In der Zeit der großen Verwirrung nach der Ankunft der iGhettis habe er „wie mit verbundenen Augen, geleitet von einer Art innerem Kompass der Nostalgie“, zu ihr gefunden, heißt es im Roman, eingedenk wohl kindlicher Sommerurlaube.

Der bisher älteste Gewinner

In diesem Erzählkosmos spielen bewusste Entscheidungen und geplantes Handeln eine untergeordnete Rolle. Rationalistische Wissenschaft hat über die in ihm entworfene Welt nichts mehr zu sagen: Es ist also Quatsch, das Werk als „Science-Fiction“ zu labeln, auch wenn es hier und da trotzdem geschieht.

Die Entscheidung für Harrison ist bemerkenswert: Außer Margaret Atwoods „The Testaments“-Dystopie, die „The Handmaids Tale“ fortführt, und Paul Lynchs „Prophet Song“ sind Near und Distant-Future-Erzählungen bei dem seit 1962 verliehenen höchst anerkannten britischen Literaturpreis bislang leer ausgegangen. Dass die zünftige Buchkritik Berührungsängste mit der ans visionäre Sprechen anknüpfenden Erzählkunst hat, ist nicht bloß ein Gerücht.

Entsprechend gerührt war der Romancier, mit 81 Jahren der bisher älteste Gewinner in der Geschichte des Booker Prize: „Ich hätte wirklich nicht erwartet, heute Abend hier zu stehen“, sagte er bei der Preisverleihung auf der Bühne.

„Endlich habe ich das Gefühl, ein richtiger Schriftsteller zu sein“, so M. John Harrison weiter. „Mir fehlt es völlig an Selbstvertrauen.“ Es ist immerhin sein 13. Roman und die Fortsetzung einer seiner zahllosen Short Storys, die 2017 erschienen waren. Die Jury lobte den Stil des mit 200 Seiten recht schmalen Buchs, das in alptraumhaften Episoden „die Politik der Gegenwart durch die Linse der Zukunft“ analysiere. (mit AFP)